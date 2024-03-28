Спасибо, все пришло отлично: очень приятный молодой человек, Александр, который был за рулем все это время, поддерживал беседы, очень комфортный автомобиль, по времени все четко, без задержек. Заранее мне все написали, все было четко. Никаких проблем ни с оплатой, ни с самим трансфером не возникло, уверенно могу сказать - я, и мои мама с тетей остались очень довольны качеством и комфортом. Спасибо 🙏