скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Главные и тайные места Гродно
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
«Замковую улицу с уютными кафе под вековыми сводами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
60005400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гродно - древний и вечно молодой
Прогулка по историческому центру Гродно с посещением королевских замков, старинных храмов и уютных улочек. Узнайте о прошлом города и его жителях
Начало: На площади Советская
«Улица Советская с ансамблем застройки 16–20 веков, красивыми двориками и кофейнями»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
60005400₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-прогулка по Гродно
Отправиться на первое свидание с городом на стыке цивилизаций
Начало: В центре города
«Еврейский квартал: улицу Еврейскую и гетто №1»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья18 февраля 2025Были на экскурсии у Андрея Книга 18 февраля втроем-2 взрослых и сын 14 лет. Маршрут прошел на одном дыхании-интересно, увлекательно,
- ААлександр18 февраля 2025Спасибо огромное за проведенную экскурсию. Несмотря на весьма холодную и ветреную погоду почти 3 часа пролетели незаметно! На все вопросы получили ответы, дополнительно получили много рекомендаций что ещё посетить. Все супер!
- IIVAN8 февраля 2025Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию и отличное времяпровождение. Всё остались очень довольны
- ААнна5 февраля 2025Спасибо Антонине за прекрасную экскурсию. Антонина-замечательный, вежливый и внимательный экскурсовод, рассказала много интересного, ответила на все вопросы от того, какие музеи и интересные места посетить, до рекомендаций по лучшим кофейням. Очень рекомендуем Антонину! Спасибо❤️
- ННаталья11 января 2025Отличная экскурсия, огромное спасибо Антонине.
- ДДаниил4 января 2025Не смотря на свой юный возраст, Антонина прекрасный опытный экскурсовод. Прекрасное знание материала и шутейские бытовые исторические факты, делают экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гродно
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в феврале 2025
Сейчас в Гродно в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 5400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Гродно. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод