Однодневные – экскурсии в Минске

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Минске, цены от 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
На машине
скидка
10%
69 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
1196610 770 за всё до 4 чел.
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
На автобусе
На теплоходе
5 отзывов
14.5 часов
Водная прогулка
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Начало: ВНУТРИ ЖД вокзала (Привокзальная пл. 5)
18 авг в 07:30
25 авг в 07:30
250Br за человека
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 14:30
7 авг в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Пешая
На машине
На автобусе
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 14:30
7 авг в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
Путевая экскурсия, насыщенная историями о полководцах, писателях, декабристах, шпионах и фабрикантах
Начало: У станции метро «Каменная горка»
Завтра в 16:00
6 авг в 20:00
21 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    24 июля 2024
    Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
    Экскурсия супер не смотря на то что дорога заняла 8 часов это не испортило впечатление. Автобус приятно удивил (был спринтер
    читать дальше

    Мерседес) думал что будет ужасно но оказалось очень удобно (кондиционер работал очень хорошо и сидение с поддержкой спины) обед был хороший просто и вкусно. Экскурсоводы были хорошие (в пути сопротивление по маршруту и местный из Гродно) Рекомендую отказаться от обеда что бы побольше погулять по Гродно (часа свободного времени это мало) канал и шлюзование классно но тому кто живет рядом с водоемами покажется обыденным. Вообщем общее впечатление очень положительные.

  • Е
    Егор
    22 июля 2024
    Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
    Тема замков не раскрыта. В остальном все супер. Ни в одном замке не были внутри, хотя экскурсии по замку проводятся. Понравился профессионализм экскурсовода. Обед вкусный. Автобус маленький, но удобный

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
  2. Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
  3. Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
  4. Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
  5. Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Дудутки
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2024
Сейчас в Минске в категории "Однодневные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 21 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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