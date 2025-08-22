Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Гродно, цены от 1471 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Экспресс-прогулка по Гродно
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-прогулка по Гродно
Погрузитесь в историю Гродно на экспресс-прогулке. Узнайте о ключевых локациях и влиянии разных культур на город. Идеально для первого визита
Начало: В центре города
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Королевский Гродно - город тайн, загадок и легенд
Пешая
2.5 часа
-
30%
42 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевский Гродно - город тайн
Откройте для себя тайны Гродно, его замки и храмы. Узнайте о политических интригах и культурных переплетениях, которые формировали этот город
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
6324 ₽9033 ₽ за всё до 8 чел.
Гродно как на ладони
Пешая
2.5 часа
-
30%
36 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Гродно как на ладони
Погрузитесь в атмосферу Гродно, одного из старейших городов Беларуси. Прогулка по Старому городу и замкам оставит незабываемые впечатления
Начало: В центре Гродно
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30 и 17:00
Завтра в 10:30
28 авг в 12:00
1471 ₽2101 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    22 августа 2025
    Гродно как на ладони
    Замечательный гид Татьяна! Очень увлекательная подача материала. Маршрут непростой с подъемами и спусками, но под приятный голос Татьяны с познавательным рассказом проходится без напряжения. Татьяна коренная жительница Гродно, любит и знает свой город. Оценка 10 из 10, рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2025
    Гродно как на ладони
    Отличная прогулка, Ольга прекрасный рассказчик, продуманный маршрут, интересная информация, и Гродно прекрасен!) Большое спасибо!
    Отличная прогулка, Ольга прекрасный рассказчик, продуманный маршрут, интересная информация, и Гродно прекрасен!) Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    20 августа 2025
    Гродно как на ладони
    Экскурсия очень понравилась!
    Недавно посетили экскурсию по Гродно с гидом Мирославой. Получили массу удовольствия и новых впечатлений! Рассказ сопровождался яркими примерами,
    читать дальше

    забавными историями и любопытными фактами, что сделало прогулку невероятно увлекательной и познавательной.
    Экскурсия оказалась настолько интересной и увлекательной, что пролетела незаметно.
    Большое спасибо Мирославе за отлично проведённое время и заряд положительных эмоций! Рекомендую всем желающим узнать больше о Гродно!

    Экскурсия очень понравилась!
  • Д
    Дина
    19 августа 2025
    Гродно как на ладони
    Замечательную вечернюю экскурсию по Гродно для нас провела экскурсовод Ольга, безусловно профессионал своего дела, который любит и умеет работать с
    читать дальше

    людьми! Ольга, еще раз - Вам спасибо! Мы получили огромное удовольствие как от информационной составляющей, так и от общения с Вами! Город Гродно через призму Ваших рассказов - великолепен!

    Замечательную вечернюю экскурсию по Гродно для нас провела экскурсовод Ольга, безусловно профессионал своего дела, который любит
  • А
    Андрей
    19 августа 2025
    Гродно как на ладони
    Сложно дать объективный отзыв т. к. экскурсии проводят разные гиды, маршруты и рассказы которых могут отличаться. Так же отличаются точки
    читать дальше

    встречи, поэтому в приложении она не будет указана и вы ее не узнаете пока вам не позвонят. Так же путанницу добавляет дублирование экскурсий на Трипстере - Гродно в мини группах и Гродно как на ладони.
    У нас была экскурсовод Наталья - очень понравилась.

  • Э
    Эдуард
    19 августа 2025
    Экспресс-прогулка по Гродно
    Замечательная прогулка по историческому центру. Порекомендую экскурсию тем, кто как мы впервые посетили Гродно. После интересного рассказа Натальи складывается целостное понимание истории и людей этого прекрасного города. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    18 августа 2025
    Гродно как на ладони
    Экскурсия была прекрасно организована. За отведенное время успели посмотреть основное,для первого раз информации достаточно…. Можно взять на заметку и в
    читать дальше

    дальнейшем самим расширить свои знания и маршруты. . Экскурсовод Татьяна - очаровательная, образованная и просто приятная в общении! Спасибо! Все было интересно и душевно!

  • Ю
    Юля
    15 августа 2025
    Экспресс-прогулка по Гродно
    Большое спасибо Наталье за экскурсию- прекрасное знакомство с Гродна, информация выше ожидаемой, экскурсавод- профи, историк, любящий свой город, знающая уникальные
    читать дальше

    моменты жизни города. Очень клиентоориентированная, настраивается на возраст и уровень слушателей, рассказывает простым языком, очень интересно, отвечает на все вопросы, порекомендовала что посетить и где вкусно поесть. Спасибо! Рекоменду!

  • Е
    Екатерина
    15 августа 2025
    Гродно как на ладони
    Отличная экскурсия с погружением в исторические хроники города Гродно и не только, в учебниках такого не прочитаете точно, экскурсию вел
    читать дальше

    Сергей Рыбак, очень позитивный и увлеченный человек, подающий материал легко с юмором и непринужденно. Нам очень все понравилось. На заметку! Детям до 12 лет будет тяжко 3 часа не выдерживают.

