Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в атмосферу загадочного Гродно, где история оживает на каждом шагу. Узнайте о легендах и скрытых уголках города
Экскурсия по Гродно открывает тайны старинных зданий и городских легенд. Посетители узнают о бригитском монастыре и его порталах, а также о бывшей еврейской школе.
На улице Василька история польского поэта Виктора Ворошильского оживает, а музей Элизы Ожешко впечатляет богатой экспозицией. Пешеходная прогулка обещает уникальные впечатления и знакомство с культурным наследием
Лучшее время для посещения Гродно - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться красотой города в полной мере. В апреле и октябре также можно отправиться на экскурсию, хотя погода может быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые улицы могут быть менее доступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Бригитский монастырь
Еврейская школа
Музей Элизы Ожешко
Описание экскурсии
Голоса прошлого
Какие тайны хранят стены старинных зданий? Во время прогулки вы услышите городские легенды, необычные сюжеты о жителях и удивительные исторические факты. Я покажу красивейшие порталы Беларуси — порталы костела бригитского монастыря — и расскажу подробнее об ордене и комплексе, занимавшем когда-то целый квартал старого Гродно. Почему двери здания бывшей еврейской школы украшают изображения васильков? Какие ходили наветы на горожанина по фамилии Крейцер во время Первой мировой войны? Как строили ремесленные училища во время правления Николая Второго? Я проведу вас колоритными улочками и покажу скрытые от глаз туриста памятники прошлого.
Литературное наследие
На улице Василька, где небольшие особняки соседствуют с «доходными» домами, вам откроется история семьи выдающегося польского поэта и переводчика Виктора Ворошильского, активного оппозиционера, дружившего со знаменитыми советскими поэтами. Вы побываете в музее польской писательницы Элизы Ожешко, которую номинировали на Нобелевскую премию в области литературы. Современное здание музея — точная копия дома, где жила Элиза. Картины и фотографии, рукописи и изданные при ее жизни книги, мебель и предметы интерьера, гербарии, собранные писательницей — богатая экспозиция познакомит вас с жизнью писательницы, а местный экскурсовод ответит на все вопросы.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Экскурсия полностью пешеходная
Дополнительные расходы: посещение музея Элизы Ожешко (по желанию), стоимость билета — примерно 2 бел. рубля
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Советская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1363 туристов
Люблю пешие прогулки, путешествия, фотографии и хороший кофе. Экскурсии провожу с 2014 года, когда получила аттестацию Национального агентства по туризму.
Вещи не умеют говорить, и поэтому без местного жителя вы узнаете о городе меньше. Человеку нужен человек, и я буду рада прийти на помощь и поделиться знаниями и хорошим настроением. Со мной вы узнаете и полюбите Гродно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Наталья, большое спасибо за экскурсию. Хоть погода мало располагала к пешей прогулке по городу, но это не испортило впечатление от экскурсии. Наталья прекрасный рассказчик. Получили массу приятных впечатлений от архитекторы и истории города. Помимо интересной экскурсии, Наталья дала нам много рекомендаций что и где можно еще посмотреть в городе и где можно вкусно перекусить. Всем рекомендую экскурсии с Натальей!
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А
Анна
Наталья с большим теплом рассказывает о Людях Гродно, после экскурсии с ней, гуляя по центру, с удовольствием отмечали, что про это здание. про этот дворик, эти двери мы знаем что-то необычное и интересное. В обзорной действительно ничего подобного не услышите. Спасибо Наталье за заботу!
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А
Алексей
Здравствуйте, уважаемые путешественники! В компании с Натальей отправились в замечательное путешествие по милым улочкам Гродно. Надо отметить, что это не классическая прогулка от одного исторического объекта к другому, это действительно нестандартное читать дальшеуменьшить
приключение через порталы старинного красивого города, скрывающиеся за его заметными и не очень (что важно не меньше) дверями. Наталье удалось построить замечательный логичный маршрут, где одна история незаметно перетекает в другую, выстраиваются взаимосвязи между историческими личностями. Увлечены рассказом Натальи вовлечены в экскурсионный диалог были не только я с супругой, но и наш сын-а это много говорит о мастерстве гида. Благодарны Наталье за прекрасную информативную экскурсию и за полезные лайфхаки по пребыванию в Гродно. Город действительно великолепен.
+1
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С
Сергей
Хочется выразить огромную благодарность за экскурсию Наталье Федоровне. У нас с женой состоялось прекрасное знакомство с городом Гродно, знакомство через человека несомненно, любящего этот город. Насыщенно, интересно, запоминающе. Много исторических читать дальшеуменьшить
фактов в перемежку с событиями современными. Спасибо отдельное за информацию по "вкусным" местам и аутентичным сувенирам. В следующий свой приезд в Гродно обязательно обратимся к Наталье Федоровне. Она наверняка еще много о чем может нам рассказать.
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Ксения
Несмотря на то, что погода оказалась совсем не дружелюбна к нам, экскурсия оказалась очень теплой и интересной. Наталья построила свой рассказ по всем законам драматургии, удерживая внимание слушателей и сохраняя баланс между познавательной и развлекательной частью. Рекомендую всем интересующимся историей и желающим узнать о Гродно что-то кроме попсовых мест.
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Е
Екатерина
На экскурсии с Натальей вы увидите прекрасный город и погрузитесь в историю через уникальный авторский материал. 2,5 часа пролетели незаметно. Эрудированный гид, легкая подача материала через диалог. Обязательно расскажите о ваших пожеланиях. Очень рекомендую. Наталья - настоящий профессионал своего дела и любит свой город. Спасибо от всей души