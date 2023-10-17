Это первый в Беларуси сити-тур с элементами анимации, капелькой магии и волшебства. Вы наденете наушники (а ещё мантии) и погрузитесь в атмосферу тайн и загадок. Увидите пожарную каланчу и прогуляетесь по территории Бригитского монастыря. Узнаете, как с Гродно связан Леонардо да Винчи и как рыцари относились к пленным. И всё это — в формате театрального представления!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Иммерсивная прогулка

Никаких дат и избитых фактов — только легенды, которые веками хранились в архивах. Вы по-новому взглянете на знакомые улицы через историю города в театрализованной форме. Плюс по пути пройдёте небольшой квест. Вас будет сопровождать наша команда профессионалов со специальным оборудованием для максимального погружения.

Достопримечательности и интересные истории

Вы увидите пожарную каланчу, гродненское гетто, памятный знак на месте, где раньше была Фара Витовта, Старый и Новый замки. Зайдёте на территорию Бригитского монастыря и осмотрите его архитектуру.

Мы расскажем необычную историю возникновения названия города. Раскроем, что связывает с Гродно Леонардо да Винчи. Вы узнаете, какими были отношения средневековых солдат и рыцарей с пленными. И услышите о городских пожарах.

Организационные детали