Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

На мастер-классе мы научим юных участников лепить из воздушной застывающей глины. Она не имеет запаха, безвредна, не пачкает руки и не прилипает. А ещё глина невероятно приятна наощупь — словно бархат.



Из неё можно слепить что угодно: нежные цветы — в подарок маме, дерзкого пирата — папе, симпатичного кота — бабушке или нового питомца — себе домой.