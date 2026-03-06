Экскурсионный тур в Беларусь на поезде: Брестская крепость, Минск и замковый комплекс «Мир»

Уехать в белорусский вояж с посещением Беловежской пущи и средневековых красот
В тур мы включили всё самое интересное: вы посетите Брестскую крепость и узнаете о героическом подвиге солдат, оборонявших её, погуляете по крупнейшему в Центральной Европе лесному массиву — Беловежской пуще
— и отведаете «Пущанки».

В Бресте пройдётесь по старинным улочкам и понаблюдаете за тем, как фонарщик зажжёт керосиновые фонари.

А в Минске осмотрите Троицкое предместье, знаменитые «ворота города», площадь Свободы и другие достопримечательности.

Также вы погрузитесь в Средневековье в замковом комплексе «Мир»: сможете вообразить, как жили аристократы в ту эпоху, и разгадать их чарующие тайны.

Описание тура

Организационные детали

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.

Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).

Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.

Программа тура по дням

1 день

Отправление в Брест

В 18:18 — отправление туристического поезда с Белорусского вокзала в Москве.

2 день

Брестская крепость, Беловежская пуща и экскурсия по городу

Поезд прибудет в Брест в 9:13. После завтрака поедем к Брестской крепости. Уже на входе услышим голос Ю. Левитана и песню А. Александрова «Священная война». Узнаем героическую историю сооружения, осмотрим скульптуру «Жажда» и посетим Музей героической обороны Брестской крепости или экспозицию «Музей войны — территория мира».

Пообедаем и отправимся в национальный парк «Беловежская пуща». Вас ждёт обзорная экскурсия по крупнейшему в Центральной Европе лесному массиву. Вы узнаете историю места, послушаете про его флору и фауну и осмотрите Голову зубра — нарост на стволе берёзы, напоминающий морду животного. Увидите крупнейшее в парке озеро и царский тракт — чугунные перила, отлитые в 1902 году.

Заглянем в Музей народного быта и старинных технологий, чтобы познакомиться с обрядами и ремёслами предков. А ещё понаблюдаем за тем, как делают пущанский самогон, и продегустируем напиток. Сделаем фотографии с зубром — символом Беловежской пущи.

Переедем в Брест. Начнём экскурсию на центральной площади, затем прогуляемся по аллее фонарей, увидим памятник 1000-летию города, пройдём по пешеходной Советской улице. Вы узнаете удивительную историю Бреста. У вас будет время, чтобы купить сувениры и самостоятельно пройтись по улочкам. А потом понаблюдаем за тем, как фонарщик в форме допетровских времён зажжёт керосиновые фонари.

Далее — самостоятельный трансфер на ж/д вокзал. В 23:50 отправляется поезд в Минск.

3 день

Замковый комплекс «Мир» и главные достопримечательности Минска

В 7:50 поезд прибудет в столицу Беларуси. Отправляемся на загородскую экскурсию по замкам. Познакомимся со средневековой архитектурой и укладом жизни феодалов и магнатов.

Далее — автобусно-пешеходная экскурсия по Минску. На привокзальной площади осмотрим архитектурный комплекс «ворота города Минска» в стиле сталинского классицизма. Побываем на площади Независимости и увидим здание Национальной библиотеки. Прогуляемся по Верхнему городу, полюбуемся архитектурой на площади Свободы, увидим Гостиный двор, Ратушу, монастырские комплексы бернардинцев, базилиан, иезуитов, православные и католические соборы.

Посетим проспект Победителей, осмотрим культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», площадь Государственного флага Республики Беларусь и Дворец Независимости, Белорусский Государственный музей истории Великой Отечественной войны. Обязательно побываем в аутентичном Троицком предместье.

Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять, заглянуть в кафе и купить сувениры.

В 18:20 — отправление поезда в Москву.

4 день

Возвращение в Москву

Поезд прибудет на Белорусский вокзал в 5:54.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
4-местное купе (за чел.)55 600 ₽
2-местное купе (за чел.)81 400 ₽
1-местное размещение в 2-местном купе134 900 ₽
Ребёнок до 9 лет, 4-местное купе (за чел.)39 800 ₽
Ребёнок до 9 лет, 2-местное купе (за чел.)51 800 ₽
Ребёнок до 4 лет, без места (за чел.)24 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в поезде в купе выбранной категории
  • Завтраки и обеды
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Москвы и обратно в ваш город
  • Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 24 900-25 900 ₽
  • Стоимость тура с заездом 06.03.2026:
  • 4-местное купе - 49 600 ₽
  • 2-местное купе - 72 600 ₽
  • 1-местное размещение в 2-местном купе - 120 400 ₽
  • Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 33 600 ₽ (4-местное купе), 46 200 ₽ (2-местное купе)
  • Для детей до 4 лет включительно (без места) - 24 900 ₽ (2-, 4-местное купе)
  • Стоимость тура с заездом 11.06.2026:
  • 4-местное купе - 58 300 ₽
  • 2-местное купе - 83 800 ₽
  • 1-местное размещение в 2-местном купе - 138 800 ₽
  • Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 41 700 ₽ (4-местное купе), 53 300 ₽ (2-местное купе)
  • Для детей до 4 лет включительно (без места) - 25 800 ₽ (2-, 4-местное купе)
  • Стоимость тура с заездами 30.04.2026 и 08.05.2026:
  • 4-местное купе - 61 100 ₽
  • Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 43 700 ₽ (4-местное купе), 53 300 ₽ (2-местное купе)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
Завершение: Москва, Белорусский вокзал, 5:54
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

