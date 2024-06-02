Обзорные и познавательные экскурсии Гродно

Найдено 9 экскурсий в категории «Обзорные» в Гродно, цены от 50 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Гродно в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
36 отзывов
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
«Познакомиться с его основными достопримечательностями и почувствовать запах истории»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
18501 665 за человека
Обаяние Гродно
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
253 отзыва
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
«Ваше знакомство с городом начнется на Замковой горе — это сердце Гродно, его летописное начало»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
47014 231 за всё до 10 чел.
Летописный Гродно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
«Вы познакомитесь с летописной историей Гродно, его ренессансным периодом, расцветом в эпоху Просвещения и современной жизнью»
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
50 за всё до 10 чел.
Гродно - город на стыке цивилизаций
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Гродно - город на стыке цивилизаций
Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием. Это не совсем так
«Но также вы познакомитесь с наследием Древней Руси, с уникальным стилем гродненского зодчества и с летописью города»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 721 за всё до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Гродно
Индивидуальная
1 час 45 минут
17 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Гродно
Прогуляйтесь по улочкам Гродно и узнайте его историю за 2 часа. Посетите Старый замок, Большую хоральную синагогу и Кафедральный католический храм
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
«За 2 часа вы увидите все главные достопримечательности и познакомитесь с историей Гродно»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
100Br за всё до 45 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Познакомьтесь с историей Гродно на индивидуальной экскурсии. Посетите знаковые места города и узнайте интересные факты от опытного экскурсовода
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
от 190Br за всё до 6 чел.
Летописный Гродно
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Летописный Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Гродно, королевского города, на индивидуальной экскурсии. Откройте для себя уникальные памятники и захватывающие панорамные виды
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 17:00
от 130Br за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Гродно
Групповая
3 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Гродно - главные достопримечательности и необычные места
Добро пожаловать в Гродно - живописный город на западе Беларуси! Вас ждут незабываемые впечатления, главные достопримечательности и уникальные места
Начало: Проспект Янки Купалы, д. 63
«Вы увидите все красоты этого города, его главные достопримечательности и необычные места»
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
55Br за человека
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Прогулка по историческому центру Гродно откроет вам барочные храмы, замки Речи Посполитой и тенистые скверы. Узнайте уникальные факты о городе
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
«Вас ждет знакомство с барочными католическими храмами, замками времен Речи Посполитой, мощеными брусчаткой улицами, тенистыми скверами, каменицами, хранящими тайны прошлых веков»
Расписание: По договоренности
19 июля в 09:00
21 июля в 09:00
от 130Br за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Очень интересная экскурсия
  • И
    Иван
    31 мая 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
    Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часаБыла очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
  • Н
    Немцев
    30 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Гродно
    Замечательная экскурсия, экскурсовод Неля Степановна- профессионал высочайшего класса, доброжелательная, эмоциональная. Рассказывала очень увлечённо, доходчиво, отвечала на все вопросы. Всё очень
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    понравилось, не заметили, как пролетело время. Много узнали нового, интересного. Общение с Нелей Степановной продолжилось и после экскурсии. Все интересующие материалы были нам высланы, на все возникшие вопросы Неля Степановна ответила подробно и обстоятельно. Огромное ей спасибо! Всех Вам благ и процветания!

  • Р
    Ростислав
    28 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.
  • В
    Валентина
    27 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Добрый день, благодарим гида Татьяну за экскурсию. Из плюсов, все посмотрели, обошли весь центр, из минусов - длина экскурсии не
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    оправдана, последние полчаса гид явно натягивал шарик на глобус и судорожно на ходу вспоминал еще детали, которые можно рассказать. Плюс некоторые остановки на маршруте были посреди оживленных улиц, где банально не было слышно гида. Как итог - к длине экскурсии есть вопросов, гид - отличный

  • А
    Александр
    26 мая 2024
    Летописный Гродно
    Экскурсия очень понравилась. Проводила ее Татьяна по рекомендации Светланы. Огромное спасибо
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Летописный Гродно
    Экскурсовод Светлана отлично владеет материалом, свой город любит. Но подача информации не понравилась, нет диалога, самолюбование и политизированность, слова вставить не
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    дает. Все время подчеркивает, как чудесно было раньше и как ужасно все сейчас. В голове полная каша после экскурсии, не понравилась общение на смеси языков. Сами потом изучили город, Гродно прекрасен, очень понравился!!! Ставлю четыре звезды

  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Летописный Гродно
    Спасибо Светлане за интереснейшую экскурсию по Гродно. Узнали историю города, прошлись по знаковым местам, узнали их историю, определили места, куда сходить отдельно. Экскурсия построена гармонично и непринуждённо. Светлана задала тон всему нашему путешествию. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Обзорные»

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  2. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2024
Сейчас в Гродно в категории "Обзорные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 50 до 5 721 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 462 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Изучение достопримечательностей города Гродно нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Гродно много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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