«Национальный парк 🌳 "Беловежская пуща" - это бренд Беларуси, известный далеко за ее пределами. Природоохранная территория раскинулась более чем на 160 000 га. Самой же посещаемой туристами точкой является туробъект "Беловежская пуща" в д. Каменюки, территория наиболее адаптированная для посещения как взрослыми так и маленькими путешественниками.

Путешествие начинается от места вашего проживания. По дороге вас ожидает увлекательный рассказ о Брестчине древней и современной, об истории 📖 Беловежской пущи, о причинах, благодаря которым в центре Европы сохранился участок реликтового леса с уникальной флорой и фауной. Час дороги пролетит незаметно. И вот мы с Вами у ворот в туристический комплекс. Звенящий чистый воздух, шепот вековых дубрав, балагур Дед Мороз, заповедные тропы ждут Вас.

В программе предусмотрено

Посещение вольеров, которые представляют огороженную территорию длиной в 1 км, где в условиях, приближенных к реальным обитают дикие животные.

Музей природы - это 7 великолепно оформленных тематических залов, более тысячи экспонатов. Экспозиция музея наиболее полно отражает историю этих и мест и то многообразие флоры и фауны которыми богата Беловежская пуща. Посещение музея будет интересно и детям и взрослым.

Далее, на выбор, посещение Резиденции Деда Мороза (для гостей с детьми) либо автобусная обзорная экскурсия ⛳ по пуще с посещением Музея народного быта. Интересным будет для взрослых посетителей знакомство с традициями самогоноварения. Желающие могут попробовать рюмочку знаменитой «пущанки».

На обратном пути предусмотрено посещение Каменецкой башни (памятник архитектуры 13в. ). Каменецкая башня является единственной сохранившейся из подобных строений в восточной Европе. В башне расположен музей 🖼 "Каменецкая башня" где на пяти ярусах расположены уникальные экспозиции, отражающие разные эпохи. (экскурсия в музейную экспозицию башни по запросу. Пн., вт., в башне выходной)