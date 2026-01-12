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Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска

Превратиться в детективов и археологов, изучить город и спасти его
Не скучать на обзорных экскурсиях — сложная задача для детей.

А что если превратить такие прогулки в весёлую семейную игру, где взрослые и ребята становятся не просто слушателями, а участниками? Приглашаю на увлекательный квест по центру Минска. Лабиринты, пазлы, раскопки, загадки, азарт и горящие глаза детей. Да! Экскурсии бывают и такими, особенно если в конце ждёт сундук с сокровищами.
5
63 отзыва
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска

Описание квеста

В нашей программе – самые главные достопримечательности Верхнего города и 9 увлекательных заданий. Вы пройдёте через исторический центр, разгадаете непростые загадки, спасёте город и в конце квеста откроете тот самый сундук с кладом.

Основные точки маршрута:

  • Ратуша. Изучим в деталях герб Минска. Здесь ребят ждёт заковыристый пазл, придётся поломать голову.
  • Смотровая площадка. А тут мы постараемся не запутаться в коварном лабиринте, ведь впереди столько всего интересного.
  • Свято-Духов кафедральный собор. Рассмотрим его белоснежные фасады и выясним, что же там внутри.
  • Волшебный дворик. Загадаем желания и почувствуем себя королями.
  • Улица Зыбицкая. Узнаем откуда такое название и полюбуемся на необычный символ Беларуси.
  • Минское замчище. Здесь поучаствуем в настоящих археологических раскопках.
  • Троицкое предместье. Познакомимся с вечным странником и узнаем, чем он занимался в жизни.
  • Музей Максима Богдановича. Изучим белорусский язык и услышим самые интересные и необычные слова.

Во время квеста вы:

  • побываете в роли археологов, детективов, исследователей,
  • узнаете, на чём перемещались минчане 100 лет назад,
  • порассуждаете о том, молодой или старый наш Минск,
  • выясните, какой необычный предмет нашли в городе во время археологических раскопок,
  • выучите самые интересные слова белорусского языка,
  • расширите кругозор,
  • да и просто весело и интересно проведёте время.

Организационные детали

  • Также возможно совместить обзорную экскурсию и квест — идеальный вариант, если вы не хотите перегрузиться датами, фактами и персоналиями или ваша компания включает детей
  • Если вас больше 5 человек, доплата за каждого следующего участника составит 300 ₽
  • Квест-экскурсию можно провести для организованных групп до 20 человек. Подробности – в переписке.
  • Оплата на месте производится картой МИР в белорусских рублях по курсу Национального Банка РБ.
  • Не забывайте про головные уборы, перчатки, тёплую удобную обувь. Во время экскурсии мы можем зайти в кафе, но лишь на время, основная часть экскурсии пешеходная
  • Если погода будет действительно плохая (проливной дождь, сильный ветер, снегопад), мы можем перенести экскурсию. Это возможно сделать минимум за 3 часа до начала
  • По согласованию возможна экскурсия в будни и в вечернее время

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1343 туристов
Вы хотите открыть для себя Беларусь? А я хочу вам её показать! Нам по пути! Буду вам рада! Я не стану выгружать на вас поток дат, имён и фактов. Вас
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ждёт только интересная информация. Ведь путешествие — это в первую очередь отдых и впечатления. У меня большой опыт проведения экскурсий и общения с разными людьми. И спустя годы работы я поняла, что семьи и небольшие группы друзей — моя любимая категория путешественников. Я люблю детей, обладаю невероятным терпением. Путешествия с детьми имеют свою специфику, и моя задача — сделать ваш семейный отдых интересным и комфортным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
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Наталья
Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, было интересно и взрослым, и детям! Посетили много достопримечательностей и мест, которые бы и не увидели самостоятельно.
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Несмотря на холодную погоду, прогулка оставила только приятные впечатления! Марина заботливо посоветовала зайти погреться в кафе и отделение Банка, не прекращая при этом свой рассказ. Информации было достаточно, она структурирована и тщательно подобрана для маршрута. Чувствуется восхищение и любовь Марины к родному городу, которые она и передала нам! Будем советовать всем друзьям именно данную экскурсию! Спасибо большое за прекрасно проведенное время! 10 из 10)))

Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, было интересно и
Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, было интересно и
Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, было интересно и
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м
Очень интересная экскурсия в формате квеста.

Ребенок с удовольствием слушал и выполнял оригинальные задания.

С удовольствием рекомендую данную экскурсию.
Очень интересная экскурсия в формате квеста.
Очень интересная экскурсия в формате квеста.
Очень интересная экскурсия в формате квеста.
Очень интересная экскурсия в формате квеста.
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Д
Спасибо Марине за шикарную интерактивную экскурсию по центру Минска для детей. Даже трехлетняя дочка, которая всю экскурсию прыгала и скакала где-то в стороне, спустя 3 дня тепло вспоминала «девушку которую
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рассказывала про весы». Получилось очень интересно и познавательно для детей и взрослых. По итогам экскурсии на следующий день прошли по рекомендованным местам сами, посетили достопримечательности внутри, но уже с другим пониманием.

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Е
Пишу этот отзыв спустя пол года после экскурсии. Хотелось проверить свои впечатления по прошествии времени… однозначно рекомендую этот квест! Я до сих пор вспоминаю как мы прятались от ветра в
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переулках и рассматривали шахматную фигуру найденную при раскопках, как наслаждались музыкой на музыкальной скамейке и как раскачивали аистов над воротами. Я была вдвоем с ребенком и ему квест отгадывать было ещё интереснее. Отдельно хочу поблагодарить гида за заботу, в апреле было ужасно холодно в Минске, и временами шел снег, и нам предложили начать экскурсию чуть позже по времени, чтобы совсем не замерзнуть во время прогулки. Если вы ищете не банальную экскурсию, а интересный формат квеста для ребенка и полноценный рассказ о городе для себя - вы не пожалеете!

Пишу этот отзыв спустя пол года после экскурсии. Хотелось проверить свои впечатления по прошествии времени… однозначно
Пишу этот отзыв спустя пол года после экскурсии. Хотелось проверить свои впечатления по прошествии времени… однозначно
Пишу этот отзыв спустя пол года после экскурсии. Хотелось проверить свои впечатления по прошествии времени… однозначно
Пишу этот отзыв спустя пол года после экскурсии. Хотелось проверить свои впечатления по прошествии времени… однозначно
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Евгения
«Всё было супер! Интересно, познавательно, без лишней воды. Огромное спасибо гиду за его работу. Вернемся еще за новыми впечатлениями!»
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А
Спасибо Марии за экскурсию. Были вместе с детьми, все было рассказано на доступном языке для детей, интересные задания красивые места,время пролетело не заметно,спасибо за подарки)).
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