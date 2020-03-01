Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен

Наталья
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Наталья – ваш гид
Роман Нила Геймана «Задверье» повествует о тайном мире, в который можно попасть, открыв обычную дверь.

Главное — чтобы тебя захотели впустить...Я стану вашим проводником по Другому Гродно — таинственному и загадочному.

Расскажу о подробностях жизни города, известных лишь местным, и покажу уголки, где не ступает нога туриста.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — на перекрестке улиц Молодежная и К. Маркса, 27
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Предания старого Гродно
Предания старого Гродно

Что вас ожидает

Голоса прошлого
Какие тайны хранят стены старинных зданий? Во время прогулки вы услышите городские легенды, необычные сюжеты о жителях и удивительные исторические факты. Я покажу красивейшие порталы Беларуси — порталы костела бригитского монастыря — и расскажу подробнее об ордене и комплексе, занимавшем когда-то целый квартал старого Гродно. Почему двери здания бывшей еврейской школы украшают изображения васильков? Какие ходили наветы на горожанина по фамилии Крейцер во время Первой мировой войны? Как строили ремесленные училища во время правления Николая Второго? Я проведу вас колоритными улочками и покажу скрытые от глаз туриста памятники прошлого.

Литературное наследие
На улице Василька, где небольшие особняки соседствуют с «доходными» домами, вам откроется история семьи выдающегося польского поэта и переводчика Виктора Ворошильского, активного оппозиционера, дружившего со знаменитыми советскими поэтами. Вы побываете в музее польской писательницы Элизы Ожешко, которую номинировали на Нобелевскую премию в области литературы. Современное здание музея — точная копия дома, где жила Элиза. Картины и фотографии, рукописи и изданные при ее жизни книги, мебель и предметы интерьера, гербарии, собранные писательницей — богатая экспозиция познакомит вас с жизнью писательницы, а местный экскурсовод ответит на все вопросы.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Дополнительные расходы: посещение музея Элизы Ожешко (по желанию), стоимость билета — примерно 2 бел. рубля
Предания старого Гродно
Предания старого Гродно
Предания старого Гродно
Предания старого Гродно
Предания старого Гродно
Предания старого Гродно
Предания старого Гродно
Предания старого Гродно
Предания старого Гродно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на перекрестке улиц Молодежная и К. Маркса, 27.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я Наталья. Люблю пешие прогулки, путешествия, фотографии и хороший кофе. Экскурсии провожу с 2014 года — когда получила аттестацию Национального агенства по туризму. Вещи не умеют говорить, и поэтому без местного жителя вы узнаете о городе меньше. Человеку нужен человек и я буду рада прийти на помощь и поделиться знаниями и хорошим настроением. Со мной вы узнаете и полюбите Гродно!
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Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Гродно — город на стыке цивилизацийГродно — город на стыке цивилизацийГродно — город на стыке цивилизаций
43 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Хроники нескольких культур на прогулке по ключевым достопримечательностям
Многим путешественникам кажется, что если Гродно находится в Западной Беларуси, то все здесь отмечено польским влиянием. Отчасти это так, и я расскажу о европейских следах в Гродно. Но также вы познакомитесь с наследием Древней Руси, с уникальным стилем гродненского зодчества и с летописью города. А фоном для рассказов станут визитные карточки Гродно: замки, православные церкви, католический собор, синагога и просто атмосферные улочки.

Индивидуальные экскурсии в Гродно

Королевский город ГродноКоролевский город ГродноКоролевский город Гродно
49 за экскурсию
3 часа
38 отзывов
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
Гродно часто называют «городом-музеем», но эти слова не отражают всего обаяния и духа этого города на самом западе Беларуси. За время экскурсии вы не только откроете старинную историю Гродно, посетив древние замки, но и обнаружите его архитектурное и конфессиональное разнообразие. Вас ждёт и костёл с деревянными статуями, и лютеранская кирха, и древняя церковь, и главный православный храм. Я расскажу вам о значимых зданиях на пешеходной Советской улице и в районе Городница, а также поделюсь местными легендами. И обязательно помогу полюбить Гродно за один день!
Вкусы и ароматы ГродноВкусы и ароматы ГродноВкусы и ароматы Гродно
От 70 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Историко-гастрономическая прогулка по городу с дегустациями
Гродно — это не только красивая архитектура и захватывающая история, но и интересное место для гастрономических открытий. На прогулке по старинным улицам и площадям вы взглянете на кулинарное прошлое и настоящее города. Узнаете о средневековом меню королевских дворов, продегустируете особенный кофейный напиток «каву па-паўстанску» и попробуете необычное мороженое. А в белорусской корчме вас будет ждать аппетитный обед из традиционных блюд и клюквенной настойки. Приходите, будет интересно и вкусно!

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