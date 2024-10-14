Мирский и Несвижский замки — визитные карточки Беларуси. Мы с удовольствием отвезём вас в эти прекрасные места и подождём, пока вы их осматриваете. А потом вместе вернёмся в Минск. Трансфер проходит на современном комфортабельном автомобиле с опытным водителем.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание трансфер
Мы встретимся у ваших апартаментов или отеля в Минске — и отправимся в путь. Сделаем две большие остановки: у Несвижского и Мирского замков. Подскажем, где находятся кассы и кафе. Подождём, пока вы осматриваете замки, и вернёмся в Минск. Поездка будет проходить в спокойной дружелюбной обстановке — мы не будем вас торопить и дадим возможность полноценно насладиться старинной архитектурой Беларуси.
Организационные детали
- Трансфер для вас проведу я или другой профессиональный водитель из нашей команды
- Транспорт: Peugeot 308 T9 2020, Lincoln MKZ 2019, Ford Mondeo 2019
- По запросу можем организовать трансфер на минивэне для 5-8 человек. Доплата составит 100 BYN
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я с 2011 года организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
14 окт 2024
Огромное спасибо! Все отлично! Поездка состоялась с комфортом. Андрей помог с организацией обеда, выручил зонтиком, т. к. погода нас не порадовала.
Ирина
13 сен 2024
Спасибо Андрею за прекрасный день. Во время забрал от квартиры, очень комфортно доехали до замков. По дороге была приятная бесседа. Андрей объяснил где купить билеты. Подсказал несколько мест замечательных в Минске. Обязательно посоветую друзьям услуги Андрея.
Татьяна
30 авг 2024
Все прошло отлично, Андрей вовремя забрал нас из Отеля, отвёз в замки, объяснил, где можно приобрести билеты, где вкусно и хорошо кормят, забронировал столик в одном из заведений, не торопил в замках, мы прекрасно и спокойно все рассмотрели, погуляли по территориям замков и вернулись обратно. Рекомендую.
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