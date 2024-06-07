Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Минска

Найдено 46 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Минске, цены от 40 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
226 отзывов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
«Экскурсия по Бресту:— Пешеходная улица Советская»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200 за человека
Минск старинный и современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
«А также отыщете артефакты XIX столетия в Троицком предместье и погуляете по улице Зыбицкой, тусовочном кластере Минска»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия по вечернему Минску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Проспект НезависимостиОт площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, успевший поменять уже целых 14 названий»
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450 за человека
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
«Вы увидите здание железнодорожного вокзала, Дворец Независимости, новые микрорайоны, а также улицу Октябрьскую с популярными арт-пространствами и граффити»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Минск
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
222 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: На площади Независимости
«Пройдёте по улицам Комсомольская и Революционная — несмотря на советские названия, сегодня они пронизаны европейским колоритом»
Завтра в 13:30
10 июня в 10:30
16341 471 за человека
Привет, Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
327 отзывов
Привет, Минск: путешествие по историческим и современным местам столицы
Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные
Начало: Площадь Независимости
«Далее пройдетесь по пешеходным улицам, Комсомольской и Революционной, и заглянете в пару интересных двориков»
Сегодня в 18:00
10 июня в 08:00
6 200 за всё до 10 чел.
Вечерний Минск
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
«После захода солнца вы прогуляетесь по центральным улицам, побываете в маленькой местной Европе и посидите в карете мэра»
13 июня в 21:30
14 июня в 18:30
53594 824 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
«Классический вариант такой: площадь Свободы и Ратуша, площадь и проспект Независимости, Октябрьская площадь и Верхний город»
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500 за всё до 4 чел.
Минск - город мечты
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
«Мы проедем по одной из самых длинных улиц Европы – проспекту Независимости»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200 за всё до 3 чел.
По старым улочкам Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Путешествие по историческому сердцу Минска: от площади Независимости до улицы Зыбицкой
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Независимости
«Дальше пройдём к сохранившимся зданиям Старого города, познакомимся с историей Сборовой, Преображенской, Губернаторской, Койдоновской, Лошицкой улиц»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 8 чел.
Минск XXL - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
190 отзывов
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
«Поэтому вас ждут современная тусовочная улица Зыбицкая и бывшая промышленная окраина, а ныне — улица Октябрьская — настоящее произведение урбанистического искусства»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
110009 900 за всё до 3 чел.
Другой Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
«В Минске надо гулять не только по широким проспектам»
7 000 за всё до 10 чел.
О Минске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
«Вы посетите проспект Независимости — яркий образец советской градостроительной мысли, выдержанный в едином стиле «сталинский ампир» и практически лишенный кричащей рекламы»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500 за всё до 6 чел.
Душевная прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Душевная прогулка по Минску
Послушать мелодичную беларускую мову в стихах, посетить самые яркие места города и ощутить его дух
Начало: На Привокзальной площади
«И отправимся в путешествие по улочкам и проспектам, паркам и бульварам, дворикам и скверикам дружелюбного города Минска»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 100 за всё до 4 чел.
«Про это»: интимная история города М
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
«Про это»: интимная история города М
Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Начало: Около Французского посольства
«Мы с вами пройдём по одной из пешеходных улиц Старого города, чтобы узнать, где в Минске располагались публичные дома и какие там были условия работы»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
5 500 за всё до 8 чел.
Минск: из глубины веков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
«Гуляя по его величественным проспектам и старинным площадям, вы рассмотрите знаковые достопримечательности и услышите о становлении и развитии Минска на протяжении столетий»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 14 чел.
Из Минска в Гродно - город королей
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Из Минска в Гродно - город королей
Гродно - город королей, где каждый уголок пропитан историей. Узнайте больше о замках, храмах и знаменитых личностях
Начало: Место вашего проживания в Минске
«В дополнение к замкам и храмам вы окунётесь в творческую атмосферу на пешеходной улице Советской, вымощенной брусчаткой, и в районе Городница»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
«15:00 Отправляемся на улицу, названную в честь самой знаменитой жительницы города — писательницы Элизы Ожешко»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4 360 за человека
Минск от А до Я
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
«Проведём вас по эпохам и улицам столицы, погрузим в прошлое и расскажем, чем и как живут здесь люди сейчас»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63004 725 за всё до 10 чел.
