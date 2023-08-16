Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Не скучать на обзорных экскурсиях — сложная задача для детей.
А что если превратить такие прогулки в весёлую семейную игру, где взрослые и ребята становятся не просто слушателями, а участниками? Приглашаю на увлекательный квест по центру Минска. Лабиринты, пазлы, раскопки, загадки, азарт и горящие глаза детей. Да! Экскурсии бывают и такими, особенно если в конце ждёт сундук с сокровищами.
А что если превратить такие прогулки в весёлую семейную игру, где взрослые и ребята становятся не просто слушателями, а участниками? Приглашаю на увлекательный квест по центру Минска. Лабиринты, пазлы, раскопки, загадки, азарт и горящие глаза детей. Да! Экскурсии бывают и такими, особенно если в конце ждёт сундук с сокровищами.
Ближайшие даты:
21
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23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В нашей программе – самые главные достопримечательности Верхнего города и 9 увлекательных заданий. Вы пройдёте через исторический центр, разгадаете непростые загадки, получите код и в конце квеста откроете тот самый сундук с кладом.
Основные точки маршрута:
- Ратуша. Наше мини-путешествие начнётся с самых настоящих археологических раскопок.
- Смотровая площадка. А тут мы постараемся не запутаться в коварном лабиринте, ведь впереди столько всего интересного.
- Свято-Духов кафедральный собор. Рассмотрим его белоснежные фасады и выясним, что же там внутри.
- Улица Зыбицкая. Здесь ребят ждёт заковыристый пазл, придётся поломать голову.
- Ратуша. Закончим испытания там, откуда их и начали. Но теперь уже у вас в руках будет код от сундука. А это значит, что заветные сокровища совсем рядом.
Во время квеста вы:
- побываете в роли археологов, детективов, исследователей,
- узнаете, на чём перемещались минчане 100 лет назад,
- порассуждаете о том, молодой или старый наш Минск,
- выясните, какой необычный предмет нашли в городе во время археологических раскопок,
- выучите самые интересные слова белорусского языка,
- расширите кругозор,
- да и просто весело и интересно проведёте время.
Организационные детали
- По вашему запросу можно дополнить квест другими локациями, к примеру, посещением Троицкого предместья
- Квест-экскурсию можно провести для организованных групп до 20 человек. Подробности – в переписке.
- Оплата на месте производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 24 туристов
Вы хотите открыть для себя Беларусь? А я хочу Вам ее показать! Нам по пути! Буду вам рада! Я не стану выгружать на вас поток дат, имён и фактов. Вас ждет только интересная информация. Ведь путешествие — это в первую очередь отдых и впечатления. У меня большой опыт проведения экскурсий и общения с разными людьми. И спустя 10 лет работы я поняла, что семьи и небольшие группы друзей - это моя любимая категория туристов. Я люблю детей, обладаю невероятным терпением. Путешествия с детьми имеют свою специфику, моя задача сделать ваш семейный отдых интересным и комфортным.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
16 авг 2023
Очень понравилось всей семье.
Все супер.
Все супер.
Ирина
10 авг 2023
Спасибо Марине за организацию и проведение экскурсии по историческому центру Минска для детей. Мальчишки остались довольны не только интересными рассказами, но и заработанными подарками и сувенирами в конце экскурсии. Взрослые также получили много полезной информации. С благодарностью
Ирина, Михаил, Максим и Виталик.
Ирина, Михаил, Максим и Виталик.
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