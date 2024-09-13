2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Влюбиться в себя в Минске
Прогуляться по столице Беларуси с профессиональным фотографом и увезти с собой атмосферные снимки
Начало: У метро «Немига»
«Через 10 дней после фотопрогулки вы получите 65 кадров в авторской обработке в двух форматах: высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Минск во всей красе: обзорная фотопрогулка
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями и сохранить впечатления на атмосферных фото
«Сопровождать вас мы будем вдвоём с профессиональным фотографом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 15 чел.
Советский шик: фотоэкскурсия по Минску в стиле ретро
Создать свою историю и погрузиться в атмосферу города на небанальной прогулке с гидом и фотографом
«Вы услышите историю города, а профессиональный фотограф сделает классные кадры по пути»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
9 450₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 сентября 2024Мы прекрасно провели время с Екатериной. Нам понравились интересные локации которые Екатерина для нас подготовила. Такие необычные и секретные места
- ИИрина30 августа 2024Екатерина отличный фотограф и рассказчик. Очень непринужденно рассказывает об интересных и исторических местах в Минске, при этом ненавязчиво и увлекательно
- ИИрина21 августа 2024Благодарим Екатерину за прекрасную экскурсию и фотосессию! Мы получили не только отличное настроение, но и великолепную память о городе и о наших эмоциях на этой прогулке в прекрасных фотографиях! 100% рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Фотопрогулки»
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Купите фотосессию с прогулкой по улицам Минска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024