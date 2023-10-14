Впервые в Бресте
Этот аудиогид подойдет для тех, кто впервые посещает город и хочет исследовать его главные достопримечательности.
Наша аудиоэкскурсия будет поделена на два больших блока — исследование Брестской крепости и прогулка по центру Бреста.
Наша аудиоэкскурсия будет поделена на два больших блока — исследование Брестской крепости и прогулка по центру Бреста.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
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окт
окт
18
окт
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Добро пожаловать в Брест!
В крепости мы проведем около 1-2 часов, осмотрим военные и гражданские строения 19 века, найдем руины средневековых монастырей, вдумчиво изучим памятники Великой Отечественной войне.
Затем мы отправимся на улицу Советскую — главную
Как проходит аудиоэкскурсия:
После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание.
приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение
WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки»
вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить
аудиоэкскурсию на телефон.
3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся
автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически
в нужных местах.
4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со
ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для
телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Звезда, Брест, БеларусьЗавершение: ул. Комсомольская, д. 1, Брест, 224005, Беларусь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к
- Экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и
- Электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение
- WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды
- Работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы
- Окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных
- Местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в
- WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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