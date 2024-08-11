Туры на 3 дня в Бресте

Найдено 4 тура в категории «3-дневные туры» в Бресте, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
На машине
3 дня
3 отзыва
Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
Погулять по старинным городам, провести день в Беловежской пуще и отдохнуть в агроусадьбе
Начало: Брест, ж/д вокзал, утро. Вход под шпилем со звездо...
18 апр в 11:00
18 июл в 11:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
В Беларусь - на комфортабельном поезде: Брест, Мирский замок, Беловежская пуща и Минск
На поезде
4 дня
В Беларусь - на комфортабельном поезде: Брест, Мирский замок, Беловежская пуща и Минск
Исследовать залы и подвалы замка, побывать в Брестской крепости и увидеть, как фонарщик зажжёт огни
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
8 мая в 18:17
11 июн в 18:17
48 900 ₽ за человека
Тур по Беларуси на поезде из Москвы: Брест, Минск, Беловежская пуща и завод БелАЗ
На поезде
4 дня
Тур по Беларуси на поезде из Москвы: Брест, Минск, Беловежская пуща и завод БелАЗ
Отправиться в Белорусский вояж, посетить Брестскую крепость и увидеть самый большой в мире самосвал
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
11 июн в 18:17
11 июл в 18:17
48 900 ₽ за человека
Индивидуальный тур по Западной Беларуси: Брестчина, Полесье и Беловежская пуща
На машине
4 дня
Индивидуальный тур по Западной Беларуси: Брестчина, Полесье и Беловежская пуща
Отдохнуть в заповедных землях, исследовать старинную архитектуру провинции и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж/д вокзал Бреста, утро, точное время - по договор...
11 апр в 11:00
18 апр в 11:00
43 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    11 августа 2024
    Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
    Замечательно провели время, безумно интересно, насыщенно, прекрасные виды и города, посетили даже ферму, за что отдельное спасибо! Впечатлений масса) Агроусадьба - уголок наслаждения и спокойствия, воздух потрясающий, премного благодарны Игорю и Лейле ща незабываемые три дня и теплый прием!
    Замечательно провели время, безумно интересно, насыщенно, прекрасные виды и города, посетили даже ферму, за что отдельноеЗамечательно провели время, безумно интересно, насыщенно, прекрасные виды и города, посетили даже ферму, за что отдельноеЗамечательно провели время, безумно интересно, насыщенно, прекрасные виды и города, посетили даже ферму, за что отдельное
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
    26-27 апреля 2024г. побывали в Бресте и его окрестностях. Давно мечтали: муж хотел в Брестскую крепость, а я в Беловежскую
    читать дальше

    пущу. Спасибо организатору и гиду Игорю! Интересный рассказчик, отзывчивый, тактичный, вежливый, очень интеллигентный человек. Всё продумано до мелочей: встреча-проводы, программа, обеды-ужины-завтраки, ночевка и даже морковка для кормления животных в Беловежской пуще. Программа по вашему желанию, всё, что захотите! Игорь с такой любовью рассказывает о своей стране, о месте, где живёт и эта любовь передаётся и вам. Игорь, ещё раз спасибо! Рекомендуем всем, познакомьтесь с настоящей Белоруссией и настоящими белорусами! Как говорит молодёжь - круто!

  • А
    Анастасия
    24 марта 2024
    Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
    Игорь потрясающий экскурсовод! Человек который очень любит пущу и Брест и поможет вам взглянуть на эти прекрасные места влюбленными глазами!
    читать дальше

    Замечательный рассказчик и очень чуткий компаньон для путешествий. Подстроится под ваше настроение, нужды и всегда постарается найти способ что бы всем на экскурсии было комфортно и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Бресте
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
  2. В Беларусь - на комфортабельном поезде: Брест, Мирский замок, Беловежская пуща и Минск
  3. Тур по Беларуси на поезде из Москвы: Брест, Минск, Беловежская пуща и завод БелАЗ
  4. Индивидуальный тур по Западной Беларуси: Брестчина, Полесье и Беловежская пуща
Какие места ещё посмотреть в Бресте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Беловежская пуща
  2. Брестская Крепость
Сколько стоит тур в Бресте в апреле 2025
Сейчас в Бресте в категории "3-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 30 000 до 48 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Бресте на 2025 год по теме «3-дневные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 30000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь