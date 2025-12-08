Мои заказы

Трансфер в Лидский, Несвижский, Мирский замки в одной поездке из Гродно

Из Гродно — прыжок в эпоху. Лида: рыцарский турнир на ладони. Мир: застывшая в камне легенда. Несвиж: шепот княжеских покоев. Ваш день — живая история Великого Княжества.
Описание трансфер

Комфортный трансфер из Гродно, который позволит за один день увидеть три великих замка Беларуси: мощную крепость в Лиде, изящный Мирский замок и роскошную резиденцию Радзивиллов в Несвиже. Погружение в эпохи рыцарей, магнатов и легенд. Важная информация: Хотите путешествовать без лишних хлопот? Мы берём на себя самое сложное — комфортный трансфер из Гродно. Вам остаётся только наслаждаться впечатлениями! Чтобы поездка прошла идеально:
Оплачивайте трансфер в день поездки в белорусских рублях • Возьмите наличные для входных билетов и сувениров • Наденьте удобную обувь — вас ждёт много открытий • Не забудьте фотоаппарат для уникальных кадров Просто забронируйте место — обо всём остальном позаботимся мы! Ваше путешествие начинается здесь.

Оговорить расписание, изменить маршрут, время и дату выезда можно отдельно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лидский
  • Мирский
  • Несвижский замки
Что включено
  • Питьевая вода
  • Услуги автомобиля и водителя
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Личные расходы
  • Билеты в Музеи
Место начала и завершения?
Гродно
Когда и сколько длится?
Когда: Оговорить расписание, изменить маршрут, время и дату выезда можно отдельно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Хотите путешествовать без лишних хлопот?
  • Мы берём на себя самое сложное - комфортный трансфер из Гродно. Вам остаётся только наслаждаться впечатлениями
  • Чтобы поездка прошла идеально:
  • Оплачивайте трансфер в день поездки в белорусских рублях
  • Возьмите наличные для входных билетов и сувениров
  • Наденьте удобную обувь - вас ждёт много открытий
  • Не забудьте фотоаппарат для уникальных кадров
  • Просто забронируйте место - обо всём остальном позаботимся мы! Ваше путешествие начинается здесь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гродно

