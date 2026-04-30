Тур по Беларуси на поезде из Москвы: 2 города и достопримечательности

Отправиться в Белорусский вояж с посещением Бреста, завода «БелАЗ» и Минска
Приглашаем в экспресс-вояж на поезде.

За одно маленькое путешествие вы прогуляетесь по крупнейшему в Центральной Европе лесному массиву и надышитесь свежим воздухом, понаблюдаете за процессом производства знаменитого пущанского самогона и сможете
продегустировать напиток.

Посетите Брестскую крепость и познакомитесь с её героической историей, прогуляетесь по старинным улочкам Бреста и увидите, как фонарщик зажжёт фонари.

На заводе БелАЗ вы заглянете в сборочный цех, увидите самосвал, способный поднимать 450 тонн, сделаете эффектные кадры на его фоне и даже заберётесь в кабину. А ещё вас ждёт экскурсия по Минску, в котором сочетается старинное и современное.

Описание тура

Организационные детали

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.

Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).

Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.

Проживание. 4-местное размещение в купе туристического поезда. Возможно проживание в 2-местном купе, а также 1-местное размещение в 2-местном купе.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 обеда, остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Поезд и автобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, для них предусмотрены скидки.

Программа тура по дням

1 день

Отправление в Брест

В 18:17 — отправление туристического поезда с Белорусского вокзала в Москве.

2 день

Беловежская пуща, Брестская крепость и экскурсия по городу

Поезд прибудет в Брест в 9:13. Гид встретит вас на перроне и проводит к автобусу. После завтрака отправимся в национальный парк «Беловежская пуща». Вас ждёт обзорная экскурсия по крупнейшему в Центральной Европе лесному массиву. Вы узнаете историю места, послушаете про его флору и фауну и осмотрите Голову зубра — нарост на стволе берёзы, напоминающий морду животного. Увидите крупнейшее в парке озеро и царский тракт — чугунные перила, отлитые в 1902 году.

Заглянем в Музей народного быта и старинных технологий, чтобы познакомиться с обрядами и ремёслами предков. А ещё понаблюдаем за тем, как делают пущанский самогон, и продегустируем напиток. Сделаем фотографии с зубром — символом Беловежской пущи.

После обеда поедем к Брестской крепости. Узнаем героическую историю сооружения и осмотрим скульптуру «Жажда». По возвращении в Брест вас ждёт экскурсия. Начнём на центральной площади, затем прогуляемся по аллее фонарей, увидим памятник 1000-летию города, пройдём по пешеходной Советской улице. Вы узнаете удивительную историю Бреста. У вас будет время, чтобы купить сувениры и самостоятельно пройтись по улочкам.

А затем понаблюдаем за тем, как фонарщик в форме допетровских времён зажжёт керосиновые фонари. Далее — самостоятельный трансфер на ж/д вокзал. В 23:50 отправляется поезд в Минск.

3 день

Завод БелАЗ, экскурсия по Минску и отъезд

В 7:50 поезд прибудет в столицу Беларуси. После завтрака мы поедем на завод БелАЗ. Во время экскурсии вы увидите модели грузовиков разных лет, узнаете историю возникновения производства. По территории завода прокатимся на автобусе — это целый город с дорогами и остановками. Осмотрим самый большой карьерный самосвал в мире, он способен поднимать 450 тонн! Сделаем эффектные снимки на фоне огромной машины и даже заберёмся в кабину. А в сборочном цеху понаблюдаем за процессом сборки.

Вернёмся в Минск и пообедаем. Далее отправимся исследовать достопримечательности. Вы увидите Троицкое предместье и посетите Верхний город. Полюбуетесь зданиями разных эпох и стилей, Гостиным двором, Ратушей, монастырскими комплексами бернардинцев, базилиан, иезуитов, православным и католическим соборами.

Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять, заглянуть в кафе и купить сувениры.

В 18:20 — отправление поезда в Москву.

4 день

Возвращение в Москву

Поезд прибудет на Белорусский вокзал в 5:54.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
4-местное купе (за чел.)56 750 ₽
2-местное купе (за чел.)82 500 ₽
1-местное размещение в 2-местном купе136 050 ₽
Ребёнок до 9 лет, 4-местное купе (за чел.)40 950 ₽
Ребёнок до 9 лет, 2-местное купе (за чел.)52 900 ₽
Ребёнок до 4 лет, 4-местное купе (за чел.)24 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в поезде, в купе выбранной категории
  • Завтраки и обеды
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Москвы и обратно в ваш город
  • Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 24 900-25 900 ₽
  • Стоимость тура отличается в заезды с 30.04.2026 и 11.06.2026:
  • 4-местное купе - 57 800 ₽
  • 2-местное купе - 84 200 ₽
  • 1-местное размещение в 2-местном купе - 138 700 ₽
  • Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 41 800 ₽ (4-местное купе), 53 950 ₽ (2-местное купе)
  • Для детей до 4 лет включительно (без места) - 25 200 ₽ (2-, 4-местное купе)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
Завершение: Москва, Белорусский вокзал, 5:54
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

