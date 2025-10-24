читать дальше одной локации к другой занимала нас чем нибудь интересным. Например задавала вопросы, а мы должны были отгадать ответ. Рекомедую обязательно посетить данную экскурсию. От костела и церкви 12 века незабываемве впечатления. Моему свну 14 лет тоюе все понравилось. 👍👍👍🙂🙂🙂

Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно. Время пробежало незаиетно. Отдельное спасибо нашему гиду Ангелине. Она очень позитивный и добродушный человек. Очень увлекательно рассеазывала, а также пока перемещались от