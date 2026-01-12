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переулках и рассматривали шахматную фигуру найденную при раскопках, как наслаждались музыкой на музыкальной скамейке и как раскачивали аистов над воротами. Я была вдвоем с ребенком и ему квест отгадывать было ещё интереснее. Отдельно хочу поблагодарить гида за заботу, в апреле было ужасно холодно в Минске, и временами шел снег, и нам предложили начать экскурсию чуть позже по времени, чтобы совсем не замерзнуть во время прогулки. Если вы ищете не банальную экскурсию, а интересный формат квеста для ребенка и полноценный рассказ о городе для себя - вы не пожалеете!