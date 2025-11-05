Трансфер из Минска или аэропорта в Несвижский и Мирский замки и обратно

Индивидуальный трансфер из Минска в Несвижский и Мирский замки предлагает уникальную возможность посетить два главных архитектурных шедевра Беларуси. Путешествие проходит на автомобиле с кондиционером, что обеспечивает комфорт в дороге. Водитель
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏰 Посещение двух замков
- 🕒 Гибкость в планировании
- 💧 Вода для каждого пассажира
- 🛣️ Удобный маршрут
Что можно увидеть
- Несвижский замок
- Мирский замок
Описание трансфер
Обратите внимание: эта поездка — трансфер, она не предполагает экскурсионного обслуживания.
Как проходит поездка
- Водитель приедет за вами в любую точку Минска или аэропорт и после отвезёт обратно
- Дорога из Минска до Несвижа занимает примерно 1,5 часа
- Переезд между Несвижем и Миром — около 30 минут
Организационные детали
- Трансфер проходит на автомобиле с кондиционером Skoda Octavia, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter. Для каждого пассажира предусмотрена бутылочка питьевой воды
- Билеты в замки не входят в стоимость, вы сможете купить их на месте (примерно 500 ₽ за чел. за билет)
- За доплату по предварительной договорённости мы организуем поездку с экскурсией для групп до 20 человек (обсудим в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александр
5 ноя 2025
Поездка осуществлена четко и в срок, на комфортном автомобиле с профессиональным водителем.
Руслан
19 окт 2025
В целом всё хорошо. Были мелочи в следствии которых не отлично. некритично, но точно не отлично.
О
Олеся
14 окт 2025
Мы прилетели рейсом в 11 15. Нас встречал Алексей на чистой машине,не ограничивал по времени. Была комфортная поездка,по дороге слушали аудио по замкам Несвижск и Мирск. Все прошло хорошо.
С
СВЕТЛАНА
10 окт 2025
Очень понравилась экскурсия в Мирский и Несвижский замки в сопровождении Александра. Приятный молодой человек, рассказал много интересных исторических фактов,
За время экскурсии проголодались. Александр подсказал где можно вкусно покушать. И это
Светлана
8 окт 2025
Сегодня были на экскурсии в Несвижский и Мирский замки,просто в восторге👍👍👍Спасибо огромное организаторам Александру и водителю Ярославу,все прошло супер,очень довольны,рекомендуем
С
Светлана
6 окт 2025
Брали трансфер в Несвижский и Мирский замки.
Нам очень понравился такой формат поездки.
Время выезда мы определили сами, что оказалось очень удобным.
Со мной были пожилые люди, которым порой затруднительно бегать за большой
Алексей
26 сен 2025
Мы очень довольны,что доверили трансфер до данных знаковых локаций именно Александру. Всё было организовано превосходно. По прибытию он провёл необходимый инструктаж, дал ряд полезных советов. В дороге Александр пошёл нам навстречу и несколько раз делал остановку, чтобы мы смогли поснимать потрясающие пейзажи Беларуси. Благодарим за достойный сервис и внимание к клиентам!
Д
Дмитрий
22 сен 2025
Благодарим за четкую организацию, Максим очень аккуратный водитель, отдельное спасибо за безопасную езду, интересные рассказы, но в тоже время ненавязчивые.
Чистая машина и вода 👍🏻
А
Антон
4 сен 2025
Понравилась четкость организации, все произошло как договаривались. Даже заезжали на обед в отличную столовую. Приятный уровень сервиса, чувствуешь клиентоориентированность.
Т
Татьяна
24 авг 2025
Огромное спасибо за организацию трансфера. Отличная машина, прекрасный аккуратный водитель, успели все посмотреть в комфортном темпе
Екатерина
21 авг 2025
Нам все понравилось: контактную информацию по поездке прислали заранее. Водитель Максим приятный, водит аккуратно, всегда на связи, автомобиль чистый. Все наши пожелания были учтены (дочь часто укачивает, но не в этой поездке). В дороге пообщались, рассказал про Минск и окрестности. Остались довольны поездкой, будем рекомендовать знакомым.
С
Светлана
17 авг 2025
Первый раз в Минске и первая экскурсия, ездили вчетвером.
Забирал нас Александр от нашей гостиницы, приехал точно к назначенному времени. Машина Шкода Октавия, комфортная, водит аккуратно.
В дороге прослушали аудиогид плюс Александр
Регина
12 авг 2025
Очень комфортная поездка: водитель очень аккуратный и приятный в общении, оперативно довез до места, времени у нас было предостаточно, никто нас не ограничивал, не подгонял. Машина чистая, поездка была максимально уютной и легкой. Рекомендую этого организатора!
А
Андрей
12 авг 2025
Прекрасно, удобно и, даже пожалуй, уютно организованная поездка. Идеальное вождение, гармонично поданная на маршруте информация о Несвиже, интересные беседы в пути. Спасибо организатору, спасибо сопровождавшему нас Арсению. Безусловно рекомендую это путешествие.
Т
Татьяна
10 авг 2025
Хочу выразить спасибо Александру и водителю Максиму за данный формат экскурсии в замки. Все прошло как и хотелось: быстрая обратная связь, все четко и понятно, своевременная подача, комфортный автомобиль, аккуратное вождение. Мы в спокойном и нужном нам ритме осмотрели замки. .
