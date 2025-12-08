Трансфер из Гродно в Мирский и Несвижский замки - путешествие в историю с комфортом

Описание трансфер
Хотите увидеть два великих замка Беларуси за один день? Мы заберём вас в Гродно и с комфортом доставим в Мирский и Несвижский замки. Вас ждёт достаточно времени для экскурсий (самостоятельно или с гидом), прогулок по паркам и знакомства с историей Радзивиллов. - Просторный транспорт - Гибкий график - Незабываемые впечатления - Возвращение в Гродно Бронируйте сейчас – погрузитесь в средневековье с комфортом! Важная информация: Хотите путешествовать без лишних хлопот? Мы берём на себя самое сложное — комфортный трансфер из Гродно. Вам остаётся только наслаждаться впечатлениями! Чтобы поездка прошла идеально:
Оплачивайте трансфер в день поездки в белорусских рублях • Возьмите наличные для входных билетов и сувениров • Наденьте удобную обувь — вас ждёт много открытий • Не забудьте фотоаппарат для уникальных кадров Просто забронируйте место — обо всём остальном позаботимся мы! Ваше путешествие начинается здесь.
Расписание индивидуально подстраивается под клиента
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Несвиж
- Мирский замок
- Новогрудок
- Литовка (по желанию за дополнительную плату)
Что включено
- Питьевая вода
- Услуги автомобиля и водителя
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Личные расходы
- Билеты в Музеи
Место начала и завершения?
Гродно
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание индивидуально подстраивается под клиента
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
