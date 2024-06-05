Е Евгения Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ читать дальше ммммм". Сложно. На самом заводе девушка-экскурсовод замечательный. Видно, что любит и завод и свое дело. Огромное спасибо сотрудникам БЕЛАЗа за их труд и возможность прикоснуться к великим машинам. Организация хорошая. Начало вовремя. Но. Очень сложно было слушать экскурсовода в пути следования. Через каждое второе-третье слово звучало протяжное "эээээээ….

I InnaR Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ Очень насыщенная и интересная программа. Понравилось сопровождение, единственный минус, иногда гида было плохо слышно на задних рядах - микрофон отходил.

Н Надежда Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска Очень впечатляющее мероприятие. По ходу экскурсии были небольшие организационные шероховатости, но экскурсоводы всё решили.

О Оксана Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска Экскурсовод Василий профессионал своего дела, интересно, познавательно! Спасибо!

А Анастасия Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ Все было четко по времени, экскурсия интересная, удалось попасть на прокат. Спасибо!

Д Дарья Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска Нетривиальная экскурсия в интересное место! Недалеко от Минска, не утомительно ехать и возвращаться! БелАЗ поражает своей масштабностью! Есть возможность прокатиться на Белазе, посмотреть как собираются гиганты и сделать прикольные фото! Рекомендую

Е Елена Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие Интереснейшая экскурсия с посещением действующего производства конфет. И еще и сладкий подарок в конце!)))

Н Надежда Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие читать дальше провели по конфетным цехам, и от души накормили вкусным свежим шоколадом! Хочу сказать огромное спасибо за четкую организацию представителям фирмы. Давно мечтали там побывать и вот, благодаря Вам, наши мечты исполнились!!! Спасибо! Добрый день. 17 мая 2024 года вместе с группой школьников мы посетили кондитерскую фабрику Коммунарка. Нам рассказали о приготовлении шоколада,

В Вера Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие Нам очень понравилось: и вкусно и интересно! Желаем удачи и процветания Вашему производству и коллективу!