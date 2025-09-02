Присоединяйтесь к захватывающему путешествию на БелАЗ, который уже более 75 лет занимает ключевые позиции в машиностроении! Наш водитель доставит вас на завод, а после отвезёт обратно в Минск по указанному адресу. На предприятии вы сможете присоединиться к групповой экскурсии и увидеть процесс производства легендарных карьерных самосвалов, узнать об их истории и технологиях.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Водитель доставит вас на автомобиле из Минска в Жодино. У вас будет 1,5-2 часа, чтобы познакомиться с производством в составе экскурсионной группы. В программе:

Обзорная экскурсия на электробусе

Музей трудовой славы

Смотровая площадка заводоуправления

Выставочная площадка

Сборочный цех

После экскурсии водитель отвезёт вас обратно по указанному адресу.

Организационные детали