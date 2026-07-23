Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Беловежская пуща — настоящий символ Беларуси. Об этом месте известно далеко за пределами страны. Это огромный заповедник — здесь живут величественные зубры и находится резиденция Деда Мороза.



С нами вы отправитесь в путешествие по Беловежской пуще — прогуляетесь среди лесов, увидите зубров и познакомитесь с историей этих мест. Экскурсия проводится в мини-группе. 5 41 отзыв

Брест Ваш гид в Бресте Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 550 Br за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 41 отзыв 🇷🇺 русский 7 часов 1-4 человека На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии «Национальный парк "Беловежская пуща" - это бренд Беларуси, известный далеко за ее пределами. Природоохранная территория раскинулась более чем на 160 000 га. Самой же посещаемой туристами точкой является туробъект "Беловежская пуща" в д. Каменюки, территория наиболее адаптированная для посещения как взрослыми так и маленькими путешественниками. Путешествие начинается от места вашего проживания. По дороге вас ожидает увлекательный рассказ о Брестчине древней и современной, об истории Беловежской пущи, о причинах, благодаря которым в центре Европы сохранился участок реликтового леса с уникальной флорой и фауной. Час дороги пролетит незаметно. И вот мы с Вами у ворот в туристический комплекс. Звенящий чистый воздух, шепот вековых дубрав, балагур Дед Мороз, заповедные тропы ждут Вас. В программе предусмотрено Посещение вольеров, которые представляют огороженную территорию длиной в 1 км, где в условиях, приближенных к реальным обитают дикие животные. Далее, на выбор, посещение Резиденции Деда Мороза (для гостей с детьми) либо автобусная обзорная экскурсия по пуще с посещением Музея народного быта. Интересным будет для взрослых посетителей знакомство с традициями самогоноварения. Желающие могут попробовать рюмочку знаменитой «пущанки». На обратном пути предусмотрено посещение Каменецкой башни (памятник архитектуры 13в.). Каменецкая башня является единственной сохранившейся из подобных строений в восточной Европе. В башне расположен музей "Каменецкая башня" где на пяти ярусах расположены уникальные экспозиции, отражающие разные эпохи. (экскурсия в музейную экспозицию башни по запросу. Пн., в башне выходной) Троицкий костел 16 столетия с элементами оборонительного зодчества. Опционо! Возможен заезд в Усадьбу Немцевичей. Усадьба была построена предположительно в 1777 г. Есть мнение, что именно в стенах усадьбы 15 декабря 1917 был подписан протокол о военном перемирии между Советской Россией и Германской империей "Брестское перемирие". В залах музея вы сможете познакомиться с историей старинного шляхетского рода Урсын-Немцевичей, узнать, как бесчисленные войны влияли на быт и судьбы целых поколений. (75 бел. руб) ВНИМАНИЕ!!! ДО ВНЕСЕНИЯ ПРЕДОПЛАТЫ СОГЛАСУЙТЕ С ОРГАНИЗАТОРОМ ВРЕМЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ВАШЕЙ ГРУППЫ!!!

Ежедневно. Оптимальное время выезда — 9:00. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Католический костел 16 ст

Каменецкая башня 13 ст

Вольеры

Первобытный реликтовый лес

На выбор: Обзорная экскурсия и Музей народного быта и старинных технологий (с огромным самогонным аппаратом)

ИЛИ

Резиденция Деда Мороза Что включено Транспорт

Услуги гида

Экскурсии

Сопровождение Что не входит в цену Дополнительные участники до 3 чел - 40 бел. руб/чел.

Обзорная по пуще - 30 бел. руб. взрослый, 18 бел. руб. - дети от 1 до 14 (600/450 рос.)

Вольеры - 14 бел. руб. взрослый, 12 руб пенсионеры и многодетные, 9 руб. - дети от 7 до 14 (400/250 рос.)

Резиденция Деда Мороза - 35 бел. руб. взрослый, 25 бел. руб. - дети от 1 до 14 (950/700 рос.) с 20-01-2026

Установка детского кресла 10 бел. руб, бустер - бесплатно

Костел - пожертвование Место начала и завершения? Место вашего проживания в Бресте Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно. Оптимальное время выезда — 9:00. Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.