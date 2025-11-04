Экскурсионный трансфер Минск - Мирский и Несвижский замки - Минск

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие к выдающимся историческим памятникам Беларуси — Мирскому и Несвижскому замкам.



Описание трансфер Приглашаем вас отправиться из Минска в незабываемое путешествие по двум выдающимся памятникам архитектуры Беларуси — Мирскому и Несвижскому замкам. Вас ждут мощные крепостные стены, утонченные дворцы и загадки княжеских родов. Погрузитесь в атмосферу прошлого, прогуливаясь по историческим паркам и улочкам, а комфортный трансфер сделает поездку легкой и приятной. Важная информация: В стоимость включена поездка из Минска в Несвиж и Мир с ожиданием. Дополнительно можно заказать экскурсию с профессиональным гидом по Миру и Несвижу. Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе или аналогичных моделях. Оставшуюся сумму можно оплатить в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 🏰 Несвижский замок - резиденция князей Радзивиллов, роскошные залы и живописный парк

🏤 Несвижская ратуша - одна из старейших ратуш Беларуси, сохранившая атмосферу древнего города и отражающая богатую историю местного самоуправления

⛪ Фарный костел Божьего Тела - первый храм в стиле барокко на территории бывшей Речи Посполитой, украшенный фресками и усыпальницей Радзивиллов

🏯 Мирский замок - готическая архитектура, крепостные стены и средневековая атмосфера

