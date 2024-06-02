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Мини-группа
3 часа
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
18501 665₽ за человека
Групповая
1.5 часа
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
Завтра в 21:30
10 июня в 23:15
1 865₽ за человека
Групповая
2 часа
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Завтра в 15:00
14 июня в 15:00
1 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Гродно - главные достопримечательности и необычные места
Добро пожаловать в Гродно - живописный город на западе Беларуси! Вас ждут незабываемые впечатления, главные достопримечательности и уникальные места
Начало: Проспект Янки Купалы, д. 63
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
55Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений2 июня 2024Удивительное приключение в Гродно!!! Эммерсивное шоу на высочайшем уровне, спасибо большое организаторам!!! Всем рекомендую!!!
- ЕЕвгений2 июня 2024Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!
- ЯЯна2 июня 2024Очень интересная экскурсия
- ИИван31 мая 2024Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
- ннаталья29 мая 2024Потрясающая экскурсия! Необычная, интригующая, создающая полное погружение в историю! Неординарная подача материала! Спасибо организаторам и ведущим. Маршрут продуман отлично, нигде
- ААнастасия29 мая 2024Очень интересная экскурсия, спасибо организаторам
- ДДарья20 мая 2024Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊
- ЮЮрий8 мая 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо
- ААлевтина6 мая 2024Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.
- ММарина16 января 2024Мы остались очень довольны обзорной автобусно-пешеходной экскурсией по городу Гродно. Рассказ экскурсовода был содержательным и интересным, с лёгкой подачей и
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Групповые»
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