Архитектурные памятники

Экскурсия начинается у Кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия, где вы узнаете о его архитектурных особенностях и роли в истории города. Далее маршрут проходит к Гродненскому замку и Новому замку — памятникам средневековой и барочной архитектуры.

Исторический центр

Вы прогуляетесь по узким мощеным улочкам с сохранившимися старинными домами и уютными двориками. Особое внимание уделяется костёлу Девы Марии — памятнику барокко с богатой историей и архитектурными деталями.

Набережная Немана

Завершает экскурсию прогулка по набережной Немана, откуда открываются виды на реку и городские мосты. Это место позволяет оценить природные особенности расположения Гродно и его панорамные виды. Важная информация: Экскурсия полностью пешеходная. Оплата экскурсии производится в белорусских рублях или на сайте. Тур состоится в любую погоду.