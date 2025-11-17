Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки и обратно. С комфортом доехать до главных замков Беларуси

Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Кирилл Ваш гид в Гродно Написать вопрос Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится Услуги трансфера 600 Br за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание трансфер Мы заберём вас в Гродно и отвезём в два величайших замка Беларуси — Мирский и Несвижский (резиденцию князей Радзивиллов). Предоставим достаточно времени, чтобы вы могли неспешно исследовать эти чудеса архитектуры. А после прогулки вернёмся обратно в Гродно. В каждом городе у вас будет достаточно времени, чтобы самостоятельно (или с местным гидом) насладиться экскурсией по замкам и изучить их окрестности. После посещения замков отвезём вас обратно в Гродно. При желании дадим вам рекомендации, где погулять, пообедать и что привезти с собой в качестве сувенира. Важная информация: Важно: трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и в замках. Стоимость билетов в замки также не входит в трансфер — вам нужно купить их самостоятельно Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta или Hyundai Accent Оплата трансфера — на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату