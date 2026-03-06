Описание тура
Организационные детали
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.
Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).
Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.
Программа тура по дням
Отправление в Брест
В 18:18 — отправление туристического поезда с Белорусского вокзала в Москве.
Брестская крепость, Беловежская пуща и экскурсия по городу
Поезд прибудет в Брест в 9:13. После завтрака поедем к Брестской крепости. Уже на входе услышим голос Ю. Левитана и песню А. Александрова «Священная война». Узнаем героическую историю сооружения, осмотрим скульптуру «Жажда» и посетим Музей героической обороны Брестской крепости или экспозицию «Музей войны — территория мира».
Пообедаем и отправимся в национальный парк «Беловежская пуща». Вас ждёт обзорная экскурсия по крупнейшему в Центральной Европе лесному массиву. Вы узнаете историю места, послушаете про его флору и фауну и осмотрите Голову зубра — нарост на стволе берёзы, напоминающий морду животного. Увидите крупнейшее в парке озеро и царский тракт — чугунные перила, отлитые в 1902 году.
Заглянем в Музей народного быта и старинных технологий, чтобы познакомиться с обрядами и ремёслами предков. А ещё понаблюдаем за тем, как делают пущанский самогон, и продегустируем напиток. Сделаем фотографии с зубром — символом Беловежской пущи.
Переедем в Брест. Начнём экскурсию на центральной площади, затем прогуляемся по аллее фонарей, увидим памятник 1000-летию города, пройдём по пешеходной Советской улице. Вы узнаете удивительную историю Бреста. У вас будет время, чтобы купить сувениры и самостоятельно пройтись по улочкам. А потом понаблюдаем за тем, как фонарщик в форме допетровских времён зажжёт керосиновые фонари.
Далее — самостоятельный трансфер на ж/д вокзал. В 23:50 отправляется поезд в Минск.
Замковый комплекс «Мир» и главные достопримечательности Минска
В 7:50 поезд прибудет в столицу Беларуси. Отправляемся на загородскую экскурсию по замкам. Познакомимся со средневековой архитектурой и укладом жизни феодалов и магнатов.
Далее — автобусно-пешеходная экскурсия по Минску. На привокзальной площади осмотрим архитектурный комплекс «ворота города Минска» в стиле сталинского классицизма. Побываем на площади Независимости и увидим здание Национальной библиотеки. Прогуляемся по Верхнему городу, полюбуемся архитектурой на площади Свободы, увидим Гостиный двор, Ратушу, монастырские комплексы бернардинцев, базилиан, иезуитов, православные и католические соборы.
Посетим проспект Победителей, осмотрим культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», площадь Государственного флага Республики Беларусь и Дворец Независимости, Белорусский Государственный музей истории Великой Отечественной войны. Обязательно побываем в аутентичном Троицком предместье.
Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять, заглянуть в кафе и купить сувениры.
В 18:20 — отправление поезда в Москву.
Возвращение в Москву
Поезд прибудет на Белорусский вокзал в 5:54.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|4-местное купе (за чел.)
|55 600 ₽
|2-местное купе (за чел.)
|81 400 ₽
|1-местное размещение в 2-местном купе
|134 900 ₽
|Ребёнок до 9 лет, 4-местное купе (за чел.)
|39 800 ₽
|Ребёнок до 9 лет, 2-местное купе (за чел.)
|51 800 ₽
|Ребёнок до 4 лет, без места (за чел.)
|24 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в поезде в купе выбранной категории
- Завтраки и обеды
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Москвы и обратно в ваш город
- Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 24 900-25 900 ₽
- Стоимость тура с заездом 06.03.2026:
- 4-местное купе - 49 600 ₽
- 2-местное купе - 72 600 ₽
- 1-местное размещение в 2-местном купе - 120 400 ₽
- Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 33 600 ₽ (4-местное купе), 46 200 ₽ (2-местное купе)
- Для детей до 4 лет включительно (без места) - 24 900 ₽ (2-, 4-местное купе)
- Стоимость тура с заездом 11.06.2026:
- 4-местное купе - 58 300 ₽
- 2-местное купе - 83 800 ₽
- 1-местное размещение в 2-местном купе - 138 800 ₽
- Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 41 700 ₽ (4-местное купе), 53 300 ₽ (2-местное купе)
- Для детей до 4 лет включительно (без места) - 25 800 ₽ (2-, 4-местное купе)
- Стоимость тура с заездами 30.04.2026 и 08.05.2026:
- 4-местное купе - 61 100 ₽
- Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 43 700 ₽ (4-местное купе), 53 300 ₽ (2-местное купе)