Беловежская пуща — настоящий символ Беларуси. Об этом месте известно далеко за пределами страны. Это огромный заповедник — здесь живут величественные зубры и находится резиденция Деда Мороза.
С нами вы отправитесь в путешествие по Беловежской пуще — прогуляетесь среди лесов, увидите зубров и познакомитесь с историей этих мест. Экскурсия проводится в мини-группе.
С нами вы отправитесь в путешествие по Беловежской пуще — прогуляетесь среди лесов, увидите зубров и познакомитесь с историей этих мест. Экскурсия проводится в мини-группе.
Описание экскурсии«Национальный парк "Беловежская пуща" - это бренд Беларуси, известный далеко за ее пределами. Природоохранная территория раскинулась более чем на 160 000 га. Самой же посещаемой туристами точкой является туробъект "Беловежская пуща" в д. Каменюки, территория наиболее адаптированная для посещения как взрослыми так и маленькими путешественниками. Путешествие начинается от места вашего проживания. По дороге вас ожидает увлекательный рассказ о Брестчине древней и современной, об истории Беловежской пущи, о причинах, благодаря которым в центре Европы сохранился участок реликтового леса с уникальной флорой и фауной. Час дороги пролетит незаметно. И вот мы с Вами у ворот в туристический комплекс. Звенящий чистый воздух, шепот вековых дубрав, балагур Дед Мороз, заповедные тропы ждут Вас. В программе предусмотрено Посещение вольеров, которые представляют огороженную территорию длиной в 1 км, где в условиях, приближенных к реальным обитают дикие животные. Далее, на выбор, посещение Резиденции Деда Мороза (для гостей с детьми) либо автобусная обзорная экскурсия по пуще с посещением Музея народного быта. Интересным будет для взрослых посетителей знакомство с традициями самогоноварения. Желающие могут попробовать рюмочку знаменитой «пущанки». На обратном пути предусмотрено посещение Каменецкой башни (памятник архитектуры 13в.). Каменецкая башня является единственной сохранившейся из подобных строений в восточной Европе. В башне расположен музей "Каменецкая башня" где на пяти ярусах расположены уникальные экспозиции, отражающие разные эпохи. (экскурсия в музейную экспозицию башни по запросу. Пн., в башне выходной) Троицкий костел 16 столетия с элементами оборонительного зодчества. Опционо! Возможен заезд в Усадьбу Немцевичей. Усадьба была построена предположительно в 1777 г. Есть мнение, что именно в стенах усадьбы 15 декабря 1917 был подписан протокол о военном перемирии между Советской Россией и Германской империей "Брестское перемирие". В залах музея вы сможете познакомиться с историей старинного шляхетского рода Урсын-Немцевичей, узнать, как бесчисленные войны влияли на быт и судьбы целых поколений. (75 бел. руб) ВНИМАНИЕ!!! ДО ВНЕСЕНИЯ ПРЕДОПЛАТЫ СОГЛАСУЙТЕ С ОРГАНИЗАТОРОМ ВРЕМЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ВАШЕЙ ГРУППЫ!!!
Ежедневно. Оптимальное время выезда — 9:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Католический костел 16 ст
- Каменецкая башня 13 ст
- Вольеры
- Первобытный реликтовый лес
- На выбор: Обзорная экскурсия и Музей народного быта и старинных технологий (с огромным самогонным аппаратом)
- ИЛИ
- Резиденция Деда Мороза
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Экскурсии
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Дополнительные участники до 3 чел - 40 бел. руб/чел.
- Обзорная по пуще - 30 бел. руб. взрослый, 18 бел. руб. - дети от 1 до 14 (600/450 рос.)
- Вольеры - 14 бел. руб. взрослый, 12 руб пенсионеры и многодетные, 9 руб. - дети от 7 до 14 (400/250 рос.)
- Резиденция Деда Мороза - 35 бел. руб. взрослый, 25 бел. руб. - дети от 1 до 14 (950/700 рос.) с 20-01-2026
- Установка детского кресла 10 бел. руб, бустер - бесплатно
- Костел - пожертвование
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Бресте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Оптимальное время выезда — 9:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всё было чудесно. Гид Ольга встретила нас возле отеля, предложив два варианта мест перед посещением Беловежской пущи. Либо музей природы, либо Троицкий костёл. Выбрали второй. Всю дорогу Оля рассказывала интересные
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S
Экскурсию провела экскурсовод Ольга. Рассказ был интересным, организовано все было комфортно, покормили в конце посещения пущи зверей, заехали осмотрели башню, узнали много интересного.
Рекомендуем к посещению
Рекомендуем к посещению
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Н
Грамотная, разносторонняя подача материала, приятное общение, комфортное вождение. Были приятно удивлены качественным сервисом. Всем рекомендую!
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А
Спасибо гиду Ольге за интересное и познавательное путешествие в Беловежскую пущу и окрестности
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Е
По времени все спланировано замечательно. Узнали много подробной информации об истории города и Беловежской пущи. Были на экскурсии с непоседой 5 лет, все слушал, в Беловежской пуще кормил зверей и отдельный восторг от резиденции Деда Мороза. Поездка продумана до мелочей, прекрасный рассказчик - гид Екатерина, при этом отличный водитель.
Много дополнительной информации по посещению достопримечательностей Бреста и окраин.
Много дополнительной информации по посещению достопримечательностей Бреста и окраин.
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Е
Очень интересный складный рассказ. Не пожалели, что взяли экскурсию. Посещение музея природы и вольеров не было бы таким интересным. Заодно заехали на Каменецкую башню, о которой вообще не знали. Все четко спланировано, не было ни минуты, чтобы заскучать.
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