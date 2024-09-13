читать дальше мы самостоятельно наврятли бы сумели отыскать. С Екатериной Минск открылся для нас с другой стороны - загадочный и неповторимый. Екатерина, вы умничка! И фото получились потрясающие. Спасибо вам!

Мы прекрасно провели время с Екатериной. Нам понравились интересные локации которые Екатерина для нас подготовила. Такие необычные и секретные места