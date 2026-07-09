Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия по Гродно открывает тайны старинных зданий и городских легенд. Посетители узнают о бригитском монастыре и его порталах, а также о бывшей еврейской школе.



На улице Василька история польского поэта Виктора Ворошильского оживает, а музей Элизы Ожешко впечатляет богатой экспозицией. Пешеходная прогулка обещает уникальные впечатления и знакомство с культурным наследием

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Гродно - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться красотой города в полной мере. В апреле и октябре также можно отправиться на экскурсию, хотя погода может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые улицы могут быть менее доступны из-за снега.

Сейчас август — это идеальное время.