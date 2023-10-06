Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску

Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто

5
2 отзыва
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За 4 часа я покажу вам не только живописный Минск с его старыми кварталами, многочисленными площадями, храмами и театрами, но и отвезу в особое место — к мемориалу «Яма». Оно хранит трагические воспоминания об ужасах и неправедности войны.

Мы обсудим, что творилось в Минском гетто, углубимся в историю города и посетим его главные святыни.
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия

Вы увидите самые важные достопримечательности столицы: древний центр города — Замчище и Троицкое предместье, главные площади, проспекты Независимости и Победителей, национальную библиотеку и старейшую городскую аптеку, Дворец независимости, оперный театр и государственный цирк. Вся наша поездка будет сопровождаться увлекательным рассказом об истории этих мест.

Мемориал «Яма»

Мы заедем на территорию бывшего Минского гетто и посетим мемориал «Яма» — место массового расстрела еврейского населения в годы Великой Отечественной войны. Я подробно расскажу об этой трагической вехе в истории Минска. Покажу, где была главная площадь гетто, и опишу особенности проживания населения на оккупированных территориях.

Посещение храмов

Мы осмотрим самые известные храмы Минска: зайдём внутрь Свято-Духовского кафедрального собора, а также посетим главный католический храм города — Архикафедральный собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии. Помимо пищи духовной обсудим материальную: я посоветую вам лучшие рестораны с национальной кухней, чтобы у вас сложилось всестороннее впечатление о Минске.

Организационные детали

Экскурсия проходит на моём комфортабельном автомобиле. Я заберу вас из отеля и отвезу обратно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
O
6 окт 2023
Отличная экскурсия, очень познавательная! . Видно что экскурсовод очень любит свой город и эту любовь передает нам. Всем советую, очень интересная, познавательная экскурсия.
М
27 сен 2023
Выбрали данную экскурсию по Минску, потому что она отличалась от других посещением мемориала "Яма". Не побоялись, что совершенно не было отзывов, экскурсия нам понравилась. Дмитрий отличный рассказчик, рассказал много интересного о еврейском гетто, каким чудом выживали люди -"малины", зверства фашистов… подвиги праведников… Я хотела показать сыну (11 лет) что-то связанное с ВОВ на оккупированных территориях. Но экскурсия в Хатынь, мне показалась сложной и неподъемной для этого возраста. А данная экскурсия отличный вариант, чтобы не игнорировать эти страницы Минска. Спасибо Дмитрию, за интересный выбор и незабываемый рассказы об истории Минска
Выбрали данную экскурсию по Минску, потому что она отличалась от других посещением мемориала "Яма". Не побоялись,Выбрали данную экскурсию по Минску, потому что она отличалась от других посещением мемориала "Яма". Не побоялись,Выбрали данную экскурсию по Минску, потому что она отличалась от других посещением мемориала "Яма". Не побоялись,

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