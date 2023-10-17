«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур

Магия, волшебство и секреты Гродно: иммерсивная прогулка по городу

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Ответы на вопросы
Это первый в Беларуси сити-тур с элементами анимации, капелькой магии и волшебства. Вы наденете наушники (а ещё мантии) и погрузитесь в атмосферу тайн и загадок. Увидите пожарную каланчу и прогуляетесь по территории Бригитского монастыря. Узнаете, как с Гродно связан Леонардо да Винчи и как рыцари относились к пленным. И всё это — в формате театрального представления!
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
29
окт
31
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Иммерсивная прогулка

Никаких дат и избитых фактов — только легенды, которые веками хранились в архивах. Вы по-новому взглянете на знакомые улицы через историю города в театрализованной форме. Плюс по пути пройдёте небольшой квест. Вас будет сопровождать наша команда профессионалов со специальным оборудованием для максимального погружения.

Достопримечательности и интересные истории

Вы увидите пожарную каланчу, гродненское гетто, памятный знак на месте, где раньше была Фара Витовта, Старый и Новый замки. Зайдёте на территорию Бригитского монастыря и осмотрите его архитектуру.

Мы расскажем необычную историю возникновения названия города. Раскроем, что связывает с Гродно Леонардо да Винчи. Вы узнаете, какими были отношения средневековых солдат и рыцарей с пленными. И услышите о городских пожарах.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в аудиоформате
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
  • Экскурсию можно организовать в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
  • Пожалуйста, обязательно свяжитесь с нами перед оплатой для подтверждения наличия мест и уточнения корректного времени начала экскурсии
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе замков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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