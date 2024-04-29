Авторский тур
3 дня
Путешествие по Бресту и окрестностям: история, природа и уникальные места
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бресту и его окрестностям. Откройте для себя исторические сокровища и живописные пейзажи Беларуси
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, утро
8 авг в 10:30
11 авг в 10:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Выходные в Беловежской пуще: индивидуальное путешествие
Проведите незабываемые выходные в Беловежской пуще, погрузитесь в историю и природу Бреста и его окрестностей
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, утро
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Западные ворота Беларуси: уникальное путешествие по Бресту и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Бреста и Брестчины: от замков до Беловежской пущи, наслаждаясь культурой и природой
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, вход под шпилем в 08.00
3 июля в 10:30
11 авг в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ИИрина29 апреля 202426-27 апреля 2024г. побывали в Бресте и его окрестностях. Давно мечтали: муж хотел в Брестскую крепость, а я в Беловежскую
- ААнастасия24 марта 2024Игорь потрясающий экскурсовод! Человек который очень любит пущу и Брест и поможет вам взглянуть на эти прекрасные места влюбленными глазами!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Можно с детьми»
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