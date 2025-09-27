Гродно — уютный город на Немане с богатым прошлым и европейской атмосферой. Здесь старинные замки, костёлы, церкви и синагоги соседствуют на старых улицах.
Я покажу вам самые интересные места и расскажу серьёзные, трогательные и забавные сюжеты о гродненской истории, местных правителях и простых людях.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Замковая гора — вы увидите Старый и Новый замки друг напротив друга и услышите о Стефане Батории, Екатерине II и других исторических персонажах, которые сыграли важную роль в развитии города.
- Смотровая площадка над Неманом и лучший вид на город и реку.
- Пожарная каланча — старинная башня, где ровно в полдень происходит действо, ради которого туристы со всего Гродно собираются под её стенами.
- Большая хоральная синагога — действующая и одна из старейших в Восточной Европе.
- Замковая улица — бывший центр торговли и ремёсел. Здесь когда-то продавали прекрасные бюджетные вина.
- Фара Витовта — сакральное место со своей историей.
- Советская площадь — сердце города и место встреч горожан.
- Костёл святого Франциска Ксаверия — барочный собор и символ католического Гродно.
- Коложская церковь 12 века — уникальный храм домонгольской эпохи.
Организационные детали
- Доплата за экскурсию в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день проведения.
- Все объекты мы осмотрим снаружи.
в понедельник и четверг в 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 16:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Старого замка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 21 туриста
Я аттестованный гид по Гродно, историк-археолог по образованию, научный сотрудник в музее. Придерживаюсь мнения, что история не просто наука, а образ жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
27 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. За два часа ознакомились со всеми знаковыми местами Гродно.
Ольга прекрасно владеет матерьялом. Однозначно, рекомендую данную экскурсию.
Т
Татьяна
18 сен 2025
Ольга,спасибо Вам за экскурсию. Очень увлекательная и познавательная .Было все так интересно и обширно рассказано,что вопросов не возникало.
Д
Дарья
15 сен 2025
Энергичный молодой гид, с бойким взглядом на историю, при повествовании глаза горят, советую Ольгу как экскурсовода.
