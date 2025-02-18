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познавательно для всей семьи. Посетили и знаковые и тайные места, Андрей не ограничивается рамками экскурсии и всегда рассказывает больше и отвечал на все наши вопросы профессионально и компетентно. А мы-требовательные к мелочам туристы, инд. экскурсии берём всегда, поэтому есть с чем сравнить. Спасибо, Андрей. Вы влюбили нас в Гродно, показали интересные дворики, хочется вернуться сюда теперь летом!