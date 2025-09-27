Мои заказы

Истории старого Гродно

Увидеть главные достопримечательности и узнать о жизни города на протяжении веков
Гродно — уютный город на Немане с богатым прошлым и европейской атмосферой. Здесь старинные замки, костёлы, церкви и синагоги соседствуют на старых улицах.

Я покажу вам самые интересные места и расскажу серьёзные, трогательные и забавные сюжеты о гродненской истории, местных правителях и простых людях.
5
3 отзыва
Истории старого Гродно© Ольга
Истории старого Гродно© Ольга
Истории старого Гродно© Ольга

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Замковая гора — вы увидите Старый и Новый замки друг напротив друга и услышите о Стефане Батории, Екатерине II и других исторических персонажах, которые сыграли важную роль в развитии города.
  • Смотровая площадка над Неманом и лучший вид на город и реку.
  • Пожарная каланча — старинная башня, где ровно в полдень происходит действо, ради которого туристы со всего Гродно собираются под её стенами.
  • Большая хоральная синагога — действующая и одна из старейших в Восточной Европе.
  • Замковая улица — бывший центр торговли и ремёсел. Здесь когда-то продавали прекрасные бюджетные вина.
  • Фара Витовта — сакральное место со своей историей.
  • Советская площадь — сердце города и место встреч горожан.
  • Костёл святого Франциска Ксаверия — барочный собор и символ католического Гродно.
  • Коложская церковь 12 века — уникальный храм домонгольской эпохи.

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день проведения.
  • Все объекты мы осмотрим снаружи.

в понедельник и четверг в 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Старого замка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 21 туриста
Я аттестованный гид по Гродно, историк-археолог по образованию, научный сотрудник в музее. Придерживаюсь мнения, что история не просто наука, а образ жизни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
Роман
27 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. За два часа ознакомились со всеми знаковыми местами Гродно.
Ольга прекрасно владеет матерьялом. Однозначно, рекомендую данную экскурсию.
Т
Татьяна
18 сен 2025
Ольга,спасибо Вам за экскурсию. Очень увлекательная и познавательная .Было все так интересно и обширно рассказано,что вопросов не возникало.
Д
Дарья
15 сен 2025
Энергичный молодой гид, с бойким взглядом на историю, при повествовании глаза горят, советую Ольгу как экскурсовода.

Входит в следующие категории Гродно

Похожие экскурсии из Гродно

Гродненские must-see и их история
Пешая
3 часа
54 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Гродненские must-see и их история
По-новому взглянуть на старую добрую классику
Начало: На ул. Большая Троицкая
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
1400 ₽ за человека
Городница в Гродно: легенды и истории из жизни
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Городница в Гродно: легенды и истории
Исследуйте архитектурные жемчужины Гродно: от зданий 18 века до конструктивизма 1920-х годов. Погрузитесь в историю и узнайте тайны города
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:30
30 ноя в 10:30
1300 ₽ за человека
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
На машине
5.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Церковь в Мурованке, дворец в Щучине, храмы в Рожанке и Василишках, музей Чеслава Немена за 1 день
8 дек в 09:00
9 дек в 09:00
15 300 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гродно