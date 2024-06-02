1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
«Познакомиться с его основными достопримечательностями и почувствовать запах истории»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
18501 665₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
«Ваше знакомство с городом начнется на Замковой горе — это сердце Гродно, его летописное начало»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
47014 231₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
«Вы познакомитесь с летописной историей Гродно, его ренессансным периодом, расцветом в эпоху Просвещения и современной жизнью»
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
€50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гродно - город на стыке цивилизаций
Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием. Это не совсем так
«Но также вы познакомитесь с наследием Древней Руси, с уникальным стилем гродненского зодчества и с летописью города»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 721₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час 45 минут
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Гродно
Прогуляйтесь по улочкам Гродно и узнайте его историю за 2 часа. Посетите Старый замок, Большую хоральную синагогу и Кафедральный католический храм
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
«За 2 часа вы увидите все главные достопримечательности и познакомитесь с историей Гродно»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
100Br за всё до 45 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Познакомьтесь с историей Гродно на индивидуальной экскурсии. Посетите знаковые места города и узнайте интересные факты от опытного экскурсовода
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
от 190Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Летописный Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Гродно, королевского города, на индивидуальной экскурсии. Откройте для себя уникальные памятники и захватывающие панорамные виды
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 17:00
от 130Br за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Гродно - главные достопримечательности и необычные места
Добро пожаловать в Гродно - живописный город на западе Беларуси! Вас ждут незабываемые впечатления, главные достопримечательности и уникальные места
Начало: Проспект Янки Купалы, д. 63
«Вы увидите все красоты этого города, его главные достопримечательности и необычные места»
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
55Br за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Прогулка по историческому центру Гродно откроет вам барочные храмы, замки Речи Посполитой и тенистые скверы. Узнайте уникальные факты о городе
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
«Вас ждет знакомство с барочными католическими храмами, замками времен Речи Посполитой, мощеными брусчаткой улицами, тенистыми скверами, каменицами, хранящими тайны прошлых веков»
Расписание: По договоренности
19 июля в 09:00
21 июля в 09:00
от 130Br за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений2 июня 2024Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!
- ЯЯна2 июня 2024Очень интересная экскурсия
- ИИван31 мая 2024Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
- ННемцев30 мая 2024Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))
- ССветлана29 мая 2024Замечательная экскурсия, экскурсовод Неля Степановна- профессионал высочайшего класса, доброжелательная, эмоциональная. Рассказывала очень увлечённо, доходчиво, отвечала на все вопросы. Всё очень
- РРостислав28 мая 2024Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.
- ВВалентина27 мая 2024Добрый день, благодарим гида Татьяну за экскурсию. Из плюсов, все посмотрели, обошли весь центр, из минусов - длина экскурсии не
- ААлександр26 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Проводила ее Татьяна по рекомендации Светланы. Огромное спасибо
- ТТатьяна19 мая 2024Экскурсовод Светлана отлично владеет материалом, свой город любит. Но подача информации не понравилась, нет диалога, самолюбование и политизированность, слова вставить не
- ООльга15 мая 2024Спасибо Светлане за интереснейшую экскурсию по Гродно. Узнали историю города, прошлись по знаковым местам, узнали их историю, определили места, куда сходить отдельно. Экскурсия построена гармонично и непринуждённо. Светлана задала тон всему нашему путешествию. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Обзорные»
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