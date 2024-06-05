Аудиогиды и аудиоэкскурсии Бреста

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Бресте, цены от 23 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
8 отзывов
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
«Маршрут аудиоэкскурсии разделён на две части и составлен так, чтобы вы исследовали город в комфортном для себя темпе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890 за человека
Впервые в Брестской крепости: аудиопрогулка сквозь века без билета
Аудиогид
2 часа
Впервые в Брестской крепости: аудиопрогулка сквозь века без билета
Познайте историю Брестской крепости, пройдя по её стенам с аудиогидом. Путешествие в прошлое без лишних хлопот
Начало: Ул. Героев Обороны Брестской Крепости, д. 60
«Во вкладке «Покупки» вам будет доступен аудиогид»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
23Br за человека
Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
Аудиогид
2 часа
Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
Начало: Звезда, Брест, Беларусь
«Как проходит аудиоэкскурсия: 1»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
28Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
    Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
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    были закрыты. По 5 форту очень короткая история. В городе не слушали, слишком жарко было ходить в наушниках. Голос немного нудный, без выражения и желания заинтересовать, пока идёшь и смотришь, в голове сбивается о чем шла речь. На любителя.

  • Ю
    Юлия
    26 апреля 2024
    Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
    Все понравилось, логичный и понятный маршрут, достаточно подробно рассказывает о событиях и местах
    Все понравилось, логичный и понятный маршрут, достаточно подробно рассказывает о событиях и местахВсе понравилось, логичный и понятный маршрут, достаточно подробно рассказывает о событиях и местахВсе понравилось, логичный и понятный маршрут, достаточно подробно рассказывает о событиях и местахВсе понравилось, логичный и понятный маршрут, достаточно подробно рассказывает о событиях и местах
  • Е
    Екатерина
    5 ноября 2023
    Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
    Супер, большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 890. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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