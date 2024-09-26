Замки, дворцы и особняки Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Гродно, цены от 5 750 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Предания старого Гродно
Пешая
24 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
«На улице Василька, где небольшие особняки соседствуют с «доходными» домами, вам откроется история семьи выдающегося польского поэта и переводчика Виктора Ворошильского, активного оппозиционера, дружившего со знаменитыми советскими поэтами»
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
от 5 750 за всё до 3 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
На машине
7 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным деревням Гродненщины, узнайте об их истории и насладитесь красотой архитектуры
«Старые Василишки и дворец Четвертинских»
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
9 000 за всё до 10 чел.
Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
На машине
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
Познакомиться с одним из крупнейших европейских каналов и его окрестностями с профессиональным гидом
Начало: У отеля Неман
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 сентября 2024
    Предания старого Гродно
    Наталья очень интересно преподносит информацию! Нам безумно понравилась экскурсия, на все интересующие вопросы с удовольствием отвечала. Очень харизматичная дама и умеет заинтересовать слушателя 👍🏼 P.S: Наталья, огромное спасибо! Вспоминаем Вас с теплотой!
  • В
    Вера
    25 сентября 2024
    Предания старого Гродно
    Экскурсия очень понравилась! Всё совпало: хорошая погода, красивый чистый город, замечательный экскурсовод Наталья и её интересный рассказ о Гродно. Я
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    узнала много о людях, которые были влюблены в свой город и старались делать всё возможное, чтобы их прекрасный город развивался и становился ещё красивее и удобнее для жителей. Наталья рассказала много о старых домах, о людях, которые их строили и в них проживали, о современной жизни города. Ещё как здесь относятся к сохранению исторических памятников, как аккуратно застраивается историческая часть города. После этой экскурсии настроение было прекрасное, за что большое спасибо Наталье, очень интересному и грамотному экскурсоводу!

  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Предания старого Гродно
    Очень рады, что именно с Натальей Федоровной начали свое знакомство с Гродно. Чудесный экскурсовод- компетентный, вдумчивый, любящий свой город. Экскурсия
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    увлекательная, побуждающая анализировать и изучать дальше историю, культуру. Особое спасибо за бережное и внимательное отношение- была жара, но настолько грамотно и профессионально был построен маршрут, что мы не были утомлены, а только воодушевлены. Большое спасибо и надеемся на новые встречи!!!

  • С
    Светлана
    11 июля 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Супер город!!!! Отличный гид! 🔥🔥🔥 Наталья подсказала, как спланировать день для группы. Огромное ей спасибо❤️💯💯💯 за экскурс по Гродно, кукольный
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    театр, прогулку по Августовскому каналу! Такой насыщенный день😇😇😇, столько эмоций и впечатлений!!! 😇😇😇❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Все в восторге!!! Обязательно приедем еще не один раз в этот красивый город!

  • М
    Маргарита
    2 мая 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство с милыми городками и
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    интересными людьми, - всё это оставило незабываемые впечатления от поездки! В этом маршруте чувствуются любовь и нежность к своей земле и людям, живущим на ней! Это так глубоко трогает! Это заставляет посмотреть на Беларусь другими глазами!

    Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомствоЯ очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство
  • С
    Саня
    31 января 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Не попали в музей Чеслава Немена. Не все объекты достаточно интересные. Но если есть свободный день, то рекомендуем все же съездить.
  • Л
    Людмила
    20 июня 2023
    Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
    Дорогая Наталья, от всего сердца спасибо за два дня, ктр мы провели вместе (августовский канал и прогулка по Гродно). Искреннее
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    удовольствие от общения и маршрута. Мне кажется, что настолько все сложилось, что сама экскурсия нам давала новые возможности и впечатления: увидели реальный, не "туристический" многошлюзовый путь, по ктр сплавлялась группа на байдарках, ну это же невозможно заранее спланировать, только если экскурсовод знает, что нужно быть именно в этом месте в это время. Увидели всю инженерию работы шлюзовой системы и даже смогли принять участие в ее работе) Смогли посмотреть важные исторические объекты, поговорить, точнее даже поразмышлять о Великой Отечественной Войне, судьбах людей. Это крайне важно - сохранять память и делиться знаниями. А агро-городок с малышами - телятами в отдельных домиках))) А маки и кувшинки))) А прекрасная природа и огромные просторы полей! Величественные аисты! И самое главное - интересная, теплая, приятная и дружеская беседа, общение, ктр нам так часто не хватает. У нас был еще день в Гродно, мы уже целеноправленно вернулись с велосипедами и совершили чудесную прогулку по тем местам, ктр вы нам показали. С огромной благодарностью к вам!

  • Е
    Елена
    1 мая 2023
    Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
    Как всегда Белоруссия прекрасна, и экскурсия еще раз это подтвердила. Мне очень повезло с экскурсоводом - Наталией. Не забивая цифрами
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    и эрудицией, она с душой показывала и рассказывала о красоте и истории родного края. Я не только узнала много нового, но и прекрасно отдохнула. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Гродно в октябре 2024
Сейчас в Гродно в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 750 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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