  • С
    Сергей
    12 августа 2025
    Экспресс-прогулка по Гродно
    Благодарим Наталью за великолепную экскурсию по городу! Вдумчиво, содержательно, архи информативно, непосредственно, увлекательно и душевно! А ещё она умеет подстроить
    читать дальше

    маршрут под конкретных людей, чтобы именно им было интересно! Эта прогулка по городу стала лучшей экскурсией в моей жизни! А их у меня до этого было много!) От всего сердца выражаем Наталье свою признательность и желаем чтобы её хранил Бог на долгие лета, чтобы она и дальше радовала новых людей своими знаниями и эрудицией!

  • А
    Анна
    9 августа 2025
    Гродно как на ладони
    Материал интересный, гид владеет им полностью.
    В группе на экскурсии было 6 человек, но, несмотря на малочисленную группу, гида иногда вообще было не слышно. При этом у гида был микрофон, которым он предпочитал не пользоваться.
  • В
    Владислав
    7 августа 2025
    Гродно как на ладони
    Отличная, объёмная экскурсия. Экскурсовод Сергей - маэстро своего экскурсионного дела! Желаю каждому попасть к нему в группу. Он тот, кто
    читать дальше

    прикладывает руки к восстановлению и поддержанию местных достопримечательностей. Фишка экскурсии в том, что он рассказывает о собственных реставрационных работах, с примерами до/после.

  • Е
    Елена
    7 августа 2025
    Гродно как на ладони
    Были на экскурсии с Сергеем,человек находка. Рассказывал настолько все интересно и захватывающе,что все время (а это больше чем 2.5 часа)
    читать дальше

    пролетели как 1 миг.
    Сергей художник-рестовратор,а это означает, что он вам не расскажет поверхностную историю города,а заставит все потрогать и прочувствовать дух времени.
    Благодарю!

  • А
    Анастасия
    2 августа 2025
    Гродно как на ладони
    Экскурсовод Юлия очень интересно рассказала за 2,5 часа прогулки по центру Гродно: о Фарном костёле, о взорванной церкви, о Старом и Новом замках, о Каложской церкви. Будем рекомендовать.
  • М
    Мария
    1 августа 2025
    Гродно как на ладони
    Идеальный гид существует! 😊 Взяли экскурсию и попали к удивительному человеку – Сергей, художник-рестовратор, историк, который ОБОЖАЕТ свою работу, город,
    читать дальше

    историю, искуство, архитектуру! Его рассказ и энергия настолько захватили, что вместо 2.5 часов мы гуляли 4,5 часа! И ни минуты не пожалели – время пролетело незаметно, было невероятно интересно, получили море позитива (за юмор - отдельное спасибо), уникальных знаний и душевного тепла. Огромное спасибо за такой уникальный опыт! Рекомендую всем! Спасибо за энтузиазм, глубину и невероятные эмоции! #экскурсиямечты #гидсдушой #рекомендую100%**Потрясающая экскурсия! 😍

    Идеальный гид существует! 😊 Взяли экскурсию и попали к удивительному человеку – Сергей, художник-рестовратор, историк, который
  • О
    Оксана
    31 июля 2025
    Экспресс-прогулка по Гродно
    Замечательная экскурсия, познавательная!
  • А
    Александра
    29 июля 2025
    Гродно как на ладони
    Доброго времени суток, вчера мы с друзьями посетили обзорную экскурсию по г. Гродна, с экскурсоводом Денисом. С погодой нам не
    читать дальше

    повезло, периодически шел дождь, но это не помешало проведению экскурсии. Город пропитан историей, здесь большое колличество старинных соборов, церквей, замков. Всем советую обязательно посетить это историческое место! Отдельно хочу отметить нашего экскурсовода, Денис отличный рассказчик, видно что человек очень трепетно относится к истории своей страны. Рекомендую.

  • Н
    Наталья
    29 июля 2025
    Гродно как на ладони
    Рекомендую. У нас был гид Денис. Все прошло отлично.
  • А
    Александр
    29 июля 2025
    Гродно как на ладони
    Денис очень классный. очень интересно с ним было
  • А
    Анастасия
    24 июля 2025
    Гродно как на ладони
    Большое спасибо Александре за интересную экскурсию по городу. Мы были с детьми и по окончании все удивились как быстро пролетело время. Весь рассказ был понятным языком и выделено все самое главное. Будем советовать, однозначно, Ваших гидов. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экспресс-прогулка по Гродно
  2. Королевский Гродно - город тайн, загадок и легенд
  3. Гродно как на ладони
Какие места ещё посмотреть в Гродно
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Советская улица
  3. Мирский замок
  4. Несвижский замок
Сколько стоит экскурсия по Гродно в августе 2025
Сейчас в Гродно в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 1471 до 6324 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2025 год по теме «Из центра», 93 ⭐ отзыва, цены от 1471₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь