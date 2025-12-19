Экскурсия на Минский часовой завод «Луч». Погружение в мир времени

Мечтали когда-нибудь увидеть, как рождаются часы? Приглашаем вас в удивительное путешествие по единственному действующему часовому заводу Беларуси — легендарному заводу «Луч»! Это не просто экскурсия, а полное погружение в мир точной механики, традиций и истории, начавшейся в 1955 году.
Описание экскурсииЧто вас ждет во время экскурсии?
- Посещение Музея часового дела: вы увидите уникальную коллекцию от солнечных до каретных часов, редчайшие модели «Луч» с 1955 года — знаменитые «веревочки», «крабики», часы для шахтеров и медиков. Узнаете, какие часы носил Штирлиц!
- Интерактивный опыт: почувствуете себя часовщиком за оригинальным рабочим столом, соберете первые модели, поработаете на швейцарском токарном станке Tornos и рассмотрите мельчайшие детали механизма под мощным микроскопом.
- Экскурсия на реальное производство: увидите своими глазами, как современные мастера создают часы прямо сейчас! Это уникальный шанс увидеть весь цикл производства изнутри. Почему стоит пойти?
- Живая история: музей открылся совсем недавно, в 2023 году, и оснащен по последнему слову техники, сохраняя дух прошлого.
- Уникальный формат: комбинация музея и действующего производства дает полное представление о часовом деле.
- Незабываемые впечатления: вы сделаете классные фото и сможете приобрести свежие модели часов прямо с завода.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Натуралистов, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
