2 дня
Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
Побывать в нескольких городках, вдохновиться реликтовым лесом и сходить в мини-поход по заповеднику
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, утро
11 апр в 10:00
12 апр в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
3 дня
Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
Погулять по старинным городам, провести день в Беловежской пуще и отдохнуть в агроусадьбе
Начало: Брест, ж/д вокзал, утро
11 апр в 11:00
12 апр в 11:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
4 дня
Индивидуальный тур по Западной Беларуси: Брестчина, Полесье и Беловежская пуща
Отдохнуть в заповедных землях, исследовать старинную архитектуру провинции и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж/д вокзал Бреста, утро, точное время - по договор...
11 апр в 10:00
18 апр в 10:00
42 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ИИван17 октября 2024С некоторым запозданием, пишу отзыв о данной поездке в Беларусь. Всё просто замечательно. Только максимальная оценка Игорю - 5 "звёзд",
- ООльга23 июля 2024Провели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии с интересами участников (в первый
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «История и архитектура»
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