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Беловежская пуща - заповедный напев

Брест Э.
Брест Э. – Гид из Бреста
Беловежская пуща - заповедный напев
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Беловежская пуща - заповедный напев
Беловежская пуща - заповедный напев

Что вы увидите

  • Резиденция деда Мороза
  • Вольеры
  • Музей природы
  • Первобытный реликтовый лес
  • Музей народного быта и старинных технологий (с огромным самогонным аппаратом)
«Национальный парк 🌳 "Беловежская пуща" - это бренд Беларуси, известный далеко за ее пределами. Природоохранная территория раскинулась более чем на 160 000 га. Самой же посещаемой туристами точкой является туробъект "Беловежская пуща" в д. Каменюки, территория наиболее адаптированная для посещения как взрослыми так и маленькими путешественниками.
Путешествие начинается от места вашего проживания. По дороге вас ожидает увлекательный рассказ о Брестчине древней и современной, об истории 📖 Беловежской пущи, о причинах, благодаря которым в центре Европы сохранился участок реликтового леса с уникальной флорой и фауной. Час дороги пролетит незаметно. И вот мы с Вами у ворот в туристический комплекс. Звенящий чистый воздух, шепот вековых дубрав, балагур Дед Мороз, заповедные тропы ждут Вас.
В программе предусмотрено
Посещение вольеров, которые представляют огороженную территорию длиной в 1 км, где в условиях, приближенных к реальным обитают дикие животные.
Музей природы - это 7 великолепно оформленных тематических залов, более тысячи экспонатов. Экспозиция музея наиболее полно отражает историю этих и мест и то многообразие флоры и фауны которыми богата Беловежская пуща. Посещение музея будет интересно и детям и взрослым.
Далее, на выбор, посещение Резиденции Деда Мороза (для гостей с детьми) либо автобусная обзорная экскурсия ⛳ по пуще с посещением Музея народного быта. Интересным будет для взрослых посетителей знакомство с традициями самогоноварения. Желающие могут попробовать рюмочку знаменитой «пущанки».
На обратном пути предусмотрено посещение Каменецкой башни (памятник архитектуры 13в. ). Каменецкая башня является единственной сохранившейся из подобных строений в восточной Европе. В башне расположен музей 🖼 "Каменецкая башня" где на пяти ярусах расположены уникальные экспозиции, отражающие разные эпохи. (экскурсия в музейную экспозицию башни по запросу. Пн., вт., в башне выходной)
Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида
  • экскурсии
  • сопровождение
Что не входит
  • Стоимость билетов (бел. руб)
  • вольеры 4 взр/3 дети от 6 до 14 (95/62 росс)
  • музей природы 5 взр/4 дети от 6 до 14 (110/77 росс)
  • резиденция Деда Мороза 12 взр/10 дети от 1 до 14 (250/210 росс)
  • обзорная по пуще 15 взр/10 дети от 1 до 14 (300/180 росс)
  • каменецкая башня 3 взр/1, 5 дети от 6 до 16 (80/40 росс)
Начало и место завершения
🚩 место Вашего проживания в Бресте
Беловежская пуща - заповедный напев
Беловежская пуща - заповедный напев
Беловежская пуща - заповедный напев
Беловежская пуща - заповедный напев

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Брест Э.
Брест Э.
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