Я не просто фотографирую, а внимательно наблюдаю, помогаю раскрыться и подобрать темп. Показываю кадры по ходу съёмки, чтобы вы могли видеть, как рождается ваша история. Настроение, свет, образ — я собираю их в кадре так, чтобы вы узнали себя с новой стороны. А результатом нашей прогулки станут атмосферные снимки.
Описание фото-прогулки
Мы пройдём по центральной части города:
- Проспект Независимости — строгая архитектура, ритм линий и светотени
- Немига — историческая улица с графичными переходами, витринами и отражениями
- Атмосферное кафе, где можно немного замедлиться и сделать камерные фото
Мы будем искать отражения, световые пятна, текстуры, неожиданные сочетания — так, что в итоге получатся яркие и искренние портреты.
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Pentax K 1 Mark II, цифровую камеру RICOH GR. Также использую профессиональное мобильное световое оборудование
- После прогулки вы получите 20–40 фотографий в обработке (пришлю ссылку на облако через 7–10 дней)
- Все фотографии с небольшой ретушью (убираю видимые дефекты)
- Мы можем скорректировать маршрут, детали — в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Минске
Портретный фотограф, автор проекта «Моя Голландия» и одноименных выставок в Екатеринбурге. Член Союза фотохудожников России. Автор и участник персональных и групповых выставок в Италии, России. Мои работы опубликованы в итальянских журналах Vogue, ICONIC и других изданиях Великобритании, Германии, Франции, а также в известных российских изданиях: Такие дела (Спб), Republic (Москва). Выпускница Академии документальной и арт фотографии «Фотографика» Санкт-Петербург.
