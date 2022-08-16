Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа

Распознать в уютном Гродно город-музей, город-храм и город королей на нескучной обзорной прогулке

5
1 отзыв
За 3 часа я покажу вам мой Гродно — небольшой, скромный европейский городок с многослойной историей и неповторимой аурой.

Без формализма, но с легкостью и позитивом мы прогуляемся по брусчатым улочкам, заглянем в колоритные дворы, прикоснемся к стенам королевских замков и древних храмов. И конечно, поговорим о людях, которые вершили историю Гродно.
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
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Описание

Что вас ожидает

Гродно — город-музей

Центр Гродно недаром внесен в список мирового культурного наследия — на 300 гектарах собрались более 400 объектов разных эпох и стилей. С лучшей смотровой площадки вы взглянете на средневековое сердце города: полюбуемся черепичными крышами домов, башнями и шпилями храмов и замков, брусчатыми улочками и пышным вековым парком на берегах речушек Городничанка и Юрисдика.

Королевский Гродно

Мы, кстати, прогуливаемся по единственному городу Беларуси, где сохранились 3 монаршие резиденции! Пройдем по Замковой улице от бывшей Рыночной площади к высоким берегам Нёмана, увидим Старый и Новый замки великих князей литовских и королей Речи Посполитой. И конечно, разберемся, в хитросплетениях истории Гродно — от времен Владимира Мономаха до наших дней.

Гродно — город храмов

Кто только ни бывал на гродненских землях: братья-славяне, немцы, евреи, татары, французы, поляки… Разумеется, многие народы оставили в городе свои святыни. Мы посетим православную Каложскую церковь 12 века, католический Фарный костел с барочным алтарем. А петляя улочками еврейского квартала, заглянем в Большую хоральную синагогу с белоснежным молельным залом.

А после экскурсии я подскажу, где продегустировать местную кухню, что еще посмотреть и где побывать в Гродно, чтобы глубже погрузиться в атмосферу нашего городка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Н
16 авг 2022
Инна замечательный экскурсовод. Было очень интересно! Город очаровал, и это заслуга экскурсовода. Инна увлечена своим делом, это очень чувствуется. Всем рекомендую данную экскурсию и экскурсовода! Спасибо огромное! Семья Лисициных, август 2022

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