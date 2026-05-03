Распознать в уютном Гродно город-музей, город-храм и город королей на нескучной обзорной прогулке
За 3 часа я покажу вам мой Гродно — небольшой, скромный европейский городок с многослойной историей и неповторимой аурой.
Без формализма, но с легкостью и позитивом мы прогуляемся по брусчатым улочкам, заглянем в колоритные дворы, прикоснемся к стенам королевских замков и древних храмов. И конечно, поговорим о людях, которые вершили историю Гродно.
Центр Гродно недаром внесен в список мирового культурного наследия — на 300 гектарах собрались более 400 объектов разных эпох и стилей. С лучшей смотровой площадки вы взглянете на средневековое сердце города: полюбуемся черепичными крышами домов, башнями и шпилями храмов и замков, брусчатыми улочками и пышным вековым парком на берегах речушек Городничанка и Юрисдика.
Королевский Гродно
Мы, кстати, прогуливаемся по единственному городу Беларуси, где сохранились 3 монаршие резиденции! Пройдём по Замковой улице от бывшей Рыночной площади к высоким берегам Нёмана, увидим Старый и Новый замки великих князей литовских и королей Речи Посполитой. И конечно, разберёмся, в хитросплетениях истории Гродно — от времён Владимира Мономаха до наших дней.
Гродно — город храмов
Кто только ни бывал на гродненских землях: братья-славяне, немцы, евреи, татары, французы, поляки… Разумеется, многие народы оставили в городе свои святыни. Мы посетим одну из православных церквей и католический Фарный костел с барочным алтарем. А петляя улочками еврейского квартала, заглянем в Большую хоральную синагогу с белоснежным молельным залом.
А после экскурсии я подскажу, где продегустировать местную кухню, что еще посмотреть и где побывать в Гродно, чтобы глубже погрузиться в атмосферу нашего городка.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Вход на смотровую площадку — 2 белорусских рубля с человека (оплата наличными или картой)
Посещение Большой хоральной синагоги — 5 бел. рублей с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1440 туристов
Меня зовут Инна, я родилась в Беларуси, получила здесь высшее филологическое образование. Уже в студенческие годы, благодаря общению с друзьями и преподавателями, начала интересоваться местной историей. Позже стала работать в сфере туризма и краеведения. Также много путешествовала по другим городам и странам. Ведь следуя словам из песни «… чтоб любить Беларусь нашу милую, надо в разных краях побывать».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
4
1
3
–
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–
1
–
Н
Наталья
Очень интересная экскурсия. Инна прекрасный экскурсовод, с любовью рассказывает о городе.
Инна
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова, буду рада новым встречам.
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Ю
Юлия
Индивидуальная экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне. Материал подавался доступно, но без упрощений — наша группа (двое детей 6 и 16 лет) была вовлечена на протяжении всего маршрута. Отличная работа читать дальшеуменьшить
по таймингу: программа не только не нарушена, но и перевыполнена — длилась дольше, чем было заявлено. Все остались крайне довольны. Влюбились ещё больше в город благодаря такой экскурсии! Прошло уже полгода с нашей экскурсии, а мы не только вспоминаем факты, но ещё и «умничаем» перед другими)) Если вы думаете, что просто убьёте время, то вы ошибаетесь, вы вложите в себя намного больше, чем может показаться, эта история точно останется в ваших воспоминаниях. Однозначно рекомендую и индивидуальных подход это лучший выбор! Спасибо!
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Настя
Бронировала экскурсию по Гродно у Инны, мы увидели не только 3 грани города, но даже и больше. Инна прекрасный человек и рассказчик, видно, что человек любит свой город. Мы прогулялись читать дальшеуменьшить
по улочкам города, узнали историю Гродно, не только по рассказам Инны, но и по фото которые она нам показывала на планшете. 3 часа пролетели незаметно, в конце экскурсии мы увидели город с высоты птичьего полёта, что было прекрасным завершения нашей экскурсии. Всем рекомендую данную экскурсию, ну мы говорим Инне спасибо за 3 грани города в которые мы влюбились.
+2
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Виктория
Отличная экскурсия, очень информативно, понятно и интересно. Благодарим Инну за такой труд, много исторических фактов и нюансов. Все остались очень довольны, не заметили, как пролетело время! обязательно будем рекомендовать эту экскурсию и гида 🥰
Инна
Ответ организатора:
Огромное спасибо за теплые слова и за оценку моей работы. Рада буду новой встрече с Вами, в Гродно еще много тайн и интересных местечек.
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Ю
Юлия
Экскурсия с Инной прошла очень интересно. Инна рассказала нам много познавательного про свой город. Несмотря на резко испортившуюся погоду, всю программу выполнели полностью, сделали остановку в уютном кафе, где согрелист необыкновенно вкусный какао. Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Узнаете много о городе, его истории и проведете время с интересным человеком.
Инна
Ответ организатора:
Большое спасибо, мне было очень приятно общаться с вашей парой. Я вас точно не забуду, ведь и я от вас читать дальшеуменьшить
получила много интересной информации, которую обязательно буду использовать. С огромным удовольствием буду рада видеть вас в Гродно, и покажу вам еще много интересного.
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Валентина
Спасибо экскурсоводу Инне, все было замечателтно и интересно. За короткое,казалось бы, время, познакомились с городом, его историей, увилели значимые места и спрятанные за центральными фасадами уютные улочки.
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