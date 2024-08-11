Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
Погулять по старинным городам, провести день в Беловежской пуще и отдохнуть в агроусадьбе
Начало: Брест, ж/д вокзал, утро. Вход под шпилем со звездо...
18 апр в 11:00
18 июл в 11:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
В Беларусь - на комфортабельном поезде: Брест, Мирский замок, Беловежская пуща и Минск
Исследовать залы и подвалы замка, побывать в Брестской крепости и увидеть, как фонарщик зажжёт огни
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
8 мая в 18:17
11 июн в 18:17
48 900 ₽ за человека
Тур по Беларуси на поезде из Москвы: Брест, Минск, Беловежская пуща и завод БелАЗ
Отправиться в Белорусский вояж, посетить Брестскую крепость и увидеть самый большой в мире самосвал
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
11 июн в 18:17
11 июл в 18:17
48 900 ₽ за человека
Индивидуальный тур по Западной Беларуси: Брестчина, Полесье и Беловежская пуща
Отдохнуть в заповедных землях, исследовать старинную архитектуру провинции и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж/д вокзал Бреста, утро, точное время - по договор...
11 апр в 11:00
18 апр в 11:00
43 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ССветлана11 августа 2024Замечательно провели время, безумно интересно, насыщенно, прекрасные виды и города, посетили даже ферму, за что отдельное спасибо! Впечатлений масса) Агроусадьба - уголок наслаждения и спокойствия, воздух потрясающий, премного благодарны Игорю и Лейле ща незабываемые три дня и теплый прием!
- ИИрина29 апреля 202426-27 апреля 2024г. побывали в Бресте и его окрестностях. Давно мечтали: муж хотел в Брестскую крепость, а я в Беловежскую
- ААнастасия24 марта 2024Игорь потрясающий экскурсовод! Человек который очень любит пущу и Брест и поможет вам взглянуть на эти прекрасные места влюбленными глазами!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «3-дневные туры»
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