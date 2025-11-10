На мастер-классе мы научим юных участников лепить из воздушной застывающей глины. Она не имеет запаха, безвредна, не пачкает руки и не прилипает. А ещё глина невероятно приятна наощупь — словно бархат.
Из неё можно слепить что угодно: нежные цветы — в подарок маме, дерзкого пирата — папе, симпатичного кота — бабушке или нового питомца — себе домой.
Описание мастер-класса
- Мастер объяснит, как работать с глиной. Материал легко смешивается. При этом можно получить практически любые цвета и оттенки
- Ребёнок сможет сделать персонажей любимых мультиков и игр, фигурки из коллекции нашей школы
- Он слепит поделку под руководством мастера, украсит её и после мастер-класса сразу унесёт домой
Организационные детали
Мастер-класс рассчитан на детей 3,5–11 лет.
в субботу и воскресенье в 16:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Минска
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зинаида — Организатор в Минске
Мы проводим арт-вечеринки, романтические свидания для двоих, мастер-классы по рисованию для детей и взрослых.Задать вопрос
