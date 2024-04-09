Вы познакомитесь с историей Минска со времён Полоцкого княжества и до наших дней. Узнаете о многовековом сопротивлении белорусского народа иноземным оккупантам. Увидите главные места Минска и объекты, связанные с фашистской оккупацией.
Выясните, как бережно хранится здесь память о борьбе минчан и всего советского народа с «коричневой чумой».
Выясните, как бережно хранится здесь память о борьбе минчан и всего советского народа с «коричневой чумой».
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите знаковые локации Минска:
- Проспекты Независимости и Победителей.
- Верхний город и ворота города.
- Троицкое предместье и остров Слёз.
- Старую и новую резиденции президента.
- Посольский район и муралы Ляховки.
- Национальную библиотеку и стадион «Динамо».
- Церкви, костёлы и монастыри.
Осмотрите места, связанные с войной:
- Площадь Победы и вечный огонь.
- Стелу «Минск — город-герой».
- Музей истории Великой Отечественной войны.
- Мемориал «Яма».
- Мемориальный комплекс в Масюковщине на месте лагеря военнопленных «Шталаг 352».
- Братское кладбище и мемориал героям Первой мировой войны.
- Памятник участникам советско-польской войны 1919-1920 годов.
- Территорию, где казнили минских подпольщиков, и места совершения ими подвигов.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
- Поездка пройдёт на минивэне Ford Galaxy. Есть детские кресла.
- Все объекты осматриваются снаружи.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 115 туристов
В Минске с 1979 года. Базовое образование — радиофизик, истфак — заочно. Интересно рассказываю об истории Беларуси, о городе Минск. Интересно и позитивно общаюсь с новыми людьми. Проведение экскурсия — любимая работа, которая почти всегда является и отдыхом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
9 апр 2024
Обзорная экскурсия была интересная, в простом формате и качественно донесена информация.
Приятный автомобиль, улыбчивый Анатолий, нашей семье было очень комфортно.
Хотели бы выразить благодарность за проверенной время!!!
Приятный автомобиль, улыбчивый Анатолий, нашей семье было очень комфортно.
Хотели бы выразить благодарность за проверенной время!!!
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