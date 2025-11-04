Мои заказы

Экскурсионный трансфер Минск - Мирский и Несвижский замки - Минск

Путешествие к выдающимся историческим памятникам Беларуси — Мирскому и Несвижскому замкам.

Древняя архитектура, атмосфера средневековой величественности и комфортный трансфер из Минска с ожиданием, позволяющим насладиться каждым моментом.
1 отзыв
Описание трансфер

Приглашаем вас отправиться из Минска в незабываемое путешествие по двум выдающимся памятникам архитектуры Беларуси — Мирскому и Несвижскому замкам. Вас ждут мощные крепостные стены, утонченные дворцы и загадки княжеских родов. Погрузитесь в атмосферу прошлого, прогуливаясь по историческим паркам и улочкам, а комфортный трансфер сделает поездку легкой и приятной. Важная информация: В стоимость включена поездка из Минска в Несвиж и Мир с ожиданием. Дополнительно можно заказать экскурсию с профессиональным гидом по Миру и Несвижу. Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе или аналогичных моделях. Оставшуюся сумму можно оплатить в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 🏰 Несвижский замок - резиденция князей Радзивиллов, роскошные залы и живописный парк
  • 🏤 Несвижская ратуша - одна из старейших ратуш Беларуси, сохранившая атмосферу древнего города и отражающая богатую историю местного самоуправления
  • ⛪ Фарный костел Божьего Тела - первый храм в стиле барокко на территории бывшей Речи Посполитой, украшенный фресками и усыпальницей Радзивиллов
  • 🏯 Мирский замок - готическая архитектура, крепостные стены и средневековая атмосфера
  • 🌳 Исторические парки и улочки Несвижа и Мира - живописные площади, колоритные постройки и дух прошлого, который оживает в каждом уголке
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • В стоимость включена поездка из Минска в Несвиж и Мир с ожиданием
  • Дополнительно можно заказать экскурсию с профессиональным гидом по Миру и Несвижу
  • Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе или аналогичных моделях
  • Оставшуюся сумму можно оплатить в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
4 ноя 2025
За один день мы посетили два замка, Несвижский и Мирский. Поездка прошла очень комфортно, встретили нас у места проживания и конечной точкой был ЖД вокзал. Водитель Александр был прекрасным сопровождающим, давал по ходу поездки много интересной информации, завез в столовую, где мы вкусно и очень экономно поели. Вся поездка оставила очень приятное впечатление.

