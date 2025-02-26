Гродненские must-see и их история

По-новому взглянуть на старую добрую классику
Это пешая прогулка по историческому центру, на которой я познакомлю вас с главными местами Гродно и расскажу городские легенды. Некоторые из них родились в далёком прошлом, какие-то появились относительно недавно. А есть и такие, что казались сказкой, но были подтверждены наукой. О них, а также о призраках, подземных ходах и многом другом расскажу на экскурсии.
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6 отзывов
Гродненские must-see и их история
Гродненские must-see и их история
Гродненские must-see и их история
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 14:00, 18:00

Описание экскурсии

  • Старый и Новый замки — резиденции правителей Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Именно здесь закончилась история одного из самых могущественных государств Европы
  • Большая хоральная синагога — посмотрим самый большой действующий иудейский храм в Восточной Европе
  • Пожарная каланча 1904 года — остановимся у визитной карточки Гродно
  • Улица Замковая — пройдём по улице, трассировка которой не менялась с 14 века
  • Сквер и памятный знак на месте Фары Витовта — вспомним о храме, уничтоженном в 1961 году
  • Архитектурный ансамбль Советской площади — рассмотрим костёл Святого Франциска Ксаверия, старейшую в Беларуси аптеку, дом купца Муравьёва, Баториевку, дворец Сангушек
  • Пешеходная улица Советская — увидим дом Фукса, в котором одно время жил лидер восстания 1863 года К. Калиновский, дом повстанцев, бывшую гродненскую мужскую гимназию, костёл Святого Духа
  • Дворец Максимовича — в 1812 году в нём останавливался Жером Бонапарт, позже там работали гродненские губернаторы, в том числе П. А. Столыпин
  • Архитектурный ансамбль Городницы (неудавшийся проект графа А. Тизенгауза) — полюбуемся зданием театра 18 века, дворцом Валицкого, кривой официной и домом администратора
  • Коложская церковь — познакомимся с уникальным памятником архитектуры 12 века и загадочными знаками на его стенах

Мы погрузимся в историю Гродно. А там, где история не сохранилась, всегда рождаются мифы и легенды. Могила Давыда Городенского, подземные ходы под Советской площадью, призраки, «дом наоборот», излюбленное место гродненских самоубийц позапрошлого столетия — обо всём этом и многом другом я расскажу вам во время нашей прогулки.

в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 18:00, в пятницу и субботу в 10:00, 14:00 и 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Большая Троицкая
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 18:00, в пятницу и субботу в 10:00, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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26 фев 2025
Были в рождественские праздкики впервые в Гродно. Город сказочный с богатой историей. Спасибо Игорю за прогулку и интересный рассказ.
Арина
28 янв 2025
Великолепная экскурсия, благодарю Игоря за организацию интересного маршрута и удобную логистику. После путешествия ещё долго анализировали историю Гродно и читали про нацистскую оккупацию, это произвело сильное впечатление. Ждём новых маршрутов и готовы к новым легендам!
Н
9 янв 2025
Хорошая, интересно спланированная экскурсия. Нам понравилось. Особенно приятно было, что в экскурсию включили прекрасный органный концерт в кирхе. Это дало небольшую передышку и все получили много положительных эмоций.
Н
7 янв 2025
Игорь постоянно на связи. Маршрут перестроил в соответствии с погодой, удобно. Информативно, содержательно! Очень интересно, не скучно. Эрудирован, отличное знание истории.
И
4 янв 2025
Экскурсия по Гродно очень понравилась. В городе мы были впервые, впечатление самое приятное, благодаря нашему экскурсоводу. Игорь провёл нас по улицам города, рассказав захватывающую историю Гродно.
Огромное спасибо!
А
8 дек 2024
Спасибо за отличную экскурсию! Кажется, Игорь знает о каждом здании по маршруту. Очень интересно было послушать про историю города, посетить все знаковые места, послушать легенды о них и о их былых жителях, свернуть на нетуристические тропы и узнать о городе с разных ракурсов

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