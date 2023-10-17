Магия, волшебство и секреты Гродно: иммерсивная прогулка по городу
Это первый в Беларуси сити-тур с элементами анимации, капелькой магии и волшебства. Вы наденете наушники (а ещё мантии) и погрузитесь в атмосферу тайн и загадок. Увидите пожарную каланчу и прогуляетесь по территории Бригитского монастыря. Узнаете, как с Гродно связан Леонардо да Винчи и как рыцари относились к пленным. И всё это — в формате театрального представления!
Ближайшие даты:
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
29
окт
окт
31
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Иммерсивная прогулка
Никаких дат и избитых фактов — только легенды, которые веками хранились в архивах. Вы по-новому взглянете на знакомые улицы через историю города в театрализованной форме. Плюс по пути пройдёте небольшой квест. Вас будет сопровождать наша команда профессионалов со специальным оборудованием для максимального погружения.
Достопримечательности и интересные истории
Вы увидите пожарную каланчу, гродненское гетто, памятный знак на месте, где раньше была Фара Витовта, Старый и Новый замки. Зайдёте на территорию Бригитского монастыря и осмотрите его архитектуру.
Мы расскажем необычную историю возникновения названия города. Раскроем, что связывает с Гродно Леонардо да Винчи. Вы узнаете, какими были отношения средневековых солдат и рыцарей с пленными. И услышите о городских пожарах.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в аудиоформате
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- Экскурсию можно организовать в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
- Пожалуйста, обязательно свяжитесь с нами перед оплатой для подтверждения наличия мест и уточнения корректного времени начала экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе замков
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Гродно
Экскурсия проводится невероятной командой профессионалов, работающих в городе Гродно вот уже 10 лет. Нам было важно создать продукт, который сможет зажигать сердца туристов со всех уголков Беларуси и других стран. Сделать этот так, чтобы город Гродно откликнулся в душе у каждого. Именно поэтому во время сити-тура происходит настоящее волшебство. Ваше самое необычное путешествие — наш приоритет. До скорой волшебной встречи!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гродно
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Старый и Новый замки
Похожие туры из Гродно
Индивидуальная
2.5 часа
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
улица Колючинская 23
27 окт
28 окт
29 окт
30 окт
от 5 000₽ за всё до 2 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании