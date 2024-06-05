Религиозные экскурсии по святым местам Гродно

Найдено 5 экскурсий в категории «Святые места» в Гродно, цены от 150 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Гродно в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
36 отзывов
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
«Полюбуетесь древнейшей церковью Беларуси, построенной в 12 веке»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
18501 665 за человека
Обаяние Гродно
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
253 отзыва
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
«На прогулке вы обойдете ключевые места города храмов, замков и музеев, разберетесь в переплетениях его истории и проникнетесь атмосферой культурной столицы Беларуси»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
47014 231 за всё до 10 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
7 отзывов
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
«Красивейший кафедральный Покровский собор, построенный в псевдорусском стиле, в котором находятся редкие иконы»
Завтра в 15:00
14 июня в 15:00
1 500 за человека
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
6 отзывов
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным деревням Гродненщины, узнайте об их истории и насладитесь красотой архитектуры
«Вы подниметесь на колокольню храма и полюбуетесь удивительным по красоте пейзажем»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 000 за всё до 10 чел.
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Индивидуальная экскурсия по храмам Гродно: от еврейского квартала до протестантской церкви. Узнайте историю города через его святыни
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
«Был в истории Речи Посполитой период, когда православных и католиков хотели «помирить», используя религию»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
19 июля в 09:00
21 июля в 09:00
150Br за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Обаяние Гродно
    4 июня 2024 г были на экскурсии, гид Анастасия. Мы в восторге! Гид супер! Всем рекомендую!
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Очень интересная экскурсия
  • И
    Иван
    31 мая 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
    Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часаБыла очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа
  • Н
    Немцев
    30 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))
  • Р
    Ростислав
    28 мая 2024
    Обаяние Гродно
    Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия очень понравилась, материал был понятен и легко воспринимался, в конце нас очень вкусно накормили драниками, еще раз спасибо большое 😊
  • Ю
    Юрий
    8 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Светлана очень хорошо и позитивно рассказала историю района Городница. Спасибо
  • А
    Алевтина
    6 мая 2024
    Загадочный район Городница + органный концерт
    Экскурсия замнчательная, очень интересная. познавательная и нескучная. Гид Светлана очень интересно рассказывала, чувствовалось знание истории и любовь к городу. Так же очень ронравилось выступление в соборе и уонечно презент. Всем спасибо. Очень рекомендцю экскурсию.
  • М
    Маргарита
    2 мая 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство с милыми городками и
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    интересными людьми, - всё это оставило незабываемые впечатления от поездки! В этом маршруте чувствуются любовь и нежность к своей земле и людям, живущим на ней! Это так глубоко трогает! Это заставляет посмотреть на Беларусь другими глазами!

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2024
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