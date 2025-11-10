Мои заказы

Групповой мастер-класс для детей «Волшебная лепка»

Создать из лёгкой полимерной глины любимых героев или милый подарок для близких
На мастер-классе мы научим юных участников лепить из воздушной застывающей глины. Она не имеет запаха, безвредна, не пачкает руки и не прилипает. А ещё глина невероятно приятна наощупь — словно бархат.

Из неё можно слепить что угодно: нежные цветы — в подарок маме, дерзкого пирата — папе, симпатичного кота — бабушке или нового питомца — себе домой.
Групповой мастер-класс для детей «Волшебная лепка»© Зинаида
Групповой мастер-класс для детей «Волшебная лепка»© Зинаида
Групповой мастер-класс для детей «Волшебная лепка»© Зинаида
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 16:30

Описание мастер-класса

  • Мастер объяснит, как работать с глиной. Материал легко смешивается. При этом можно получить практически любые цвета и оттенки
  • Ребёнок сможет сделать персонажей любимых мультиков и игр, фигурки из коллекции нашей школы
  • Он слепит поделку под руководством мастера, украсит её и после мастер-класса сразу унесёт домой

Организационные детали

Мастер-класс рассчитан на детей 3,5–11 лет.

в субботу и воскресенье в 16:30

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Минска
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зинаида
Зинаида — Организатор в Минске
Мы проводим арт-вечеринки, романтические свидания для двоих, мастер-классы по рисованию для детей и взрослых.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Путешествие по замкам Беларуси
На машине
8 часов
205 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по замкам Беларуси
Узнайте о жизни рода Радзивиллов, посетив замки Мира и Несвижа. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и насладитесь красотой белорусских пейзажей
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Квест
до 6 чел.
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Погрузитесь в атмосферу Минска через квест-экскурсию. Решайте загадки, изучайте историю и наслаждайтесь увлекательным путешествием по городу
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Трансфер из Минска в Хатынь
На машине
4 часа
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Хатынь
Ощутите спокойствие и комфорт на пути в Хатынь. Погрузитесь в атмосферу памяти, наслаждаясь индивидуальным трансфером без лишних забот
Сегодня в 18:30
11 ноя в 10:00
6990 ₽8223 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске