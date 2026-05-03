За 3 часа я покажу вам мой Гродно — небольшой, скромный европейский городок с многослойной историей и неповторимой аурой. Без формализма, но с легкостью и позитивом мы прогуляемся по брусчатым улочкам, заглянем в колоритные дворы, прикоснемся к стенам королевских замков и древних храмов. И конечно, поговорим о людях, которые вершили историю Гродно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гродно — город-музей

Центр Гродно недаром внесен в список мирового культурного наследия — на 300 гектарах собрались более 400 объектов разных эпох и стилей. С лучшей смотровой площадки вы взглянете на средневековое сердце города: полюбуемся черепичными крышами домов, башнями и шпилями храмов и замков, брусчатыми улочками и пышным вековым парком на берегах речушек Городничанка и Юрисдика.

Королевский Гродно

Мы, кстати, прогуливаемся по единственному городу Беларуси, где сохранились 3 монаршие резиденции! Пройдём по Замковой улице от бывшей Рыночной площади к высоким берегам Нёмана, увидим Старый и Новый замки великих князей литовских и королей Речи Посполитой. И конечно, разберёмся, в хитросплетениях истории Гродно — от времён Владимира Мономаха до наших дней.

Гродно — город храмов

Кто только ни бывал на гродненских землях: братья-славяне, немцы, евреи, татары, французы, поляки… Разумеется, многие народы оставили в городе свои святыни. Мы посетим одну из православных церквей и католический Фарный костел с барочным алтарем. А петляя улочками еврейского квартала, заглянем в Большую хоральную синагогу с белоснежным молельным залом.

А после экскурсии я подскажу, где продегустировать местную кухню, что еще посмотреть и где побывать в Гродно, чтобы глубже погрузиться в атмосферу нашего городка.

Организационные детали