С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Побывать в Беларуси и не посетить Мирский и Несвижский замки — значит не проникнуться прошлым страны. На удобном автомобиле мы довезём вас до этих мест, где вы окунётесь в многовековую историю. Вы исследуете старинные замки и полюбуетесь белорусской природой. А мы подождём вас и после вашего путешествия отвезём обратно в Минск.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы встретим вас в Минске и отправимся в живописный город Несвиж на реке Уша. Вы самостоятельно прогуляетесь по городу и посетите Несвижский замок. Наш водитель подскажет, как заказать экскурсионное обслуживание у местных экскурсоводов и где можно пообедать. Затем вы отправитесь в посёлок Мир — и тоже совершите променад по городу и исследуете Мирский замок.
Организационные детали
- Дорога от Минска до Несвижа занимает 1 час 40 минут. Дорога от Несвижа до Мира занимает 35 минут.
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле. С вами будет профессиональный водитель. По запросу он подскажет, где находятся кассы, парки, кафе и пр.
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Доплата за более вместительный транспорт — 100 белорусских рублей. Детали уточняйте в переписке.
Расходы в Несвиже:
- Входной билет в Несвижский замок: 16 белорусских руб. /взрослый, 8 белорусских руб. /детский
- Экскурсионное обслуживание в Несвижском замке (по желанию) — 24 белорусских руб. /чел.
- Аудиогид (по желанию) — 4 белорусских руб. /чел.
Расходы в Мире:
- Входной билет в Мирский замок: 16 белорусских руб. /взрослый, 8 белорусских руб. /детский
- Экскурсионное обслуживание в Мирском замке (по желанию) — 24 белорусских руб. /чел.
- Аудиогид (по желанию) — 5 белорусских руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в удобном для вас месте в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 12456 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инга
28 мар 2024
Все отлично организовано. Водитель приехал на комфортабельном авто за 10 минут до назначенного времени. Услуг гида не предполагалось, но в машине нам поставили аудиозапись о замке в Несвиже. Было интересно и познавательно. На маршруте нас никто не торопил, так что мы могли спокойно осматривать достопримечательности, пока водитель ждал рядом на парковке. Рекомендую.
А
Анна
26 мар 2024
Заказали трансфер, водитель приехал во время, во вре6поездки трудностей не возникало, также по времени забрал и отвёз обратно. Экскурсионной программы не было, так как это трансфер, а за экскурсию ценник другой. Итого - мы остались довольны
Е
Елена
16 мар 2024
Поездка прошла на отлично! Чистая машина, вежливый и приятный водитель, комфортное вождение! Рекомендуем 100%!
Ц
Цветана
14 мар 2024
Организатор всегда на связи и водитель тоже. Во время поездки был режим "вопрос-ответ". Очень вежливый и аккуратный. Если что-то не понятно - объяснит и подскажет
А
Анна
10 мар 2024
На трансфере к замкам нас везла Екатерина. Время в пути прошло незаметно, Екатерина очень пунктуальна и приветлива, может поддержать разговор, порекомендовать где пообедать и какие еще места посетить. Несвижский замок очень понравился, Мирский показался туристическим аттракционом, но внимания заслуживают оба, мы очень рады, что поехали. Спасибо организаторам и Екатерине!
Раиля
9 мар 2024
Мы заказывали не экскурсию с гидом, а трансфер по замкам в Несвиже и Мире. Все понравилось. Водитель Александр заранее с нами списался, мы обговорили все детали, место и время встречи. Машина чистая, хорошая, Александр очень аккуратный водитель, приятный в общении человек. По прибытию в замки все подробно пояснил, где брать билеты, где лучше поесть, ничуть не торопил и мы всюду успели побывать. Очень рекомендуем данный трансфер.
Александра
26 фев 2024
Спасибо, все пришло отлично: очень приятный молодой человек, Александр, который был за рулем все это время, поддерживал беседы, очень комфортный автомобиль, по времени все четко, без задержек. Заранее мне все написали, все было четко. Никаких проблем ни с оплатой, ни с самим трансфером не возникло, уверенно могу сказать - я, и мои мама с тетей остались очень довольны качеством и комфортом. Спасибо 🙏
Т
Татьяна
20 фев 2024
Все прошло хорошо, во время, удобно, комфортно.
Д
Дарья
17 фев 2024
Однозначно рекомендую организатора - очень приятные, вежливые, пунктуальные ребята, всегда на связи, машина чистая и комфортная.
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