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
«Проспект Независимости — самая длинная улица города (более 20 км), переименованная множество раз»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500 за всё до 8 чел.
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
25 отзывов
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, поменявший уже 14 названий»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445 за человека
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.
Экспресс-прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
«Пройдёте по самой старой улице и разглядите в современных зданиях величественные культовые объекты довоенного периода»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Начало: У Красного костёла на площади Независимости
«Вы оцените внушительный проспект Независимости со зданиями Главпочтамта, Академии наук, Дворца Республики, Национальной библиотеки и услышите историю этого утопического проекта»
Сегодня в 12:00
21 июня в 10:30
5 500 за всё до 20 чел.
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Раскрыть секреты старинного Минска, стать археологами и выбрать главу города
Начало: У площади Свободы
«Наши приключения охватят историческую часть города — площадь Свободы, квартал 19 века, улицу Городской вал»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 900 за всё до 15 чел.
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с городом Солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с городом Солнца
Прогуляться по страницам истории Минска и открыть его тайны
Начало: У ж/д вокзала
«Будем петлять между улицами и заглядывать в уютные дворики»
Завтра в 12:30
10 июня в 19:00
5 500 за всё до 5 чел.
Предместья старого Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Предместья старого Минска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Минска, прогуливаясь по историческим предместьям Раковского и Троицкого
Начало: На площади Свободы
«Заглянете на улицу, где родился мультипликатор Леонид Шварцман»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
7 200 за всё до 10 чел.
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
«На одной из улиц исторического центра вы увидите костёл монастыря иезуитов, возведённый в начале 18 века»
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155 за человека
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Женский взгляд: необычная экскурсия по Минску
Узнать увлекательные истории о минчанках - знаменитых, вдохновляющих и горящих любимым делом
Начало: Купаловская
«Затем прогуляемся по улице Янки Купалы и вспомним женщину-архитектора, которая застраивала послевоенный Минск»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Минск открывается для вас
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Минск открывается для вас
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: По договоренности (от вашей гостиницы, вокзала)
«Если вы захотите, мы сможем уделить больше внимания центру города и внимательнее рассмотрим Оперный театр, улицы Коммунистическая и Октябрьская с их историческими зданиями»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
В Минске есть, пить, по душам говорить
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
«Здесь на самой тусовочной улице города, Зыбицкой, вы заглянете в атмосферный бар, где подача коктейлей — настоящее искусство»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
59005 310 за человека
По ключевым местам Минска на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная авто-экскурсия по Минску: ключевые места и истории
Откройте для себя Минск с комфортом: исторические памятники, уникальная архитектура и богатая культура в индивидуальной поездке
Начало: Площадь Независимости
«Вы оцените внушительный проспект Независимости со зданиями Главпочтамта, Академии наук, Дворца Республики, Национальной библиотеки, и я поделюсь с вами историей этого утопического проекта»
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
10 900 за всё до 3 чел.
Путешествие из Минска в Могилёв
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие из Минска в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
Начало: От места вашего проживания в Минске
«А еще мы погуляем по пешеходной улице Ленинская и поговорим о домах могилевской элиты былых времен»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
27 000 за всё до 10 чел.
