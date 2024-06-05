🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 62 отзыва Популярное предложение Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск Начало: В районе метро Немиги 6 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2.5 часа 222 отзыва Популярное предложение Групповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии Начало: На площади Независимости 1634 1 471 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 371 отзыв Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления Начало: Площадь Независимости 5539 4 986 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 327 отзывов Привет, Минск: путешествие по историческим и современным местам столицы Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные Начало: Площадь Независимости 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 113 отзывов Минск «перламутровый»: пешая прогулка со знатоком города Собрать рассыпавшиеся жемчужины истории края и провести нить от основания города до наших дней Начало: В районе метро «Немига» 4 750 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю Начало: На площади Независимости 5359 4 824 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 53 отзыва Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей Начало: В районе метро Немига 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Путешествие по историческому сердцу Минска: от площади Независимости до улицы Зыбицкой Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно Начало: На площади Независимости 6 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 324 отзыва Ежедневная прогулка по Минску: история, культура и традиции Откройте для себя Минск с экспертом: знаковые места, исторические факты и уникальные советы для путешественников Начало: В районе Железнодорожного вокзала Расписание: ежедневно в 15:15 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 22 отзыва Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре Начало: От станции метро Немига 5 750 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны Начало: Около кинотеатра «Беларусь» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 80 отзывов Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках Начало: Ст. метро «Немига» 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 56 отзывов Душевная прогулка по Минску Послушать мелодичную беларускую мову в стихах, посетить самые яркие места города и ощутить его дух Начало: На Привокзальной площади 6 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов «Про это»: интимная история города М Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории Начало: Около Французского посольства 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 33 отзыва Гастротур по фермерскому рынку Минска: погружение в мир уникальных вкусов Приглашаем вас на незабываемое путешествие по фермерскому рынку Минска, где каждый продукт расскажет свою историю Начало: На улице Коласа 1 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Минск: из глубины веков до наших дней Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города Начало: На площади Свободы 7 000 ₽ за всё до 14 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 7 отзывов Утро в городе М: экскурсии в мини-группе На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов Начало: У ж/д вокзала Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 1600 1 440 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа 60 отзывов Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а от 6300 4 725 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 14 отзывов Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад Начало: На площади Свободы 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚉 На поезде 10% скидка Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города Начало: На ж/д вокзале 5359 4 824 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Экспресс-прогулка по Минску Самое главное за 90 минут Начало: В районе метро «Немига» 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Минск для всей семьи Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей Начало: В центре Минска 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия Начало: У Красного костёла на площади Независимости 5 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске» Раскрыть секреты старинного Минска, стать археологами и выбрать главу города Начало: У площади Свободы 5 900 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 10 отзывов Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска» Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н... 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Популярное предложение Знакомство с городом Солнца Прогуляться по страницам истории Минска и открыть его тайны Начало: У ж/д вокзала 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа 7 отзывов Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Предместья старого Минска: путешествие в прошлое города Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Минска, прогуливаясь по историческим предместьям Раковского и Троицкого Начало: На площади Свободы 7 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 1 отзыв Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра Начало: Верхний город 1 155 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску Узнать увлекательные истории о минчанках - знаменитых, вдохновляющих и горящих любимым делом Начало: Купаловская 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 24 отзыва Популярное предложение В Минске есть, пить, по душам говорить Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города Начало: Раковского предместья Расписание: ежедневно в 19:00 5900 5 310 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 30 отзывов Знакомство с Минском Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии Начало: На площади, Свободы 2 Расписание: ежедневно в 12:00 1 320 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 75 отзывов Город, которого нет. История Старого Минска Увидеть город минувших столетий и почувствовать атмосферу тех времен Начало: На площади Свободы 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Квест 4 часа 51 отзыв Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6 Расписание: в пятницу и субботу в 21:00 3000 2 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Минск - город Солнца Поговорить об идеальном, а также архитектуре и легендах города 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов «Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка Познакомиться с аутентичным уголком послевоенного Минска и его наследием Начало: На Призаводской площади 4 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов Знакомство с Минском Перенестись в прошлое, прогуляться по древнему городу и открыть его для себя с новой стороны Начало: Около Дома спорта 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Как построить город-мечту: прогулка по Минску Пройти дорогой, которая претендует на включение в список ЮНЕСКО, и раскрыть своеобразие столицы Начало: На Привокзальной площади 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Троицкое предместье: на перекрёстках дорог и эпох Увидеть символ богатой истории Минска и представить, как выглядел город несколько веков назад Начало: в Троицком предместье 5 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Тактично о неприличном. 18+ Познакомиться с другим Минском, слушая пикантные истории из его прошлого и гуляя по Старому городу Начало: на обзорной площадке «Верхний город» 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 145 отзывов Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 160 Br за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 2 часа 4 отзыва Экскурсия на кондитерскую фабрику Коммунарка. Шоколадное удовольствие Начало: г. Минск, ул. Аранская, 18 70 Br за человека

🚶 Пешая Квест 4 часа 26 отзывов Групповой квест-тур по 5 барам Минска с шотами и заданиями Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, пройдя уникальный квест по лучшим барам. Вас ждут захватывающие задания и новые знакомства Начало: Первый бар в районе ул. Зыбицкая Расписание: См. расписание в календаре. 100 Br за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 80 отзывов Групповая пешеходная экскурсия по Минску Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину Расписание: См. расписание 50 Br за человека