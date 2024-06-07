Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты

Начало: Любое удобное для вас место в городе

«Мы проедем по одной из самых длинных улиц Европы – проспекту Независимости»