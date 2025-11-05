Трансфер из Минска или аэропорта в Несвижский и Мирский замки и обратно

А Александр Поездка осуществлена четко и в срок, на комфортном автомобиле с профессиональным водителем.

Руслан В целом всё хорошо. Были мелочи в следствии которых не отлично. некритично, но точно не отлично.

О Олеся Мы прилетели рейсом в 11 15. Нас встречал Алексей на чистой машине,не ограничивал по времени. Была комфортная поездка,по дороге слушали аудио по замкам Несвижск и Мирск. Все прошло хорошо.

За время экскурсии проголодались. Александр подсказал где можно вкусно покушать. И это ресторан в Мирском замке "Княжеский двор". Отличный ресторан. Мы остались довольны советом. Выезжая из замка ещё сфотографировались с статуя и зубов.

Очень вежливый, доброжелательный водитель. Поездка оказалась очень хорошей. Рекомендую Александра на эту поездку. Очень понравилась экскурсия в Мирский и Несвижский замки в сопровождении Александра. Приятный молодой человек, рассказал много интересных исторических фактов.

Светлана Сегодня были на экскурсии в Несвижский и Мирский замки,просто в восторге👍👍👍Спасибо огромное организаторам Александру и водителю Ярославу,все прошло супер,очень довольны,рекомендуем

Нам очень понравился такой формат поездки.

Время выезда мы определили сами, что оказалось очень удобным.

Со мной были пожилые люди, которым порой затруднительно бегать за большой читать дальше группой туристов во главе с экскурсоводом. А тут мы гуляли по замкам и окрестностям в удобном нам темпе. Не торопились. Задерживались там, где нам было наиболее интересно.

По дороге в автомобиле нам предоставили фильмы о судьбе и истории замком.

Поэтому мы гуляли, имея представление о месте, где находимся.

Нам настолько понравилось передвигаться с водителем на машине, что в этот же вечер мы забронировали у Александра ещё одну поездку на следующий день) И там тоже всё прошло отлично!

Смело рекомендую поездки, организованные Александром!

Большое спасибо! Брали трансфер в Несвижский и Мирский замки.

Алексей Мы очень довольны,что доверили трансфер до данных знаковых локаций именно Александру. Всё было организовано превосходно. По прибытию он провёл необходимый инструктаж, дал ряд полезных советов. В дороге Александр пошёл нам навстречу и несколько раз делал остановку, чтобы мы смогли поснимать потрясающие пейзажи Беларуси. Благодарим за достойный сервис и внимание к клиентам!

Д Дмитрий Благодарим за четкую организацию, Максим очень аккуратный водитель, отдельное спасибо за безопасную езду, интересные рассказы, но в тоже время ненавязчивые.

Чистая машина и вода 👍🏻

А Антон Понравилась четкость организации, все произошло как договаривались. Даже заезжали на обед в отличную столовую. Приятный уровень сервиса, чувствуешь клиентоориентированность.

Т Татьяна Огромное спасибо за организацию трансфера. Отличная машина, прекрасный аккуратный водитель, успели все посмотреть в комфортном темпе

Екатерина Нам все понравилось: контактную информацию по поездке прислали заранее. Водитель Максим приятный, водит аккуратно, всегда на связи, автомобиль чистый. Все наши пожелания были учтены (дочь часто укачивает, но не в этой поездке). В дороге пообщались, рассказал про Минск и окрестности. Остались довольны поездкой, будем рекомендовать знакомым.

Забирал нас Александр от нашей гостиницы, приехал точно к назначенному времени. Машина Шкода Октавия, комфортная, водит аккуратно.

В дороге прослушали аудиогид плюс Александр читать дальше рассказал куда сходить, учитывались все наши пожелания и нюансы, в машине была вода и зонт.

Почитав отзывы про проблемы с едой, взяли перекус с собой и Александр отвел нас в блинную, без него нас бы не обслужили. Два замка довольно разные, очень рекомендую именно такую программу. Выехали в 9.30, в 18 приехали на ужин к гостинице. Нам всем очень понравилось! Первый раз в Минске и первая экскурсия, ездили вчетвером.

Регина Очень комфортная поездка: водитель очень аккуратный и приятный в общении, оперативно довез до места, времени у нас было предостаточно, никто нас не ограничивал, не подгонял. Машина чистая, поездка была максимально уютной и легкой. Рекомендую этого организатора!

А Андрей Прекрасно, удобно и, даже пожалуй, уютно организованная поездка. Идеальное вождение, гармонично поданная на маршруте информация о Несвиже, интересные беседы в пути. Спасибо организатору, спасибо сопровождавшему нас Арсению. Безусловно рекомендую это путешествие.