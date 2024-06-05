1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Экскурсия на БелАЗ: музей, заводские цеха и кабина БелАЗа 75710
Погрузитесь в мир БелАЗа: от музея истории до гигантских самосвалов. Уникальная возможность подняться в кабину и прокатиться на грузовике-монстре
Начало: Пр-т Победителей, 21
«Завод был построен в 1948 году»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:30
2 999₽ за человека
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Групповой тур на БелАЗ: экскурсия с прокатом на самосвале
Познакомьтесь с легендой белорусского машиностроения, узнайте секреты производства и испытайте мощь БелАЗ на себе
Начало: На площади Свободы
«Дорога от центра Минска до города Жодино, где расположен Белорусский автомобильный завод, займёт не более часа»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
2 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Побывать на МТЗ, увидеть этапы производства техники и узнать историю предприятия
Начало: На площади Свободы
«10:00 Трансфер на автобусе на завод»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 860₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие
Начало: г. Минск, ул. Аранская, 18
«Приглашаем Вас посетить самую вкусную экскурсию Минска – шоколадную фабрику Коммунарка»
14 июня в 12:30
20 июня в 15:00
70Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Организация хорошая. Начало вовремя. Но. Очень сложно было слушать экскурсовода в пути следования. Через каждое второе-третье слово звучало протяжное "эээээээ….
- IInnaR3 июня 2024Очень насыщенная и интересная программа. Понравилось сопровождение, единственный минус, иногда гида было плохо слышно на задних рядах - микрофон отходил.
- ННадежда31 мая 2024Очень впечатляющее мероприятие. По ходу экскурсии были небольшие организационные шероховатости, но экскурсоводы всё решили.
- ООксана28 мая 2024Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!
- ААнастасия28 мая 2024Все было четко по времени, экскурсия интересная, удалось попасть на прокат. Спасибо!
- ДДарья27 мая 2024Нетривиальная экскурсия в интересное место! Недалеко от Минска, не утомительно ехать и возвращаться! БелАЗ поражает своей масштабностью! Есть возможность прокатиться на Белазе, посмотреть как собираются гиганты и сделать прикольные фото! Рекомендую
- ЕЕлена26 мая 2024Интереснейшая экскурсия с посещением действующего производства конфет. И еще и сладкий подарок в конце!)))
- ННадежда18 мая 2024Добрый день. 17 мая 2024 года вместе с группой школьников мы посетили кондитерскую фабрику Коммунарка. Нам рассказали о приготовлении шоколада,
- ВВера18 мая 2024Нам очень понравилось: и вкусно и интересно! Желаем удачи и процветания Вашему производству и коллективу!
- ААнатолий25 апреля 2024Оценка 5,все отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Фабрики и заводы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 2 999. Туристы уже оставили гидам 265 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2024 год по теме «Фабрики и заводы», 265 ⭐ отзывов, цены от 70₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август