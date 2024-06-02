Групповые экскурсии Гродно

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Гродно, цены от 55 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Гродно в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
36 отзывов
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
18501 665 за человека
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
Завтра в 21:30
10 июня в 23:15
1 865 за человека
Загадочный район Городница + органный концерт
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
7 отзывов
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Завтра в 15:00
14 июня в 15:00
1 500 за человека
Обзорная экскурсия по Гродно
Групповая
3 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Гродно - главные достопримечательности и необычные места
Добро пожаловать в Гродно - живописный город на западе Беларуси! Вас ждут незабываемые впечатления, главные достопримечательности и уникальные места
Начало: Проспект Янки Купалы, д. 63
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
55Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Удивительное приключение в Гродно!!! Эммерсивное шоу на высочайшем уровне, спасибо большое организаторам!!! Всем рекомендую!!!
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Очень интересная экскурсия
  • И
    Иван
    31 мая 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
    Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часаБыла очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
  • н
    наталья
    29 мая 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Потрясающая экскурсия! Необычная, интригующая, создающая полное погружение в историю! Неординарная подача материала! Спасибо организаторам и ведущим. Маршрут продуман отлично, нигде
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    не было задержек и ожиданий, все актёры были вовремя на местах. Отдельный респект "тюремному доктору" и "золотому" ведущему. Приятные сюрпризы в виде чая, монетки и "лечения" добавили теплоты группе. Обязательно к посещению! Такую пометку надо ставить на анонсе данной экскурсии.

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Очень интересная экскурсия, спасибо организаторам
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊
  • Ю
    Юрий
    8 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо
  • А
    Алевтина
    6 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.
  • М
    Марина
    16 января 2024
    Обзорная экскурсия по Гродно
    Мы остались очень довольны обзорной автобусно-пешеходной экскурсией по городу Гродно. Рассказ экскурсовода был содержательным и интересным, с лёгкой подачей и
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    тонким юмором. Невзирая на погоду, мы с удовольствием прошли по улицам этого старинного города и увидели самые главные его достопримечательности. Экскурсовод ответила на все наши вопросы и порекомендовала к посещению интересные места, которые не входили в программу. Несомненно, рекомендуем эту экскурсию всем гостям Белоруссии и Гродно!

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка по Гродно в мини-группе
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  3. Загадочный район Городница + органный концерт
  4. Обзорная экскурсия по Гродно
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Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2024
Сейчас в Гродно в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 1 865 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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