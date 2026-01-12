Не скучать на обзорных экскурсиях — сложная задача для детей.
А что если превратить такие прогулки в весёлую семейную игру, где взрослые и ребята становятся не просто слушателями, а участниками? Приглашаю на увлекательный квест по центру Минска. Лабиринты, пазлы, раскопки, загадки, азарт и горящие глаза детей. Да! Экскурсии бывают и такими, особенно если в конце ждёт сундук с сокровищами.
А что если превратить такие прогулки в весёлую семейную игру, где взрослые и ребята становятся не просто слушателями, а участниками? Приглашаю на увлекательный квест по центру Минска. Лабиринты, пазлы, раскопки, загадки, азарт и горящие глаза детей. Да! Экскурсии бывают и такими, особенно если в конце ждёт сундук с сокровищами.
Описание квеста
В нашей программе – самые главные достопримечательности Верхнего города и 9 увлекательных заданий. Вы пройдёте через исторический центр, разгадаете непростые загадки, спасёте город и в конце квеста откроете тот самый сундук с кладом.
Основные точки маршрута:
- Ратуша. Изучим в деталях герб Минска. Здесь ребят ждёт заковыристый пазл, придётся поломать голову.
- Смотровая площадка. А тут мы постараемся не запутаться в коварном лабиринте, ведь впереди столько всего интересного.
- Свято-Духов кафедральный собор. Рассмотрим его белоснежные фасады и выясним, что же там внутри.
- Волшебный дворик. Загадаем желания и почувствуем себя королями.
- Улица Зыбицкая. Узнаем откуда такое название и полюбуемся на необычный символ Беларуси.
- Минское замчище. Здесь поучаствуем в настоящих археологических раскопках.
- Троицкое предместье. Познакомимся с вечным странником и узнаем, чем он занимался в жизни.
- Музей Максима Богдановича. Изучим белорусский язык и услышим самые интересные и необычные слова.
Во время квеста вы:
- побываете в роли археологов, детективов, исследователей,
- узнаете, на чём перемещались минчане 100 лет назад,
- порассуждаете о том, молодой или старый наш Минск,
- выясните, какой необычный предмет нашли в городе во время археологических раскопок,
- выучите самые интересные слова белорусского языка,
- расширите кругозор,
- да и просто весело и интересно проведёте время.
Организационные детали
- Также возможно совместить обзорную экскурсию и квест — идеальный вариант, если вы не хотите перегрузиться датами, фактами и персоналиями или ваша компания включает детей
- Если вас больше 5 человек, доплата за каждого следующего участника составит 300 ₽
- Квест-экскурсию можно провести для организованных групп до 20 человек. Подробности – в переписке.
- Оплата на месте производится картой МИР в белорусских рублях по курсу Национального Банка РБ.
- Не забывайте про головные уборы, перчатки, тёплую удобную обувь. Во время экскурсии мы можем зайти в кафе, но лишь на время, основная часть экскурсии пешеходная
- Если погода будет действительно плохая (проливной дождь, сильный ветер, снегопад), мы можем перенести экскурсию. Это возможно сделать минимум за 3 часа до начала
- По согласованию возможна экскурсия в будни и в вечернее время
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1343 туристов
Вы хотите открыть для себя Беларусь? А я хочу вам её показать! Нам по пути! Буду вам рада! Я не стану выгружать на вас поток дат, имён и фактов. Вас
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, было интересно и взрослым, и детям! Посетили много достопримечательностей и мест, которые бы и не увидели самостоятельно.
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м
Очень интересная экскурсия в формате квеста.
Ребенок с удовольствием слушал и выполнял оригинальные задания.
С удовольствием рекомендую данную экскурсию.
Ребенок с удовольствием слушал и выполнял оригинальные задания.
С удовольствием рекомендую данную экскурсию.
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Д
Спасибо Марине за шикарную интерактивную экскурсию по центру Минска для детей. Даже трехлетняя дочка, которая всю экскурсию прыгала и скакала где-то в стороне, спустя 3 дня тепло вспоминала «девушку которую
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Е
Пишу этот отзыв спустя пол года после экскурсии. Хотелось проверить свои впечатления по прошествии времени… однозначно рекомендую этот квест! Я до сих пор вспоминаю как мы прятались от ветра в
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«Всё было супер! Интересно, познавательно, без лишней воды. Огромное спасибо гиду за его работу. Вернемся еще за новыми впечатлениями!»
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А
Спасибо Марии за экскурсию. Были вместе с детьми, все было рассказано на доступном языке для детей, интересные задания красивые места,время пролетело не заметно,спасибо за подарки)).
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