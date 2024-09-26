2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
«На улице Василька, где небольшие особняки соседствуют с «доходными» домами, вам откроется история семьи выдающегося польского поэта и переводчика Виктора Ворошильского, активного оппозиционера, дружившего со знаменитыми советскими поэтами»
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
от 5 750₽ за всё до 3 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным деревням Гродненщины, узнайте об их истории и насладитесь красотой архитектуры
«Старые Василишки и дворец Четвертинских»
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Августовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
Познакомиться с одним из крупнейших европейских каналов и его окрестностями с профессиональным гидом
Начало: У отеля Неман
1 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 сентября 2024Наталья очень интересно преподносит информацию! Нам безумно понравилась экскурсия, на все интересующие вопросы с удовольствием отвечала. Очень харизматичная дама и умеет заинтересовать слушателя 👍🏼 P.S: Наталья, огромное спасибо! Вспоминаем Вас с теплотой!
- ВВера25 сентября 2024Экскурсия очень понравилась! Всё совпало: хорошая погода, красивый чистый город, замечательный экскурсовод Наталья и её интересный рассказ о Гродно. Я
- ЕЕлена30 августа 2024Очень рады, что именно с Натальей Федоровной начали свое знакомство с Гродно. Чудесный экскурсовод- компетентный, вдумчивый, любящий свой город. Экскурсия
- ССветлана11 июля 2024Супер город!!!! Отличный гид! 🔥🔥🔥 Наталья подсказала, как спланировать день для группы. Огромное ей спасибо❤️💯💯💯 за экскурс по Гродно, кукольный
- ММаргарита2 мая 2024Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство с милыми городками и
- ССаня31 января 2024Не попали в музей Чеслава Немена. Не все объекты достаточно интересные. Но если есть свободный день, то рекомендуем все же съездить.
- ЛЛюдмила20 июня 2023Дорогая Наталья, от всего сердца спасибо за два дня, ктр мы провели вместе (августовский канал и прогулка по Гродно). Искреннее
- ЕЕлена1 мая 2023Как всегда Белоруссия прекрасна, и экскурсия еще раз это подтвердила. Мне очень повезло с экскурсоводом - Наталией. Не забивая цифрами
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Дворцы, замки и особняки»
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