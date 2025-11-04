Экскурсионный трансфер Минск - Мирский и Несвижский замки - Минск

Путешествие к выдающимся историческим памятникам Беларуси — Мирскому и Несвижскому замкам.
Древняя архитектура, атмосфера средневековой величественности и комфортный трансфер из Минска с ожиданием, позволяющим насладиться каждым моментом.
Приглашаем вас отправиться из Минска в незабываемое путешествие по двум выдающимся памятникам архитектуры Беларуси — Мирскому и Несвижскому замкам. Вас ждут мощные крепостные стены, утонченные дворцы и загадки княжеских родов. Погрузитесь в атмосферу прошлого, прогуливаясь по историческим паркам и улочкам, а комфортный трансфер сделает поездку легкой и приятной.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🏰 Несвижский замок - резиденция князей Радзивиллов, роскошные залы и живописный парк
- 🏤 Несвижская ратуша - одна из старейших ратуш Беларуси, сохранившая атмосферу древнего города и отражающая богатую историю местного самоуправления
- ⛪ Фарный костел Божьего Тела - первый храм в стиле барокко на территории бывшей Речи Посполитой, украшенный фресками и усыпальницей Радзивиллов
- 🏯 Мирский замок - готическая архитектура, крепостные стены и средневековая атмосфера
- 🌳 Исторические парки и улочки Несвижа и Мира - живописные площади, колоритные постройки и дух прошлого, который оживает в каждом уголке
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- В стоимость включена поездка из Минска в Несвиж и Мир с ожиданием
- Дополнительно можно заказать экскурсию с профессиональным гидом по Миру и Несвижу
- Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе или аналогичных моделях
- Оставшуюся сумму можно оплатить в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
4 ноя 2025
За один день мы посетили два замка, Несвижский и Мирский. Поездка прошла очень комфортно, встретили нас у места проживания и конечной точкой был ЖД вокзал. Водитель Александр был прекрасным сопровождающим, давал по ходу поездки много интересной информации, завез в столовую, где мы вкусно и очень экономно поели. Вся поездка оставила очень приятное впечатление.
