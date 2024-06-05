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Мини-группа
3 часа
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
18501 665₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
€50 за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
Завтра в 21:30
10 июня в 23:15
1 865₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Гродно - город на стыке цивилизаций
Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием. Это не совсем так
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 721₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий5 июня 2024Светлана предложила замену (по слухам, у нее был день рождения;) в лице Татьяны. Татьяна провела прекрасную экскурсию, очень много рассказала и показала, ответила на кучу вопросов. Большое спасибо за отлично проведенное время.
- ЕЕвгений2 июня 2024Удивительное приключение в Гродно!!! Эммерсивное шоу на высочайшем уровне, спасибо большое организаторам!!! Всем рекомендую!!!
- ЕЕвгений2 июня 2024Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!
- ЯЯна2 июня 2024Очень интересная экскурсия
- ИИван31 мая 2024Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
- ннаталья29 мая 2024Потрясающая экскурсия! Необычная, интригующая, создающая полное погружение в историю! Неординарная подача материала! Спасибо организаторам и ведущим. Маршрут продуман отлично, нигде
- ААнастасия29 мая 2024Очень интересная экскурсия, спасибо организаторам
- ААлександр26 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Проводила ее Татьяна по рекомендации Светланы. Огромное спасибо
- ООльга15 мая 2024Спасибо Светлане за интереснейшую экскурсию по Гродно. Узнали историю города, прошлись по знаковым местам, узнали их историю, определили места, куда сходить отдельно. Экскурсия построена гармонично и непринуждённо. Светлана задала тон всему нашему путешествию. Очень рекомендую.
- ИИрина1 мая 2024Хорошая экскурсия, очень интересно и познавательно, маршрут продуман, время пролетело незаметно, спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Пожарная каланча»
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