1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Полюбоваться огнями засыпающего города и познакомиться с ключевыми локациями
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия авто-пешеходная, между локациями передвижение на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия авто-пешеходная, между локациями передвижение на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 595₽ за человека
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Экскурсия на БелАЗ: музей, заводские цеха и кабина БелАЗа 75710
Погрузитесь в мир БелАЗа: от музея истории до гигантских самосвалов. Уникальная возможность подняться в кабину и прокатиться на грузовике-монстре
Начало: Пр-т Победителей, 21
«Экскурсия проходит на микроавтобусе (в этом случае мы гарантируем, что у вас будут места не на последнем ряду) или на автобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:30
2 999₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
«Экскурсия проходит на микроавтобусе (в этом случае мы гарантируем, что у вас будут места не на последнем ряду) или на автобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Главное в Минске: путешествие по ключевым достопримечательностям
Откройте для себя сердце Беларуси: от величественных площадей до уютных улочек на уникальной автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: Пр-т Победителей, 21
«Экскурсия проходит на микроавтобусе (в этом случае мы гарантируем, что у вас будут места не на последнем ряду) или на автобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1 650₽ за человека
Групповая
9 часов
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
«Экскурсия проходит на микроавтобусе (в этом случае мы гарантируем, что у вас будут места не на последнем ряду) или на автобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
«Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусе или автобусе (в зависимости от сезона)»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел»
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
«За дополнительную плату количество участников может быть увеличено до 7 человек, экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
«, минивэн на 7 мест (включая экскурсовода) — 3600 рос»
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
«, 7-15 человек на микроавтобусе — 5000 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия авто-пешеходная, между локациями передвижение на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 195₽ за человека
Групповая
11 часов
В тренде
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия авто-пешеходная, между локациями передвижение на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 635₽ за человека
Групповая
5 часов
Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
О трагедии сожженных деревень в годы оккупации, легендарном «Минском котле» и освобождении Беларуси
Начало: Пр-т Победителей, 21
«Экскурсия проходит на микроавтобусе (в этом случае мы гарантируем, что у вас будут места не на последнем ряду) или на автобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:00
1 750₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4 360₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел»
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
1 735₽ за человека
Групповая
4.5 часа
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Познакомиться с маркой-символом Беларуси и оценить модели карьерной техники на автобусной экскурсии
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел»
11 июня в 11:00
15 июня в 14:00
2 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Побывать на МТЗ, увидеть этапы производства техники и узнать историю предприятия
Начало: На площади Свободы
«Трансфер туда-обратно на автобусе или микроавтобусе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 860₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
«Экскурсия проходит на минивэне Citroen C4 Spacetourer»
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
Посетить величественный дворец Булгаков и одну из самых романтичных усадеб восточной Беларуси
Начало: В районе площади Свободы
«Поездка проходит на микроавтобусе (обычно Mercedes Sprinter) для группы до 19 человек или на большом автобусе туристического класса, если путешественников будет больше»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
4 180₽ за человека
Групповая
13 часов
В тренде
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
«В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
4 630₽ за человека
Групповая
13 часов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел»
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495₽ за человека
Групповая
11 часов
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Экскурсия проводится на микроавтобусах Mercedes или Volkswagen Crafter (если группа менее 19 человек) или автобусах»
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
«Экскурсия проводится на микроавтобусах Mercedes или Volkswagen Crafter (если группа менее 19 человек) или автобусах»
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
2 600₽ за человека
Групповая
8 часов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
«В стоимость включено: транспортные услуги (автобус или микроавтобус тур»
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900₽ за человека
Групповая
13 часов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
«Экскурсия проводится на автобусе или микроавтобусе»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
«Трансфер выполняется на минивэнах: Рено Трафик, Фольксваген Каравелла, Фольксваген Крафтер, Фольксваген Кадди Лонг, Мерседес Спринтер, Хёндай H1 или аналогичных»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
«Поездка пройдёт на минивэне Ford Galaxy»
Сегодня в 08:30
10 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
«Я могу провести экскурсию для большего количества участников, доплата за трансфер на минивэне для группы до 7 человек составит 4000 RUB»
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: на улице Кирова
«В стоимость входят: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes или Volkswagen, услуги местных гидов, посещение Лидского бровара с дегустацией, посещение фэнтэзи-усадьбы «Литовка», обед»
Расписание: в субботу в 07:30
15 июня в 07:30
22 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
- ЕЕкатерина6 июня 2024Ехать из Минска на автобусе далековато.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
- ММарина5 июня 2024Отличная экскурсия! Все четко, структурировано, логично. Экскурсовод интересно рассказывал не только о Хатыни, но и обо всей военной истории проезжаемых мест.
- ААнна5 июня 2024Хорошая экскурсия! Рекомендую:)
- ЕЕвгения5 июня 2024Организация хорошая. Начало вовремя. Но. Очень сложно было слушать экскурсовода в пути следования. Через каждое второе-третье слово звучало протяжное "эээээээ….
- ВВалерия5 июня 2024Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
- ННастя5 июня 2024Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
- ССветлана4 июня 2024Алина, просто умничка! Как же приятно было её слушать:)
- ННаталья4 июня 2024Были на двух экскурсия через данную компанию. 1) Замки Мир и Невиж. Гид Елена. Было супер: интересно, познавательно, удобно, четко,
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 32 экскурсии от 1 445 до 15 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2933 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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