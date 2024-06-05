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Аудиогид
3 часа
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
«Маршрут аудиоэкскурсии разделён на две части и составлен так, чтобы вы исследовали город в комфортном для себя темпе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Впервые в Брестской крепости: аудиопрогулка сквозь века без билета
Познайте историю Брестской крепости, пройдя по её стенам с аудиогидом. Путешествие в прошлое без лишних хлопот
Начало: Ул. Героев Обороны Брестской Крепости, д. 60
«Во вкладке «Покупки» вам будет доступен аудиогид»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
23Br за человека
Аудиогид
2 часа
Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
Начало: Звезда, Брест, Беларусь
«Как проходит аудиоэкскурсия: 1»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
28Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия5 июня 2024Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
- ЮЮлия26 апреля 2024Все понравилось, логичный и понятный маршрут, достаточно подробно рассказывает о событиях и местах
- ЕЕкатерина5 ноября 2023Супер, большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Аудиогиды»
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