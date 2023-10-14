Добро пожаловать в Брест!

В крепости мы проведем около 1-2 часов, осмотрим военные и гражданские строения 19 века, найдем руины средневековых монастырей, вдумчиво изучим памятники Великой Отечественной войне.

Затем мы отправимся на улицу Советскую — главную

Как проходит аудиоэкскурсия:

После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание.

приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение

WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки»

вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить

аудиоэкскурсию на телефон.

3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся

автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически

в нужных местах.

4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со

ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для

телефона).