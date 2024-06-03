Необычные экскурсии по Минску

Найдено 37 экскурсий в категории «Необычные» в Минске, цены от 31 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По старым улочкам Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Путешествие по историческому сердцу Минска: от площади Независимости до улицы Зыбицкой
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 8 чел.
Мистический Менск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
22 отзыва
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
5 750 за всё до 8 чел.
Другой Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
7 000 за всё до 10 чел.
«Про это»: интимная история города М
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
«Про это»: интимная история города М
Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Начало: Около Французского посольства
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
5 500 за всё до 8 чел.
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510 за всё до 4 чел.
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
11 отзывов
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Побывать на МТЗ, увидеть этапы производства техники и узнать историю предприятия
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 860 за человека
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
Посетить величественный дворец Булгаков и одну из самых романтичных усадеб восточной Беларуси
Начало: В районе площади Свободы
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
4 180 за человека
Предместья старого Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Предместья старого Минска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Минска, прогуливаясь по историческим предместьям Раковского и Троицкого
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
7 200 за всё до 10 чел.
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Узнать увлекательные истории о минчанках - знаменитых, вдохновляющих и горящих любимым делом
Начало: Купаловская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Тур-игра по барам Минска
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
4 часа
51 отзыв
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550 за человека
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900 за человека
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235 за человека
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
🚗 На машине
скидка
20%
Квест
5 часов
10 отзывов
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1390011 120 за всё до 4 чел.
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
Познакомиться с аутентичным уголком послевоенного Минска и его наследием
Начало: На Призаводской площади
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:30
4 300 за всё до 8 чел.
Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох
Увидеть символ богатой истории Минска и представить, как выглядел город несколько веков назад
Начало: в Троицком предместье
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500 за всё до 20 чел.
Тактично о неприличном. 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Тактично о неприличном. 18+
Познакомиться с другим Минском, слушая пикантные истории из его прошлого и гуляя по Старому городу
Начало: на обзорной площадке «Верхний город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 8 чел.
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
Познакомиться с укладом жизни и архитектурой средневековой Беларуси в интерактивном парке
Начало: В Минске
Расписание: в субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
4 580 за человека
БЕЛАЗ - бренд Беларуси
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
209 отзывов
БЕЛАЗ - гигант белорусской промышленности: экскурсия по заводу
Погрузитесь в мир машиностроения с экскурсией на БЕЛАЗ. Вас ждет встреча с гигантами автоиндустрии и их созданием
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: суббота
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
100Br за человека
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
🚌 На автобусе
Групповая
1 час 15 минут
122 отзыва
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
Начало: г. Минск, ул. Аранская, 18
14 июня в 12:30
20 июня в 15:00
70Br за человека
Тур по 5 барам Минска в формате игры-квеста с шотами
🚶 Пешая
Квест
4 часа
26 отзывов
Групповой квест-тур по 5 барам Минска с шотами и заданиями
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, пройдя уникальный квест по лучшим барам. Вас ждут захватывающие задания и новые знакомства
Начало: Первый бар в районе ул. Зыбицкая
Расписание: См. расписание в календаре.
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
100Br за человека
Музей Скейтбординга в Минске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Музей Скейтбординга в Минске
Начало: Улица Октябрьская, 16/3, Минск
Расписание: По договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от 200Br за всё до 5 чел.
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
30 минут
8 отзывов
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
Прокатиться с ветерком и посмотреть на исторический Минск с воды
Начало: На набережной
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
420 за человека
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Привокзальная площадь, 3, Октябрьский район
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31.76Br за человека
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
24 000 за всё до 4 чел.
Два лица одного Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Два лица одного Минска
Увидеть город с разных сторон и понять, почему в нём всё не то, чем кажется
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 410 за всё до 8 чел.
Музей камней под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Музей камней под открытым небом
Побывать в месте силы, науки и исполнения желаний и прочувствовать невероятную энергетику природы
Начало: В микрорайоне Уручье-2
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дворцовые комплексы в Ружанах и Коссово
Из Минска - за историями о дворцах Брестской области и шляхетских родах белорусской земли
5 июля в 09:00
10 июля в 09:00
27 500 за всё до 3 чел.
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: на улице Кирова
Расписание: в субботу в 07:30
15 июня в 07:30
22 июня в 07:30
6 000 за человека
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по кузнечному делу в настоящей кузнице в центре Минска
Погрузиться в атмосферу кузнечного ремесленничества и почувствовать себя творцом
Начало: у метро «Площадь Победы»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
6 600 за человека
Арт-свидание «Аромат любви»
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-свидание «Аромат любви»
Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой
Начало: на улице Толбухина
Сегодня в 20:00
14 июня в 19:00
15 800 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по эбру «Картина на воде» (в группе)
Групповая
1.5 часа
Мастер-класс по эбру «Картина на воде» (в группе)
Дать волю воображению и создать уникальный рисунок неклассическим способом
Начало: На улице Толбухина
Расписание: в понедельник и среду в 16:00, в четверг и пятницу в 18:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 16:00
3 300 за человека
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Другой Минск
    Замечательный экскурсовод! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
    Очень понравилась экскурсия. Екатерина отлично владеет информацией, интересная подача материала. Два часа пролетели незаметно. Скучно не было ни взрослым, ни
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    ребёнку 9 лет. Очень рекомендую посетить данную экскурсию. Будем ещё в Минске, обязательно посетим другие экскурсии, которые предлагает Екатерина. Уверена, они будут ничуть не хуже чем эта, и такие же интересные и увлекательные.

