Архитектурные доминанты города

Экскурсия начинается у Кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия, где вы узнаете о его архитектурных особенностях и историческом значении. Далее маршрут проходит к Гродненскому замку и Новому замку, которые представляют разные эпохи в истории города.

Исторический центр

Вы прогуляетесь по узким улочкам исторического центра с сохранившейся застройкой и дворовыми пространствами. Особое внимание уделяется костёлу Девы Марии — памятнику барочной архитектуры с богатой историей.

Городские панорамы

Завершает экскурсию посещение площади Советов и прогулка по набережной Немана, откуда открываются виды на реку и городские мосты. Эти локации позволяют оценить природный ландшафт города. Важная информация: Экскурсия полностью пешеходная. Оплата экскурсии производится в белорусских рублях или на сайте. Тур состоится в любую погоду.