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Пройти дорогой, которая претендует на включение в список ЮНЕСКО, и раскрыть своеобразие столицы
Начало: На Привокзальной площади
«Пройдём по главной улице — проспекту Независимости, полюбуемся декором сталинского ампира и его изюминками, скрытыми от глаз торопящихся прохожих»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
По Минску на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
528 отзывов
Путешествие по Минску: от Привокзальной площади до Острова Мужества
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, проезжая мимо его знаковых мест на комфортабельном автобусе
«Во время этой экскурсии Минск откроет перед вами свое лицо: широкие проспекты и уютные улицы, разнообразие архитектурных ансамблей и парков»
Расписание: понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
145 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
«На улице Зыбицкой вам предоставится прекрасная возможность попробовать белорусское пиво, сваренное по старинным рецептам»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Минску
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
336 отзывов
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
«проедете по самому широкому проспекту города, где ширина магистрали в 2 раза больше высоты окружающих его зданий»
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
«На автомобиле мы не спеша проедем по двум главным проспектам города — современному проспекту Победителей, а также величественному проспекту Независимости»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
🚌 На автобусе
Групповая
1 час 15 минут
122 отзыва
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
«На Октябрьской улице мы делаем небольшую остановку, чтобы прогуляться, полюбоваться стрит-артом и сделать фото в ретро-атмосфере фабрик начала 20-го века»
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
«Проспект Победителей 30 минут Дворец Независимости,музей истории Великой Отечественной войны, парк Победы, спортивные сооружения, Минск-арена, спортивные сооружения»
Расписание: Любое удобное для Вас время
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
от 370Br за всё до 3 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
80 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
«На улице Зыбицкой мы устроим небольшое пиршество — попробуем белорусское пиво, сваренное по старинным рецептам»
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Прогуляться по самой тусовочной улице, попробовать необычные коктейли и узнать рецепт голубой водки
«На экскурсии, которая затронет самую тусовочную улицу города — Зыбицкую, обсудим, как в белорусской столице менялась ситуация с питанием с конца 19 века: что ели и где пили минчане, какие рестораны можно было увидеть в городе»
10 июня в 20:00
15 июня в 20:00
5 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
«В историческом центре пройдёмся по улицам 17-18 веков, заглянем в старинные дворики»
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700 за всё до 3 чел.
Два лица одного Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Два лица одного Минска
Увидеть город с разных сторон и понять, почему в нём всё не то, чем кажется
Начало: На площади Независимости
«Заглянете в уютные и фотогеничные дворики и пройдёте по самому большому проспекту»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 410 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    Другой Минск
    Екатерина - прекрасный экскурсовод. Ее рассказ интересен и содержателен, разбавлен шутками и забавными историями. Мы получили огромное удовольствие от прогулки, чего и вам рекомендуем сделать!
  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Минск
    Большое спасибо экскурсоводу Марине! Все очень понятно и интересно! Обязательно посоветую друзьям!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
    Удобный формат экскурсии, основные достопримечательности Минска увидели из авто, к некоторым выходили. Мне подача материала показалась формальной, узнать что-то больше
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    того, что Светлана заучила и показала, не получилось. Иногда не понятно о каком доме говорит в машине, тк не показывала, а сообщала "сейчас справа вы увидите…., а вот сейчас слева мы проедем… Как человек и Светлана, и водитель показались хорошими, но когда экскурсовод переписывается в телефоне во время экскурсии и ответов на вопросы, неприятно. Словно работа" лишь бы провести". Вообщем 4 с минусом. Ну, друзьям бы не посоветовала, но кому-то может и понравится.

  • Д
    Денис
    6 июня 2024
    Добро пожаловать в Минск
    Большое спасибо Марине за прекрасный рассказ о городе!
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Привет, Минск
    Все прошло отлично! Ирина, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
    Ехать из Минска на автобусе далековато.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
    Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
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    человек. Нашу экскурсию пыталась испортить погода, но Иван профессионально вышел из ситуации и все равно закончил экскурсию. Буду рекомендовать друзьям, если соберутся в Минск.

  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Добро пожаловать в Минск
    Очень понравилась экскурсия. Ни на минуту не пожалели, что взяли её.
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
    Мария, спасибо Вам большое за увлекательное знакомство с городом Минском! Наши дети-непоседы, но Вы смогли удержать их внимание. Очень порадовал игровой
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    формат и постоянный диалог с детьми. Было доступно и понятно и нам, и детям) Мы прошли большой маршрут,"побывали" в разных эпохах Минска и все остались очень довольны. Впечатлений масса! Обязательно будем рекомендовать Вашу экскурсию друзьям и родным!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Душевная прогулка по Минску
    Добрый день. Мы были на экскурсии 27 мая 2024 г. Нам всё очень понравилось. Энциклопедические знания Олега поражают. А стихами,
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    прочитанными на белорусском языке, невозможно было наслушаться! Великолепно! Это был наш первый день в Минске, да и вообще в Беларуси, и Олег задал нам нужное настроение для всего путешествия. Огромная благодарность!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Улицы и переулки»

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