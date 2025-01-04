3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Вас ждёт увлекательное путешествие по Гродно: замки, костёлы и легенды города откроются с новой стороны. Присоединяйтесь к автопешеходной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
6500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно one love: на автомобиле
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
200Br за всё до 4 чел.
скидка
5%
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Гродненская кругосветка: большая авто-пешеходная экскурсия
Осмотреть все достопримечательности города с комфортом, ветерком и лучшими фуд - и фотолокациями
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
1350012 825₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 января 2025Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод! Очень интересная, живая подача материала, узнали много исторических фактов, легенд. Три часа пролетели незаметно, хотя
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «На машине»
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