Откройте для себя архитектурное наследие Гродно во время индивидуальной пешеходной экскурсии.
Вы посетите главные памятники города, прогуляетесь по историческому центру и насладитесь видами на набережной Немана
Описание экскурсии
Архитектурные доминанты города
Экскурсия начинается у Кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия, где вы узнаете о его архитектурных особенностях и историческом значении. Далее маршрут проходит к Гродненскому замку и Новому замку, которые представляют разные эпохи в истории города.
Исторический центр
Вы прогуляетесь по узким улочкам исторического центра с сохранившейся застройкой и дворовыми пространствами. Особое внимание уделяется костёлу Девы Марии — памятнику барочной архитектуры с богатой историей.
Городские панорамы
Завершает экскурсию посещение площади Советов и прогулка по набережной Немана, откуда открываются виды на реку и городские мосты. Эти локации позволяют оценить природный ландшафт города. Важная информация: Экскурсия полностью пешеходная. Оплата экскурсии производится в белорусских рублях или на сайте. Тур состоится в любую погоду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия
- Гродненский замок
- Новый замок
- Костёл Девы Марии
- Площадь Советов
- Набережная Немана
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки и питание
- Зонты
Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсия полностью пешеходная
- Оплата экскурсии производится в белорусских рублях или на сайте
- Тур состоится в любую погоду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
