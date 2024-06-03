1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по историческому сердцу Минска: от площади Независимости до улицы Зыбицкой
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
5 750₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Про это»: интимная история города М
Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Начало: Около Французского посольства
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Побывать на МТЗ, увидеть этапы производства техники и узнать историю предприятия
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 860₽ за человека
Квест
2 часа
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
Посетить величественный дворец Булгаков и одну из самых романтичных усадеб восточной Беларуси
Начало: В районе площади Свободы
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
4 180₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Предместья старого Минска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Минска, прогуливаясь по историческим предместьям Раковского и Троицкого
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
7 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Узнать увлекательные истории о минчанках - знаменитых, вдохновляющих и горящих любимым делом
Начало: Купаловская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Квест
4 часа
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550₽ за человека
Групповая
8 часов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900₽ за человека
Групповая
13 часов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235₽ за человека
скидка
20%
Квест
5 часов
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1390011 120₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
Познакомиться с аутентичным уголком послевоенного Минска и его наследием
Начало: На Призаводской площади
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:30
4 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
Увидеть символ богатой истории Минска и представить, как выглядел город несколько веков назад
Начало: в Троицком предместье
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тактично о неприличном. 18+
Познакомиться с другим Минском, слушая пикантные истории из его прошлого и гуляя по Старому городу
Начало: на обзорной площадке «Верхний город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
8 часов
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
Познакомиться с укладом жизни и архитектурой средневековой Беларуси в интерактивном парке
Начало: В Минске
Расписание: в субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
4 580₽ за человека
Групповая
3.5 часа
БЕЛАЗ - гигант белорусской промышленности: экскурсия по заводу
Погрузитесь в мир машиностроения с экскурсией на БЕЛАЗ. Вас ждет встреча с гигантами автоиндустрии и их созданием
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: суббота
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
100Br за человека
Групповая
1 час 15 минут
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
Начало: г. Минск, ул. Аранская, 18
14 июня в 12:30
20 июня в 15:00
70Br за человека
Квест
4 часа
Групповой квест-тур по 5 барам Минска с шотами и заданиями
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, пройдя уникальный квест по лучшим барам. Вас ждут захватывающие задания и новые знакомства
Начало: Первый бар в районе ул. Зыбицкая
Расписание: См. расписание в календаре.
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
100Br за человека
Индивидуальная
2 часа
Музей Скейтбординга в Минске
Начало: Улица Октябрьская, 16/3, Минск
Расписание: По договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 200Br за всё до 5 чел.
Мини-группа
30 минут
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
Прокатиться с ветерком и посмотреть на исторический Минск с воды
Начало: На набережной
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
420₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Привокзальная площадь, 3, Октябрьский район
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31.76Br за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Два лица одного Минска
Увидеть город с разных сторон и понять, почему в нём всё не то, чем кажется
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 410₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей камней под открытым небом
Побывать в месте силы, науки и исполнения желаний и прочувствовать невероятную энергетику природы
Начало: В микрорайоне Уручье-2
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
Из Минска - за историями о дворцах Брестской области и шляхетских родах белорусской земли
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
27 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: на улице Кирова
Расписание: в субботу в 07:30
15 июня в 07:30
22 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Погрузиться в атмосферу кузнечного ремесленничества и почувствовать себя творцом
Начало: у метро «Площадь Победы»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
6 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-свидание «Аромат любви»
Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой
Начало: на улице Толбухина
Сегодня в 20:00
14 июня в 19:00
15 800₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1.5 часа
Мастер-класс по эбру «Картина на воде» (в группе)
Дать волю воображению и создать уникальный рисунок неклассическим способом
Начало: На улице Толбухина
Расписание: в понедельник и среду в 16:00, в четверг и пятницу в 18:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 16:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Замечательный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую
- ММария1 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Екатерина отлично владеет информацией, интересная подача материала. Два часа пролетели незаметно. Скучно не было ни взрослым, ни
- ООлег31 мая 2024Пишу с аккаунта мужа (на экскурсии были вместе). Сразу хочу сказать, что мы не особые любители экскурсий, хотя приезжая в
- ККсения27 мая 2024Очень необычная и интересная экскурсия. Обязательно стоит там побывать, вас как будто унесет совсем в другой мир.
- ССергей26 мая 2024Очень рекомендую для тех, кто не хочет ограничиться только самыми знаковыми местами Минска. Старые дворики, интересные локации, необычные фотозоны-это то, что надо продвинутому путешественнику.
- ММарина26 мая 2024Надежда показала нам другой Минск, не тот, который мы видели до этого (новый, отстроенный, измененный). Интересная, наполненная экскурсия. Бродили по узким улочкам, заглядывали в переулки и дворики. Сверялись со старыми фотографиями. Очень хороший позитивный человек. Спасибо
- ЕЕлена26 мая 2024Мир Гигантов БЕЛАЗ завораживает! Огромные самосвалы поражают воображение, а проезд на одном из них с водителем-испытателем по полигону приводит в восторг! Интересная экскурсия, в т. ч. с посещение конвейера, где рождаются гиганты. Экскурсия отличная!
- ЕЕлена26 мая 2024Интереснейшая экскурсия с посещением действующего производства конфет. И еще и сладкий подарок в конце!)))
- ММарина25 мая 2024Очень интересная экскурсия получилась. Узнали не только историю и нынешнюю жизнь завода Белаз, но и много дополнительной информации получили о жизни
- ИИрина24 мая 2024Николай, фанат и знаток войны 1812 года. И этим всё сказано. Отличная экскурсия. Творческий подход.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Необычные»
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