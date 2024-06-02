Е Евгений «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур Удивительное приключение в Гродно!!! Эммерсивное шоу на высочайшем уровне, спасибо большое организаторам!!! Всем рекомендую!!!

Е Евгений Прогулка по Гродно в мини-группе Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!

Я Яна Прогулка по Гродно в мини-группе Очень интересная экскурсия

И Иван Прогулка по Гродно в мини-группе Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа

н наталья «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур читать дальше не было задержек и ожиданий, все актёры были вовремя на местах. Отдельный респект "тюремному доктору" и "золотому" ведущему. Приятные сюрпризы в виде чая, монетки и "лечения" добавили теплоты группе. Обязательно к посещению! Такую пометку надо ставить на анонсе данной экскурсии. Потрясающая экскурсия! Необычная, интригующая, создающая полное погружение в историю! Неординарная подача материала! Спасибо организаторам и ведущим. Маршрут продуман отлично, нигде

А Анастасия «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур Очень интересная экскурсия, спасибо организаторам

Д Дарья Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊

Ю Юрий Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо

А Алевтина Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.