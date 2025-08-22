Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-прогулка по Гродно
Погрузитесь в историю Гродно на экспресс-прогулке. Узнайте о ключевых локациях и влиянии разных культур на город. Идеально для первого визита
Начало: В центре города
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевский Гродно - город тайн
Откройте для себя тайны Гродно, его замки и храмы. Узнайте о политических интригах и культурных переплетениях, которые формировали этот город
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
6324 ₽
9033 ₽ за всё до 8 чел.
-
30%
Мини-группа
до 8 чел.
Гродно как на ладони
Погрузитесь в атмосферу Гродно, одного из старейших городов Беларуси. Прогулка по Старому городу и замкам оставит незабываемые впечатления
Начало: В центре Гродно
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30 и 17:00
Завтра в 10:30
28 авг в 12:00
1471 ₽
2101 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир22 августа 2025Замечательный гид Татьяна! Очень увлекательная подача материала. Маршрут непростой с подъемами и спусками, но под приятный голос Татьяны с познавательным рассказом проходится без напряжения. Татьяна коренная жительница Гродно, любит и знает свой город. Оценка 10 из 10, рекомендую.
- ТТатьяна21 августа 2025Отличная прогулка, Ольга прекрасный рассказчик, продуманный маршрут, интересная информация, и Гродно прекрасен!) Большое спасибо!
- ИИрина20 августа 2025Экскурсия очень понравилась!
Недавно посетили экскурсию по Гродно с гидом Мирославой. Получили массу удовольствия и новых впечатлений! Рассказ сопровождался яркими примерами,
- ДДина19 августа 2025Замечательную вечернюю экскурсию по Гродно для нас провела экскурсовод Ольга, безусловно профессионал своего дела, который любит и умеет работать с
- ААндрей19 августа 2025Сложно дать объективный отзыв т. к. экскурсии проводят разные гиды, маршруты и рассказы которых могут отличаться. Так же отличаются точки
- ЭЭдуард19 августа 2025Замечательная прогулка по историческому центру. Порекомендую экскурсию тем, кто как мы впервые посетили Гродно. После интересного рассказа Натальи складывается целостное понимание истории и людей этого прекрасного города. Спасибо большое!
- ССветлана18 августа 2025Экскурсия была прекрасно организована. За отведенное время успели посмотреть основное,для первого раз информации достаточно…. Можно взять на заметку и в
- ЮЮля15 августа 2025Большое спасибо Наталье за экскурсию- прекрасное знакомство с Гродна, информация выше ожидаемой, экскурсавод- профи, историк, любящий свой город, знающая уникальные
- ЕЕкатерина15 августа 2025Отличная экскурсия с погружением в исторические хроники города Гродно и не только, в учебниках такого не прочитаете точно, экскурсию вел
- ССергей12 августа 2025Благодарим Наталью за великолепную экскурсию по городу! Вдумчиво, содержательно, архи информативно, непосредственно, увлекательно и душевно! А ещё она умеет подстроить
- ААнна9 августа 2025Материал интересный, гид владеет им полностью.
В группе на экскурсии было 6 человек, но, несмотря на малочисленную группу, гида иногда вообще было не слышно. При этом у гида был микрофон, которым он предпочитал не пользоваться.
- ВВладислав7 августа 2025Отличная, объёмная экскурсия. Экскурсовод Сергей - маэстро своего экскурсионного дела! Желаю каждому попасть к нему в группу. Он тот, кто
- ЕЕлена7 августа 2025Были на экскурсии с Сергеем,человек находка. Рассказывал настолько все интересно и захватывающе,что все время (а это больше чем 2.5 часа)
- ААнастасия2 августа 2025Экскурсовод Юлия очень интересно рассказала за 2,5 часа прогулки по центру Гродно: о Фарном костёле, о взорванной церкви, о Старом и Новом замках, о Каложской церкви. Будем рекомендовать.
- ММария1 августа 2025Идеальный гид существует! 😊 Взяли экскурсию и попали к удивительному человеку – Сергей, художник-рестовратор, историк, который ОБОЖАЕТ свою работу, город,
- ООксана31 июля 2025Замечательная экскурсия, познавательная!
- ААлександра29 июля 2025Доброго времени суток, вчера мы с друзьями посетили обзорную экскурсию по г. Гродна, с экскурсоводом Денисом. С погодой нам не
- ННаталья29 июля 2025Рекомендую. У нас был гид Денис. Все прошло отлично.
- ААлександр29 июля 2025Денис очень классный. очень интересно с ним было
- ААнастасия24 июля 2025Большое спасибо Александре за интересную экскурсию по городу. Мы были с детьми и по окончании все удивились как быстро пролетело время. Весь рассказ был понятным языком и выделено все самое главное. Будем советовать, однозначно, Ваших гидов. Спасибо.
