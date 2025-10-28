Гродно one love — обзорная экскурсия по городу на автомобиле сделает ваше знакомство с Гродно максимально полным и комфортным. Вы сможете посетить места, в которые обычно не ходят пешие группы.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЭто автомобильный вариант популярной пешеходной экскурсии «Гродно must have» — старая, добрая классика, приправленная городскими легендами и мифами. В формате автомобильной экскурсии вы сможете увидеть и посетить те достопримечательности, куда обычно не ходят пешие группы. Что вас ждёт?
- Атмосферные гродненские дворики и другие локации для ваших лучших фото и видео.
- Старый и Новый замки — резиденции правителей ВКЛ и Речи Посполитой.
- Пожарная каланча 1904 г.
- одна из визитных карточек Гродно.
- Большая хоральная синагога — один из самых больших действующих иудейских храмов в Восточной Европе.
- Улица Замковая: дворец Хрептовичей, территория гродненского гетто. Трассировка улицы не менялась с XIV века.
- Сквер на Советской площади — место утраченного главного храма города, Фары Витовта.
- Костёл Св. Франциска Ксаверия и одни из самых старых в Европе действующих башенных часов.
- Костёл и монастырь ордена францисканцев — история святого Максимилиана Кольбе, история отца М. Фордона.
- Костёл и монастырь ордена бернардинцев — один из старейших действующих католических храмов Беларуси.
- Костёл и монастырь ордена бригиток, лямус — оригинальная деревянная постройка XVIII века без единого гвоздя. Коложская церковь XII века - уникальный памятник древнерусского зодчества Водонапорные башни Кася и Бася По возможности, иметь при себе мелкие наличные деньги на пожертвования в синагоге и лямусе.
В понедельник, вторник, среду, четверг в 18:00. По пятницам и субботам в 10:00, 14:00, 17.30 или любое, удобное для вас время. Воскресенье в 17.30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Доставлю вас обратно, к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник, вторник, среду, четверг в 18:00. По пятницам и субботам в 10:00, 14:00, 17.30 или любое, удобное для вас время. Воскресенье в 17.30.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
28 окт 2025
Огромное спасибо Игорю за замечательную экскурсию. Рассказал много интересных исторических фактов, показал все основные исторические места. Экскурсия получилась насыщенной, время пролетело не заметно!
Владимир
22 окт 2025
От экскурсии "не в восторге". Набор фамилий, дат… Ничего не осталось в памяти. Экскурсовод не контакте. Другим не посоветовал бы.
Елена
19 окт 2025
Прекрасная экскурсия, отличный гид Игорь, все очень интересно, подробно и доступно рассказывал. Посмотрели практически весь город. Остались очень довольны. Спасибо!!!
Ольга
18 окт 2025
Елена
13 окт 2025
Наше знакомство с Гродно началось с автомобильно пешеходной экскурсии. Это было замечательное начало. Игорь, огромное Вам спасибо за профессионализм, отзывчивость, чуство юмора и влюбленность в город и профессию.
Анна
9 окт 2025
Балынина
4 окт 2025
Огромное спасибо Игорю за экскурсию по Гродно. Он очень интересный человек с глубокими знаниями, умеющий донести их до слушателя. Город очаровал, стал частью души, и в этом есть заслуга экскурсовода, сумевшего показать много интересных достопримечательностей. Рекомендую.
Елена
30 сен 2025
Были в Гродно впервые и очень рады, что взяли экскурсию с Игорем. Во-первых, это был максимально комфортный автомобильно-пешеходный формат, что позволило побывать в основных знаковых местах города за 3 с
Апакина
29 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию! Благодаря Игорю, мы увидели город с исторического ракурса! Все очень понравилось! Спасибо ещё раз!
Ольга
22 сен 2025
Всë прошло по плану, как и договаривались. Подстроили время для посещения костёлов.
Ольга
21 сен 2025
Посмотрели гродно, погуляли по самым знаковым местам, интересно и очень насыщенно. Косфортно и очень красиво. Стоит отметить глубокие знания гида Игоря., выше всех похвал. . очень рекомендую для всех кто проездом и кто на долго.
Александр
14 сен 2025
С большим интересом провели экскурсию. Спасибо за то новое, что узнали о Гродно!
Сергей
9 сен 2025
все супер.
Яна
7 сен 2025
Елена
31 авг 2025
Были на экскурсии с Игорем 30 августа. Все очень понравилось. Много узнали нового. Спасибо экскурсоводу. Никуда не спешили, все корректно, отвечал на дополнительные вопросы. Очень много успели посмотреть за 3.5 часа. Сейчас имеем представление о городе. Отличная экскурсия, всем рекомендую.