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были закрыты. По 5 форту очень короткая история. В городе не слушали, слишком жарко было ходить в наушниках. Голос немного нудный, без выражения и желания заинтересовать, пока идёшь и смотришь, в голове сбивается о чем шла речь. На любителя.