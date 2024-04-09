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Вы познакомитесь с историей Минска со времён Полоцкого княжества и до наших дней. Узнаете о многовековом сопротивлении белорусского народа иноземным оккупантам. Увидите главные места Минска и объекты, связанные с фашистской оккупацией.



Выясните, как бережно хранится здесь память о борьбе минчан и всего советского народа с «коричневой чумой».