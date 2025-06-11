Брестская Крепость – туры в Бресте

Найдено 4 тура в категории «Брестская Крепость» в Бресте, цены от 48 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска
На поезде
4 дня
На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска
Насладиться белорусским вояжем «Замки»: исследовать дворец Пусловских и Мирский замок Радзивиллов
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
11 июн в 18:18
12 июл в 18:18
48 500 ₽ за человека
Экскурсионный тур в Беларусь на поезде: Брестская крепость, Минск и дегустация конфет
На поезде
4 дня
Экскурсионный тур в Беларусь на поезде: Брестская крепость, Минск и дегустация конфет
Уехать в белорусский вояж с посещением Беловежской пущи в Бресте и кондитерской фабрики «Коммунарка»
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
1 ноя в 18:18
49 750 ₽ за человека
В Беларусь - на комфортабельном поезде: увлекательные экскурсии и погружение в историю
На поезде
4 дня
В Беларусь - на комфортабельном поезде: увлекательные экскурсии и погружение в историю
Устроить белорусский вояж с посещением Беловежской пущи в Бресте, замка Мир и Минска
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
48 900 ₽ за человека
Тур по Беларуси на поезде из Москвы: 2 города и достопримечательности
На поезде
4 дня
Тур по Беларуси на поезде из Москвы: 2 города и достопримечательности
Отправиться в Белорусский вояж с посещением Бреста, завода «БелАЗ» и Минска
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
11 июн в 18:17
11 июл в 18:17
48 900 ₽ за человека

Советы к посещению

Начинать осмотр достопримечательности можно с главного входа, где расположен объект «Звезда». Там же находится громкоговоритель, который воспроизводит объявления и музыку военных лет, звуки снарядов и стук метронома. Мемориал довольно большой, общая площадь около 4 кв. км. Чтобы охватить всю территорию, можно взять с собой самокат или велосипед. Особенно если с вами дети, которым нужен отдых от ходьбы. Хотя на территории установлен знак, запрещающий проезд велосипедистам, обычно никто не останавливает посетителей с этими транспортными средствами. Если вы устали или проголодались, к вашим услугам кафе «Цитадель», где можно отдохнуть и поесть, находясь на территории мемориального комплекса

Немного истории

Целью строительства крепости было укрепление границы Российской империи в 19 веке. После оказалось, что такие сооружения устарели, т. к. появились новые методы ведения войны. В разные годы постройки использовались как лагерь для советских и украинских военнопленных и тюрьма для повстанцев. Здесь находились военные штабы, а в здании разрушенного сегодня Белого дворца был подписан документ Брестский мир. В 1939 году, находясь под влиянием Польши, Брест и крепость подверглись нападению со стороны Германии. Затем согласно Пакту о ненападении между СССР и Германией Брест отошел под влияние СССР, а в 1941 году началась Великая Отечественная война. Во время нападения атаке подверглась вся западная граница СССР, в том числе и Брестская крепость. Оборона продолжалась месяц. В память о защитниках крепости в 70-х годах 20 века здесь открыт мемориальный комплекс. Много зданий не сохранилось, они были разрушены в ходе войны или разобраны на хозяйственные нужды в последующие годы

Местные экскурсоводы

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Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Брестская Крепость»

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Сколько стоит тур в Бресте в апреле 2025
Сейчас в Бресте в категории "Брестская Крепость" можно забронировать 4 тура от 48 500 до 49 750.
Брестская крепость находится на белорусско-польской границе, на окраине Бреста. Известна как место героической обороны советских солдат летом 1941 года. Носит звание крепость-герой. На ее территории можно увидеть целые и разрушенные сооружения, которым более 100 лет. После Великой Отечественной войны здесь построен мемориальный комплекс. Чтобы прогулка в этом месте с богатой историей получилась познавательной, можно заказать индивидуальный тур с гидом