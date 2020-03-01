Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Голоса прошлого

Какие тайны хранят стены старинных зданий? Во время прогулки вы услышите городские легенды, необычные сюжеты о жителях и удивительные исторические факты. Я покажу красивейшие порталы Беларуси — порталы костела бригитского монастыря — и расскажу подробнее об ордене и комплексе, занимавшем когда-то целый квартал старого Гродно. Почему двери здания бывшей еврейской школы украшают изображения васильков? Какие ходили наветы на горожанина по фамилии Крейцер во время Первой мировой войны? Как строили ремесленные училища во время правления Николая Второго? Я проведу вас колоритными улочками и покажу скрытые от глаз туриста памятники прошлого.

Литературное наследие

На улице Василька, где небольшие особняки соседствуют с «доходными» домами, вам откроется история семьи выдающегося польского поэта и переводчика Виктора Ворошильского, активного оппозиционера, дружившего со знаменитыми советскими поэтами. Вы побываете в музее польской писательницы Элизы Ожешко, которую номинировали на Нобелевскую премию в области литературы. Современное здание музея — точная копия дома, где жила Элиза. Картины и фотографии, рукописи и изданные при ее жизни книги, мебель и предметы интерьера, гербарии, собранные писательницей — богатая экспозиция познакомит вас с жизнью писательницы, а местный экскурсовод ответит на все вопросы.