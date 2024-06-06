Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир

Посетить старинные памятники истории и архитектуры в путешествии на комфортабельном автомобиле
Несвиж и Мир — памятники ЮНЕСКО, самые известные туристические объекты Беларуси.

Вы осмотрите замки 16 века и погрузитесь в атмосферу жизни их владельцев — великих князей Радзивиллов. Обратите внимание: это не
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экскурсия с гидом. В поездке с вами будет профессиональный водитель. Он бережно доставит вас по маршруту, подождёт, пока вы осмотрите все места и пообедаете. А потом отвезёт вас обратно в Минск.

5
6 отзывов
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

  • Наше путешествие к замкам будет пролегать по живописному маршруту.
  • Вы полюбуетесь белорусской природой и красивыми панорамами полей.
  • Первым на нашем пути будет Несвижский замок. Вы осмотрите дворцовый комплекс (парадные залы, жилые и хозяйственные помещения) и прилегающую территорию. А также посетите Фарный костёл, являющийся родовой усыпальницей князей Радзивиллов.
  • Далее вы отправитесь в величественный Мирский замок. Он построен в виде четырёхугольника и образован мощными замковыми стенами с башнями по углам. Вы погрузитесь в эпоху рыцарства, подниметесь в башни, спуститесь в тюремные подвалы и пройдётесь по мощёным камням внутреннего двора.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на минивэне Renault Trafic, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Volkswagen Caddy Long, Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H1 или аналогичном.
  • Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. По запросу предоставим детское кресло или бустер.
  • Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ.
  • Дополнительные расходы: билеты — по 16 BYN в каждый замок. На территории комплексов вы сможете воспользоваться услугами гида (при наличии свободного) или аудиогидом.
  • По вашему желанию забронируем столик для обеда в кафе.
  • В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
Е
6 июня 2024
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир прошло в компании Виталия, на автомобиле минивэн Renault (автомобиль чистый, кондиционер, комфортное вождение). Сказать что понравилась - ничего не сказать….. Поездка была
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шикарной!!! Хорошее настроение нам было обеспечено!!! По порядку…..
Ровно в 8.00, а именно на это время мы договаривались когда было бронирование, Виталий заехал за нами (наша компания состояла из 4х человек) и мы, нашей дружной компанией отправились навстречу новым впечатлениям)) Поездка проходила по живописным местам, за окном мелькали ухоженные поля, ярко светило солнышко. С погодой, как и с гидом нам повезло! Во время поездки Виталий ввел нас в исторический экскурс, включил интересный фильм о магнатском роде Великого Княжества Литовского - роде Радзивиллов. Фильм интересный, познавательный. В Несвиж мы доехали за неполных 2 часа, которые мы совсем и не заметили. . Перед замком мы посетили Фарный костел, где покоится род Радзивиллов, спустились в их усыпальницу. Далее экскурсия была непосредственно по Замку и его окрестностям. Прежде чем обследовать Мирский замок Виталий пригласил нас пообедать в изумительном кафе Лiхтарiк 1876, что находится в площадь 17 Сентября, 13, городской посёлок Мир. Вкусный обед и вежливое обслуживание в этом уютном кафе вам обеспечено))) Подкрепившись мы направились изучать Мирский замок, а также посетили Костел Святого Николая. Виталий сопровождал нас не только как водитель, он снабжал нас интересными рассказами о всех достопримечательностях что встречались у нас на пути.
Обратная дорога заняла у нас немногим больше часа. В Минск мы вернулись приятно усташими, под боооооольшим впечатлением от увиденного и услышанного))))
Резюме: Виталий - отличный Гид и водитель!!! Однозначно будем рекомендовать его друзьям и знакомым, да и сами с удовольствием воспользуемся его услугами при повторном посещении Минска!!! Виталий, спасибо Вам огромное за отлично проведенный день! Всех благ! До новых встреч!
P.S. Одно огорчило…. не сделали с Вами фото на память(((Значит, мы встретимся снова, придется вернуться!!!

А
31 мая 2024
Ещё раз большая благодарность Виталию за поездку.
Очень рекомендуем - это мнение трёх разновозрастных людей (включая ребенка). Виталий очень внимателен. Во всем поможет, все подскажет, не навязчиво! В дороге мини лекция и фильм о предстоящих замках. (Спасибо - полезно/познавательно). Автомобиль просторный, кондиционер работает на отлично. Вождение спокойное,не агрессивное, безопасное.
Приятное мини-путешествие, с человеком любящим и знающим свой край.
Обратимся ли еще- однозначно да!
Ещё раз большая благодарность Виталию за поездку.
А
13 мая 2024
Долго и тщательно выбирали с кем и на чем поехать на целый день с выездом сразу в два замка - Несвижский и Мирский. Конечно хотелось всего и сразу - комфорта,
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приятной компании, небольшой исторической вводной о месте куда едем и конечно же безопасности. Выбрали Виталия и не ошиблись! Все наши ожидания оправдались! Автомобиль очень комфортный, вместительный, чистый! По дороге посмотрели очень интересный фильм о Несвижском замке, остановились пофотографироваться в рапсовом поле, приятно поболтали с Виталием, ну и как бонус - вкусный и недорогой обед в местном кафе по рекомендации Виталия!

И
21 апр 2024
Огромное спасибо Виталию за поездку. Опытный водитель,уровень общения-10 из 10… пора в гиды!!! рекомендую и,если ещё будем в Минске -только к
нему!!!
Огромное спасибо Виталию за поездку. Опытный водитель,уровень общения-10 из 10… пора в гиды!!! рекомендую и,если ещё будем в Минске -только к
Н
14 апр 2024
Виталий лучший организатор! Получили огромное удовольствие от нашего путешествия! Профессионал своего дела, очень внимательный! Сопровождает путешествие интересными рассказами, и демонстрацией фильма перед экскурсией, хотя это не входило в программу! Супер 👍 спасибо большое за яркие и душевные впечатления от Минска❤️
Виталий лучший организатор! Получили огромное удовольствие от нашего путешествия! Профессионал своего дела, очень внимательный! Сопровождает путешествие
М
12 апр 2024
Добрый день. Сегодня только приехали из славного города Минска. Нашей любимой Белоруссии. Огромное удовольствие доставила поездка в замки Несвиж и Мир. Помимо того, что оба замка произвели огромное впечатление, но
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и водитель Виталий помог нам разобраться с историей замков, показал фильм, при приезде проводил до касс. Это было сделано с таким уважением и внимаем к своим клиентам, что хочется пожелать всем людям, которые соберутся посетить эти памятники искусств, обязательно связаться с таким замечательным водителем. Возвращаясь обратно Виталий включил нам запись любимых ВИА «Сябры», «Песняры», которые еще больше скрасили нашу поездку своим национальным колоритом.
Огромное спасибо Виталию за отличную работу.

Добрый день. Сегодня только приехали из славного города Минска. Нашей любимой Белоруссии. Огромное удовольствие доставила поездкаДобрый день. Сегодня только приехали из славного города Минска. Нашей любимой Белоруссии. Огромное удовольствие доставила поездкаДобрый день. Сегодня только приехали из славного города Минска. Нашей любимой Белоруссии. Огромное удовольствие доставила поездкаДобрый день. Сегодня только приехали из славного города Минска. Нашей любимой Белоруссии. Огромное удовольствие доставила поездка

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