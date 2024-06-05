1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
18501 665₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
47014 231₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия по историческим местам Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его древним улицам, изучая архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о городе
Начало: У Синагоги
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
€50 за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
Завтра в 21:30
10 июня в 23:15
1 865₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Гродно - город на стыке цивилизаций
Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием. Это не совсем так
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 721₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 20244 июня 2024 г были на экскурсии, гид Анастасия. Мы в восторге! Гид супер! Всем рекомендую!
- ЮЮрий5 июня 2024Светлана предложила замену (по слухам, у нее был день рождения;) в лице Татьяны. Татьяна провела прекрасную экскурсию, очень много рассказала и показала, ответила на кучу вопросов. Большое спасибо за отлично проведенное время.
- ЕЕвгений2 июня 2024Удивительное приключение в Гродно!!! Эммерсивное шоу на высочайшем уровне, спасибо большое организаторам!!! Всем рекомендую!!!
- ЕЕвгений2 июня 2024Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!
- ЯЯна2 июня 2024Очень интересная экскурсия
- ИИван31 мая 2024Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
- ННемцев30 мая 2024Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))
- ннаталья29 мая 2024Потрясающая экскурсия! Необычная, интригующая, создающая полное погружение в историю! Неординарная подача материала! Спасибо организаторам и ведущим. Маршрут продуман отлично, нигде
- ААнастасия29 мая 2024Очень интересная экскурсия, спасибо организаторам
- РРостислав28 мая 2024Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Старый и Новый замки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Гродно
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2024
Сейчас в Гродно в категории "Старый и Новый замки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 50 до 5 721 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 387 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Гродно на 2024 год по теме «Старый и Новый замки», 387 ⭐ отзывов, цены от 50₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август