Приглашаем в экспресс-вояж на поезде.За одно маленькое путешествие вы прогуляетесь по крупнейшему в Центральной Европе лесному массиву и надышитесь свежим воздухом, понаблюдаете за процессом производства знаменитого пущанского самогона и сможете

продегустировать напиток. Посетите Брестскую крепость и познакомитесь с её героической историей, прогуляетесь по старинным улочкам Бреста и увидите, как фонарщик зажжёт фонари. На заводе БелАЗ вы заглянете в сборочный цех, увидите самосвал, способный поднимать 450 тонн, сделаете эффектные кадры на его фоне и даже заберётесь в кабину. А ещё вас ждёт экскурсия по Минску, в котором сочетается старинное и современное.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.

Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).

Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.