Познакомьтесь с архитектурным наследием Гродно во время утренней пешеходной экскурсии.
Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по мощеным улочкам и насладитесь атмосферой пробуждающегося города.
Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по мощеным улочкам и насладитесь атмосферой пробуждающегося города.
Описание экскурсии
Архитектурные памятники
Экскурсия начинается у Кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия, где вы узнаете о его архитектурных особенностях и роли в истории города. Далее маршрут проходит к Гродненскому замку и Новому замку — памятникам средневековой и барочной архитектуры.
Исторический центр
Вы прогуляетесь по узким мощеным улочкам с сохранившимися старинными домами и уютными двориками. Особое внимание уделяется костёлу Девы Марии — памятнику барокко с богатой историей и архитектурными деталями.
Набережная Немана
Завершает экскурсию прогулка по набережной Немана, откуда открываются виды на реку и городские мосты. Это место позволяет оценить природные особенности расположения Гродно и его панорамные виды. Важная информация: Экскурсия полностью пешеходная. Оплата экскурсии производится в белорусских рублях или на сайте. Тур состоится в любую погоду.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия
- Гродненский замок
- Новый замок
- Костёл Девы Марии
- Набережная Немана
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Чай/кофе
- Зонты на случай дождя
Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия полностью пешеходная
- Оплата экскурсии производится в белорусских рублях или на сайте
- Тур состоится в любую погоду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
11 окт 2025
10.10.25 экскурсию провел экскурсавод Сергей Рыбак доступно, с юмором, увлекательно, эмоционально рассказал об истории становления города. Время пролетело незаметно. Очень советуем прогуляться по городу с этим душевным человеком, профессионалом своего дела.
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии из Гродно
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборГлавные и тайные места Гродно
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6200 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Гродненские must-see и их история
По-новому взглянуть на старую добрую классику
Начало: На ул. Большая Троицкая
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1400 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Истории старого Гродно
Увидеть главные достопримечательности и узнать о жизни города на протяжении веков
Начало: Возле Старого замка
Расписание: в понедельник и четверг в 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 16:00
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
1500 ₽ за человека