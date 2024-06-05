Пожарная каланча – экскурсии в Гродно

Найдено 4 экскурсии в категории «Пожарная каланча» в Гродно, цены от 50 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Гродно в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
36 отзывов
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
18501 665 за человека
Летописный Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
50 за всё до 10 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
Завтра в 21:30
10 июня в 23:15
1 865 за человека
Гродно - город на стыке цивилизаций
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Гродно - город на стыке цивилизаций
Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием. Это не совсем так
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 721 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    5 июня 2024
    Летописный Гродно
    Светлана предложила замену (по слухам, у нее был день рождения;) в лице Татьяны. Татьяна провела прекрасную экскурсию, очень много рассказала и показала, ответила на кучу вопросов. Большое спасибо за отлично проведенное время.
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Удивительное приключение в Гродно!!! Эммерсивное шоу на высочайшем уровне, спасибо большое организаторам!!! Всем рекомендую!!!
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Очень интересная экскурсия
  • И
    Иван
    31 мая 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
    Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часаБыла очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
  • н
    наталья
    29 мая 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Потрясающая экскурсия! Необычная, интригующая, создающая полное погружение в историю! Неординарная подача материала! Спасибо организаторам и ведущим. Маршрут продуман отлично, нигде
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    не было задержек и ожиданий, все актёры были вовремя на местах. Отдельный респект "тюремному доктору" и "золотому" ведущему. Приятные сюрпризы в виде чая, монетки и "лечения" добавили теплоты группе. Обязательно к посещению! Такую пометку надо ставить на анонсе данной экскурсии.

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
    Очень интересная экскурсия, спасибо организаторам
  • А
    Александр
    26 мая 2024
    Летописный Гродно
    Экскурсия очень понравилась. Проводила ее Татьяна по рекомендации Светланы. Огромное спасибо
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Летописный Гродно
    Спасибо Светлане за интереснейшую экскурсию по Гродно. Узнали историю города, прошлись по знаковым местам, узнали их историю, определили места, куда сходить отдельно. Экскурсия построена гармонично и непринуждённо. Светлана задала тон всему нашему путешествию. Очень рекомендую.
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Гродно - город на стыке цивилизаций
    Хорошая экскурсия, очень интересно и познавательно, маршрут продуман, время пролетело незаметно, спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Пожарная каланча»

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