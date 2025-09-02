Присоединяйтесь к захватывающему путешествию на БелАЗ, который уже более 75 лет занимает ключевые позиции в машиностроении! Наш водитель доставит вас на завод, а после отвезёт обратно в Минск по указанному адресу.
На предприятии вы сможете присоединиться к групповой экскурсии и увидеть процесс производства легендарных карьерных самосвалов, узнать об их истории и технологиях.
На предприятии вы сможете присоединиться к групповой экскурсии и увидеть процесс производства легендарных карьерных самосвалов, узнать об их истории и технологиях.
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Водитель доставит вас на автомобиле из Минска в Жодино. У вас будет 1,5-2 часа, чтобы познакомиться с производством в составе экскурсионной группы. В программе:
- Обзорная экскурсия на электробусе
- Музей трудовой славы
- Смотровая площадка заводоуправления
- Выставочная площадка
- Сборочный цех
После экскурсии водитель отвезёт вас обратно по указанному адресу.
Организационные детали
- Важно: записаться на посещение БелАЗа необходимо самостоятельно по номеру телефона колл-центра, указанного на официальном сайте БелАЗ в разделе «Промышленный туризм». Экскурсия занимает 1,5-2 часа
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном минивэне Volkswagen Caravelle или Mercedes-Benz V-Класс (под запрос) и легковом авто Volkswagen Passat или Toyota Camry. Время в пути — 1 час в одну сторону
- Все автомобили оборудованы кондиционерами, по предварительному запросу предоставляем детское кресло или бустер. Есть доступ к Wi-Fi и питьевая вода
- Дополнительные расходы: входные билеты — 30 бел. руб. за взрослого, 20 бел. руб. за ребёнка, а также по желанию катание на карьерном самосвале — 90 бел. руб. (взрослый + ребёнок)
- С вами поедет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 817 туристов
С 2015 года я оказываю услуги в сфере туризма. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный широкий автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять, потому что мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке! Желаю вам ярких впечатлений!)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
2 сен 2025
Спасибо большое организатору Дмитрию и водителю Вячеславу! Дмитрий забронировал билеты и организовал поездку самым лучшим образом! Вячеслав по дороге провел ознакомительную экскурсию, показал еще несколько интересных мест! Дмитрий и Вячеслав очень отзывчивые, приветливые. Машина чистая, современная, даже вода была для нас всех приготовлена! Спасибо большое! Рекомендую 10000%👍.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Групповая
Групповая экскурсия на легендарный завод БелАЗ из Минска
Узнать о создании машин-гигантов и сделать эффектные фото с этими символами Беларуси
Начало: На площади Свободы
Завтра в 15:00
12 ноя в 14:00
3390 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа
Начните своё путешествие из Минска к историческим замкам Несвижа и Мира. Комфортный трансфер и живописные виды обеспечат незабываемые впечатления
Начало: С Вашего адреса
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в замки и парк Сула
Комфортабельный трансфер из Минска в знаменитые замки и парк. Откройте для себя историю Беларуси и насладитесь живописными видами
12 ноя в 08:30
13 ноя в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.