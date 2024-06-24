1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Завтра в 10:30
2 июля в 10:30
18501 665₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевский город Гродно
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
2 июля в 08:00
5 720₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 июня 2024Огромная благодарность и низкий поклон Сергею за проведенную 27 мая экскурсию!!! Для нас, путешественников, желающих поближе познакомиться с городом, узнать
- ННаталья23 июня 2024Очень понравилось! Экскурсию провёл Сергей Рыбак. Прекрасный рассказчик, узнали много интерсного. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена23 июня 202422.06.2024 Гродно. Это был прекрасный, очень интересный день! Провели время в компании гида-архитектора-реставратора и дизайнера! Сергей Рыбак! Это обалдеть какой человек! 5 часов нереальных рассказов! 5 часов
- ННаталья23 июня 2024Рыбак Сергей, художник-реставратор, археолог, историк и мастер на все руки, весело и интерактивно показал исторический город Гродно, поделился историями из личного опыта работы. Кому интересны живопись, архитектура и история, обращайтесь к Сергею. Очень впечатлила экскурсия!
- ИИван22 июня 2024Понравилась экскурсия в основном благодаря экскурсоводу Сергею Рыбак. Интересный рассказ и про город, и на чуть отвлеченные темы. Точно видно, что человек вкладывает душу в своё маленькое «путешествие» по городу. Когда посмотрели на время, прошло 5 часов! Просто замечательная экскурсия. Спасибо!)
- ААндрей22 июня 2024Замечательный, знающий, грамотный, деликатный экскурсовод Анастасия. Большое спасибо за Вашу работу. За 3,5 часа узнали массу нового и интересного - как о Гродно, так и о культуре и истории Беларуси в целом.
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Борисоглебская церковь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гродно
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в июне 2024
Сейчас в Гродно в категории "Борисоглебская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 665 до 5 720 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 520 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2024 год по теме «Борисоглебская церковь», 520 ⭐ отзывов, цены от 1665₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август