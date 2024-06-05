Г Галина Обаяние Гродно 4 июня 2024 г были на экскурсии, гид Анастасия. Мы в восторге! Гид супер! Всем рекомендую!

Е Евгений Прогулка по Гродно в мини-группе Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!

Я Яна Прогулка по Гродно в мини-группе Очень интересная экскурсия

И Иван Прогулка по Гродно в мини-группе Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа

Н Немцев Обаяние Гродно Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))

Р Ростислав Обаяние Гродно Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.

Д Дарья Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊

Ю Юрий Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо

А Алевтина Загадочный район Городница + органный концерт Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.