  • О
    Олег
    31 мая 2024
    Другой Минск
    Пишу с аккаунта мужа (на экскурсии были вместе). Сразу хочу сказать, что мы не особые любители экскурсий, хотя приезжая в
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    какой-то новый город, обязательно куда-то идём. Почему «не особые любители»? Отвечаю: потому что на 9 из 10 экскурсий только и думаешь, когда же это закончится! 🤦‍♀️ И вот именно эта экскурсия, проведенная 18.05 чудесной девушкой Екатериной оказалась той самой, благодаря которой будем и дальше ходить! 😂 Ооочень интересно, познавательно, динамично и даже с учётом погодных условий) В этот день всё время собирался пойти дождь, даже временами и шёл, так Екатерина умудрилась провести нас под разными навесами, козырьками и тем самым не дала нам промокнуть! Реально всё очень понравилось. Накануне у нас была другая экскурсия, по ходу которой у нас возникли вопросы, на которые мы услышали лишь какие-то пространственные рассуждения. И так совпало, что с Екатериной мы побывали в этих же местах и узнали обо всём, что нас тогда заинтересовало и даже намного больше! Вообще всем приезжающим в Минск очень рекомендую посетить любую экскурсию, которую проводит Екатерина. Не пожалеете! Очень увлекательно, динамично, позитивно!

  • К
    Ксения
    27 мая 2024
    Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
    Очень необычная и интересная экскурсия. Обязательно стоит там побывать, вас как будто унесет совсем в другой мир.
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    По старым улочкам Минска
    Очень рекомендую для тех, кто не хочет ограничиться только самыми знаковыми местами Минска. Старые дворики, интересные локации, необычные фотозоны-это то, что надо продвинутому путешественнику.
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    По старым улочкам Минска
    Надежда показала нам другой Минск, не тот, который мы видели до этого (новый, отстроенный, измененный). Интересная, наполненная экскурсия. Бродили по узким улочкам, заглядывали в переулки и дворики. Сверялись со старыми фотографиями. Очень хороший позитивный человек. Спасибо
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    БЕЛАЗ - бренд Беларуси
    Мир Гигантов БЕЛАЗ завораживает! Огромные самосвалы поражают воображение, а проезд на одном из них с водителем-испытателем по полигону приводит в восторг! Интересная экскурсия, в т. ч. с посещение конвейера, где рождаются гиганты. Экскурсия отличная!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
    Интереснейшая экскурсия с посещением действующего производства конфет. И еще и сладкий подарок в конце!)))
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    БЕЛАЗ - бренд Беларуси
    Очень интересная экскурсия получилась. Узнали не только историю и нынешнюю жизнь завода Белаз, но и много дополнительной информации получили о жизни
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    белорусов, о достопремичательностях этой замечательной страны. Спасибо огромное нашим экскурсоводам, Надежде и Елене, за интереснейшую, обширную подачу информации и очень уютную, добрую атмосферу!!! И водителю, Александру, благодарность, за отличное вождение!!!!

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
    Николай, фанат и знаток войны 1812 года. И этим всё сказано. Отличная экскурсия. Творческий подход.
    Николай, фанат и знаток войны 1812 года. И этим всё сказано. Отличная экскурсия. Творческий подходНиколай, фанат и знаток войны 1812 года. И этим всё сказано. Отличная экскурсия. Творческий подход

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Необычные»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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