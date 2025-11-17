Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно. С комфортом доехать до главных замков Беларуси

Описание трансферМы заберём вас в Гродно и отвезём в два величайших замка Беларуси — Мирский и Несвижский (резиденцию князей Радзивиллов). Предоставим достаточно времени, чтобы вы могли неспешно исследовать эти чудеса архитектуры. А после прогулки вернёмся обратно в Гродно. В каждом городе у вас будет достаточно времени, чтобы самостоятельно (или с местным гидом) насладиться экскурсией по замкам и изучить их окрестности. После посещения замков отвезём вас обратно в Гродно. При желании дадим вам рекомендации, где погулять, пообедать и что привезти с собой в качестве сувенира. Важная информация: Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и в замках. Стоимость билетов в замки также не входит в трансфер — вам нужно купить их самостоятельно Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta или Hyundai Accent Оплата трансфера — на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
- Ожидание
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего дома /отеля
Завершение: Необходимы Вам адрес в Гродно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и в замках. Стоимость билетов в замки также не входит в трансфер - вам нужно купить их самостоятельно
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta или Hyundai Accent
- Оплата трансфера - на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии из Гродно
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно
С комфортом доехать до главных замков Беларуси
Начало: От места вашего пребывания в Гродно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 026 ₽ за всё до 4 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в замки
Путешествие в Несвиж, Мир и Новогрудок без суеты. Комфортный трансфер поможет насладиться красотой замков и историей Беларуси
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 225 ₽
26 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Коробчицы и обратно
С комфортом доехать в живописную деревню и агротуристический комплекс
Начало: От Вашего дома
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
8334 ₽ за всё до 4 чел.