Фотосессии в Минске с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Минске, цены от 9 450 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Влюбиться в себя в Минске
Пешая
7 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Влюбиться в себя в Минске
Прогуляться по столице Беларуси с профессиональным фотографом и увезти с собой атмосферные снимки
Начало: У метро «Немига»
«Через 10 дней после фотопрогулки вы получите 65 кадров в авторской обработке в двух форматах: высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
11 000 за всё до 3 чел.
Минск во всей красе: обзорная фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Минск во всей красе: обзорная фотопрогулка
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями и сохранить впечатления на атмосферных фото
«Сопровождать вас мы будем вдвоём с профессиональным фотографом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
11 000 за всё до 5 чел.
Советский шик: фотоэкскурсия по Минску в стиле ретро
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 15 чел.
Советский шик: фотоэкскурсия по Минску в стиле ретро
Создать свою историю и погрузиться в атмосферу города на небанальной прогулке с гидом и фотографом
«Вы услышите историю города, а профессиональный фотограф сделает классные кадры по пути»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
9 450 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 сентября 2024
    Влюбиться в себя в Минске
    Мы прекрасно провели время с Екатериной. Нам понравились интересные локации которые Екатерина для нас подготовила. Такие необычные и секретные места
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    мы самостоятельно наврятли бы сумели отыскать. С Екатериной Минск открылся для нас с другой стороны - загадочный и неповторимый. Екатерина, вы умничка! И фото получились потрясающие. Спасибо вам!

  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Влюбиться в себя в Минске
    Екатерина отличный фотограф и рассказчик. Очень непринужденно рассказывает об интересных и исторических местах в Минске, при этом ненавязчиво и увлекательно
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    фотографирует. Фотографии получились чудесные, за что большое спасибо! Екатерина очень отзывчивая, милая и отличный профессионал! Рекомендую такой формат экскурсии и интересно и результат чудесный, который останется на долгую память и будет радовать!)

    Екатерина отличный фотограф и рассказчик. Очень непринужденно рассказывает об интересных и исторических местах в Минске, приЕкатерина отличный фотограф и рассказчик. Очень непринужденно рассказывает об интересных и исторических местах в Минске, приЕкатерина отличный фотограф и рассказчик. Очень непринужденно рассказывает об интересных и исторических местах в Минске, приЕкатерина отличный фотограф и рассказчик. Очень непринужденно рассказывает об интересных и исторических местах в Минске, приЕкатерина отличный фотограф и рассказчик. Очень непринужденно рассказывает об интересных и исторических местах в Минске, приЕкатерина отличный фотограф и рассказчик. Очень непринужденно рассказывает об интересных и исторических местах в Минске, приЕкатерина отличный фотограф и рассказчик. Очень непринужденно рассказывает об интересных и исторических местах в Минске, приЕкатерина отличный фотограф и рассказчик. Очень непринужденно рассказывает об интересных и исторических местах в Минске, приЕкатерина отличный фотограф и рассказчик. Очень непринужденно рассказывает об интересных и исторических местах в Минске, приЕкатерина отличный фотограф и рассказчик. Очень непринужденно рассказывает об интересных и исторических местах в Минске, при
  • И
    Ирина
    21 августа 2024
    Влюбиться в себя в Минске
    Благодарим Екатерину за прекрасную экскурсию и фотосессию! Мы получили не только отличное настроение, но и великолепную память о городе и о наших эмоциях на этой прогулке в прекрасных фотографиях! 100% рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в себя в Минске
  2. Минск во всей красе: обзорная фотопрогулка
  3. Советский шик: фотоэкскурсия по Минску в стиле ретро
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Мирский замок
  7. Красный костёл
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в сентябре 2024
Сейчас в Минске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 9 450 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Минска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
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