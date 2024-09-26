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удовольствие от общения и маршрута. Мне кажется, что настолько все сложилось, что сама экскурсия нам давала новые возможности и впечатления: увидели реальный, не "туристический" многошлюзовый путь, по ктр сплавлялась группа на байдарках, ну это же невозможно заранее спланировать, только если экскурсовод знает, что нужно быть именно в этом месте в это время. Увидели всю инженерию работы шлюзовой системы и даже смогли принять участие в ее работе) Смогли посмотреть важные исторические объекты, поговорить, точнее даже поразмышлять о Великой Отечественной Войне, судьбах людей. Это крайне важно - сохранять память и делиться знаниями. А агро-городок с малышами - телятами в отдельных домиках))) А маки и кувшинки))) А прекрасная природа и огромные просторы полей! Величественные аисты! И самое главное - интересная, теплая, приятная и дружеская беседа, общение, ктр нам так часто не хватает. У нас был еще день в Гродно, мы уже целеноправленно вернулись с велосипедами и совершили чудесную прогулку по тем местам, ктр вы нам показали. С огромной благодарностью к вам!