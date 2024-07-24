скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКомфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
1196610 770₽ за всё до 4 чел.
14.5 часов
Водная прогулка
Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
Начало: ВНУТРИ ЖД вокзала (Привокзальная пл. 5)
18 авг в 07:30
25 авг в 07:30
250Br за человека
5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 14:30
7 авг в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 14:30
7 авг в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
Путевая экскурсия, насыщенная историями о полководцах, писателях, декабристах, шпионах и фабрикантах
Начало: У станции метро «Каменная горка»
Завтра в 16:00
6 авг в 20:00
21 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем24 июля 2024Экскурсия супер не смотря на то что дорога заняла 8 часов это не испортило впечатление. Автобус приятно удивил (был спринтер
- ЕЕгор22 июля 2024Тема замков не раскрыта. В остальном все супер. Ни в одном замке не были внутри, хотя экскурсии по замку проводятся. Понравился профессионализм экскурсовода. Обед вкусный. Автобус маленький, но удобный
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Однодневные»
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- Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
- Гродно и Августовский канал (с обедом и катанием на теплоходе)
- Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
- Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
- Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
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