Описание экскурсииПознакомьтесь с богатым наследием и уникальной архитектурой одного из старейших городов Беларуси! С опытным гидом вы пройдётесь по уютному Старому городу, услышите легенды и факты, которые делают Гродно особенным. Важная информация: Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу НБ Республики Беларусь на день проведения Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская площадь
Завершение: Центр Гродно (место окончания может меняться в зависимости от маршрута)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Доплата за экскурсию - в белорусских рублях по курсу НБ Республики Беларусь на день проведения
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
24 окт 2025
О
Ольга
5 сен 2025
Отличная экскурсия, очень хороший гид
Т
Татьяна
9 авг 2025
Г
Галина
19 июл 2025
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно. Время пробежало незаиетно. Отдельное спасибо нашему гиду Ангелине. Она очень позитивный и добродушный человек. Очень увлекательно рассеазывала, а также пока перемещались от
