За одно маленькое путешествие вы прогуляетесь по крупнейшему в Центральной Европе лесному массиву и надышитесь свежим воздухом, понаблюдаете за процессом производства знаменитого пущанского самогона и сможете
Описание тура
Организационные детали
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.
Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).
Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.
Проживание. 4-местное размещение в купе туристического поезда. Возможно проживание в 2-местном купе, а также 1-местное размещение в 2-местном купе.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 обеда, остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Поезд и автобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, для них предусмотрены скидки.
Программа тура по дням
Отправление в Брест
В 18:17 — отправление туристического поезда с Белорусского вокзала в Москве.
Беловежская пуща, Брестская крепость и экскурсия по городу
Поезд прибудет в Брест в 9:13. Гид встретит вас на перроне и проводит к автобусу. После завтрака отправимся в национальный парк «Беловежская пуща». Вас ждёт обзорная экскурсия по крупнейшему в Центральной Европе лесному массиву. Вы узнаете историю места, послушаете про его флору и фауну и осмотрите Голову зубра — нарост на стволе берёзы, напоминающий морду животного. Увидите крупнейшее в парке озеро и царский тракт — чугунные перила, отлитые в 1902 году.
Заглянем в Музей народного быта и старинных технологий, чтобы познакомиться с обрядами и ремёслами предков. А ещё понаблюдаем за тем, как делают пущанский самогон, и продегустируем напиток. Сделаем фотографии с зубром — символом Беловежской пущи.
После обеда поедем к Брестской крепости. Узнаем героическую историю сооружения и осмотрим скульптуру «Жажда». По возвращении в Брест вас ждёт экскурсия. Начнём на центральной площади, затем прогуляемся по аллее фонарей, увидим памятник 1000-летию города, пройдём по пешеходной Советской улице. Вы узнаете удивительную историю Бреста. У вас будет время, чтобы купить сувениры и самостоятельно пройтись по улочкам.
А затем понаблюдаем за тем, как фонарщик в форме допетровских времён зажжёт керосиновые фонари. Далее — самостоятельный трансфер на ж/д вокзал. В 23:50 отправляется поезд в Минск.
Завод БелАЗ, экскурсия по Минску и отъезд
В 7:50 поезд прибудет в столицу Беларуси. После завтрака мы поедем на завод БелАЗ. Во время экскурсии вы увидите модели грузовиков разных лет, узнаете историю возникновения производства. По территории завода прокатимся на автобусе — это целый город с дорогами и остановками. Осмотрим самый большой карьерный самосвал в мире, он способен поднимать 450 тонн! Сделаем эффектные снимки на фоне огромной машины и даже заберёмся в кабину. А в сборочном цеху понаблюдаем за процессом сборки.
Вернёмся в Минск и пообедаем. Далее отправимся исследовать достопримечательности. Вы увидите Троицкое предместье и посетите Верхний город. Полюбуетесь зданиями разных эпох и стилей, Гостиным двором, Ратушей, монастырскими комплексами бернардинцев, базилиан, иезуитов, православным и католическим соборами.
Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять, заглянуть в кафе и купить сувениры.
В 18:20 — отправление поезда в Москву.
Возвращение в Москву
Поезд прибудет на Белорусский вокзал в 5:54.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|4-местное купе (за чел.)
|56 750 ₽
|2-местное купе (за чел.)
|82 500 ₽
|1-местное размещение в 2-местном купе
|136 050 ₽
|Ребёнок до 9 лет, 4-местное купе (за чел.)
|40 950 ₽
|Ребёнок до 9 лет, 2-местное купе (за чел.)
|52 900 ₽
|Ребёнок до 4 лет, 4-местное купе (за чел.)
|24 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в поезде, в купе выбранной категории
- Завтраки и обеды
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Москвы и обратно в ваш город
- Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 24 900-25 900 ₽
- Стоимость тура отличается в заезды с 30.04.2026 и 11.06.2026:
- 4-местное купе - 57 800 ₽
- 2-местное купе - 84 200 ₽
- 1-местное размещение в 2-местном купе - 138 700 ₽
- Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 41 800 ₽ (4-местное купе), 53 950 ₽ (2-местное купе)
- Для детей до 4 лет включительно (без места) - 25 200 ₽ (2-, 4-местное купе)