Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»

Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
Вы познакомитесь с историей Минска со времён Полоцкого княжества и до наших дней. Узнаете о многовековом сопротивлении белорусского народа иноземным оккупантам. Увидите главные места Минска и объекты, связанные с фашистской оккупацией.

Выясните, как бережно хранится здесь память о борьбе минчан и всего советского народа с «коричневой чумой».
5
1 отзыв
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите знаковые локации Минска:

  • Проспекты Независимости и Победителей.
  • Верхний город и ворота города.
  • Троицкое предместье и остров Слёз.
  • Старую и новую резиденции президента.
  • Посольский район и муралы Ляховки.
  • Национальную библиотеку и стадион «Динамо».
  • Церкви, костёлы и монастыри.

Осмотрите места, связанные с войной:

  • Площадь Победы и вечный огонь.
  • Стелу «Минск — город-герой».
  • Музей истории Великой Отечественной войны.
  • Мемориал «Яма».
  • Мемориальный комплекс в Масюковщине на месте лагеря военнопленных «Шталаг 352».
  • Братское кладбище и мемориал героям Первой мировой войны.
  • Памятник участникам советско-польской войны 1919-1920 годов.
  • Территорию, где казнили минских подпольщиков, и места совершения ими подвигов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
  • Поездка пройдёт на минивэне Ford Galaxy. Есть детские кресла.
  • Все объекты осматриваются снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
9 апр 2024
Обзорная экскурсия была интересная, в простом формате и качественно донесена информация.
Приятный автомобиль, улыбчивый Анатолий, нашей семье было очень комфортно.
Хотели бы выразить благодарность за проверенной время!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеОбзорныеТроицкое предместьеПопулярные местаВоенныеПлощадь НезависимостиСамое главноеОстров слёзПрирода и пейзажиВорота МинскаПлощадь Победы МинскНа микроавтобусе

Похожие экскурсии из Минска

Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
26 отзывов
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Полюбоваться огнями засыпающего города и познакомиться с ключевыми локациями
Начало: На площади Свободы
12 июня в 19:00
14 июня в 19:00
1 690 за человека
Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
312 отзывов
В тренде
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 595 за человека
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минске
ХорошоТам