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его историю и что происходит в настоящее время, очень важно не только личное мнение от увиденного, но в большой степени информация, преподнесенная экскурсоводом. Наши кирпичики-пазлы сложились наилучшим образом! Побродив по улочкам и паркам Гродно, почувствовав его энергетику, пообщавшись с жителями города, понимаешь, что еще не уехав, уже хочешь вернуться сюда… Только положительные эмоции! Спасибо Вам!