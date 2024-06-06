Несвиж и Мир — памятники ЮНЕСКО, самые известные туристические объекты Беларуси.
Вы осмотрите замки 16 века и погрузитесь в атмосферу жизни их владельцев — великих князей Радзивиллов. Обратите внимание: это не
Вы осмотрите замки 16 века и погрузитесь в атмосферу жизни их владельцев — великих князей Радзивиллов. Обратите внимание: это не
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Наше путешествие к замкам будет пролегать по живописному маршруту.
- Вы полюбуетесь белорусской природой и красивыми панорамами полей.
- Первым на нашем пути будет Несвижский замок. Вы осмотрите дворцовый комплекс (парадные залы, жилые и хозяйственные помещения) и прилегающую территорию. А также посетите Фарный костёл, являющийся родовой усыпальницей князей Радзивиллов.
- Далее вы отправитесь в величественный Мирский замок. Он построен в виде четырёхугольника и образован мощными замковыми стенами с башнями по углам. Вы погрузитесь в эпоху рыцарства, подниметесь в башни, спуститесь в тюремные подвалы и пройдётесь по мощёным камням внутреннего двора.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Renault Trafic, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Volkswagen Caddy Long, Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H1 или аналогичном.
- Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. По запросу предоставим детское кресло или бустер.
- Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ.
- Дополнительные расходы: билеты — по 16 BYN в каждый замок. На территории комплексов вы сможете воспользоваться услугами гида (при наличии свободного) или аудиогидом.
- По вашему желанию забронируем столик для обеда в кафе.
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 60 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Виталий, вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
6 июня 2024
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир прошло в компании Виталия, на автомобиле минивэн Renault (автомобиль чистый, кондиционер, комфортное вождение). Сказать что понравилась - ничего не сказать….. Поездка была
А
Александра
31 мая 2024
Ещё раз большая благодарность Виталию за поездку.
Очень рекомендуем - это мнение трёх разновозрастных людей (включая ребенка). Виталий очень внимателен. Во всем поможет, все подскажет, не навязчиво! В дороге мини лекция и фильм о предстоящих замках. (Спасибо - полезно/познавательно). Автомобиль просторный, кондиционер работает на отлично. Вождение спокойное,не агрессивное, безопасное.
Приятное мини-путешествие, с человеком любящим и знающим свой край.
Обратимся ли еще- однозначно да!
Очень рекомендуем - это мнение трёх разновозрастных людей (включая ребенка). Виталий очень внимателен. Во всем поможет, все подскажет, не навязчиво! В дороге мини лекция и фильм о предстоящих замках. (Спасибо - полезно/познавательно). Автомобиль просторный, кондиционер работает на отлично. Вождение спокойное,не агрессивное, безопасное.
Приятное мини-путешествие, с человеком любящим и знающим свой край.
Обратимся ли еще- однозначно да!
А
Артем
13 мая 2024
Долго и тщательно выбирали с кем и на чем поехать на целый день с выездом сразу в два замка - Несвижский и Мирский. Конечно хотелось всего и сразу - комфорта,
И
Иван
21 апр 2024
Огромное спасибо Виталию за поездку. Опытный водитель,уровень общения-10 из 10… пора в гиды!!! рекомендую и,если ещё будем в Минске -только к
нему!!!
нему!!!
Н
Наталья
14 апр 2024
Виталий лучший организатор! Получили огромное удовольствие от нашего путешествия! Профессионал своего дела, очень внимательный! Сопровождает путешествие интересными рассказами, и демонстрацией фильма перед экскурсией, хотя это не входило в программу! Супер 👍 спасибо большое за яркие и душевные впечатления от Минска❤️
М
Марина
12 апр 2024
Добрый день. Сегодня только приехали из славного города Минска. Нашей любимой Белоруссии. Огромное удовольствие доставила поездка в замки Несвиж и Мир. Помимо того, что оба замка произвели огромное впечатление, но
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