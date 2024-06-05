Экскурсии на фабрики и заводы в Минске

Найдено 4 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Минске, цены от 70 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
175 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия на БелАЗ: музей, заводские цеха и кабина БелАЗа 75710
Погрузитесь в мир БелАЗа: от музея истории до гигантских самосвалов. Уникальная возможность подняться в кабину и прокатиться на грузовике-монстре
Начало: Пр-т Победителей, 21
«Завод был построен в 1948 году»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:30
2 999 за человека
Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
75 отзывов
Популярное предложение
Групповой тур на БелАЗ: экскурсия с прокатом на самосвале
Познакомьтесь с легендой белорусского машиностроения, узнайте секреты производства и испытайте мощь БелАЗ на себе
Начало: На площади Свободы
«Дорога от центра Минска до города Жодино, где расположен Белорусский автомобильный завод, займёт не более часа»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
2 900 за человека
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
11 отзывов
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Побывать на МТЗ, увидеть этапы производства техники и узнать историю предприятия
Начало: На площади Свободы
«10:00 Трансфер на автобусе на завод»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 860 за человека
Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
Начало: г. Минск, ул. Аранская, 18
«Приглашаем Вас посетить самую вкусную экскурсию Минска – шоколадную фабрику Коммунарка»
14 июня в 12:30
20 июня в 15:00
70Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
    Организация хорошая. Начало вовремя. Но. Очень сложно было слушать экскурсовода в пути следования. Через каждое второе-третье слово звучало протяжное "эээээээ….
    читать дальше

    ммммм". Сложно. На самом заводе девушка-экскурсовод замечательный. Видно, что любит и завод и свое дело. Огромное спасибо сотрудникам БЕЛАЗа за их труд и возможность прикоснуться к великим машинам.

  • I
    InnaR
    3 июня 2024
    Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
    Очень насыщенная и интересная программа. Понравилось сопровождение, единственный минус, иногда гида было плохо слышно на задних рядах - микрофон отходил.
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
    Очень впечатляющее мероприятие. По ходу экскурсии были небольшие организационные шероховатости, но экскурсоводы всё решили.
  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
    Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!
    Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
    Все было четко по времени, экскурсия интересная, удалось попасть на прокат. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
    Нетривиальная экскурсия в интересное место! Недалеко от Минска, не утомительно ехать и возвращаться! БелАЗ поражает своей масштабностью! Есть возможность прокатиться на Белазе, посмотреть как собираются гиганты и сделать прикольные фото! Рекомендую
    Нетривиальная экскурсия в интересное место! Недалеко от Минска, не утомительно ехать и возвращаться! БелАЗ поражает своейНетривиальная экскурсия в интересное место! Недалеко от Минска, не утомительно ехать и возвращаться! БелАЗ поражает своей
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
    Интереснейшая экскурсия с посещением действующего производства конфет. И еще и сладкий подарок в конце!)))
  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
    Добрый день. 17 мая 2024 года вместе с группой школьников мы посетили кондитерскую фабрику Коммунарка. Нам рассказали о приготовлении шоколада,
    читать дальше

    провели по конфетным цехам, и от души накормили вкусным свежим шоколадом! Хочу сказать огромное спасибо за четкую организацию представителям фирмы. Давно мечтали там побывать и вот, благодаря Вам, наши мечты исполнились!!! Спасибо!

  • В
    Вера
    18 мая 2024
    Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
    Нам очень понравилось: и вкусно и интересно! Желаем удачи и процветания Вашему производству и коллективу!
  • А
    Анатолий
    25 апреля 2024
    Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
    Оценка 5,все отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Фабрики и заводы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
  2. Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
  3. Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
  4. Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 2 999. Туристы уже оставили гидам 265 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2024 год по теме «Фабрики и заводы», 265 ⭐ отзывов, цены от 70₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам