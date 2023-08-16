Марина — ваш гид в Минске

Провела экскурсии для 24 туристов

Вы хотите открыть для себя Беларусь? А я хочу Вам ее показать! Нам по пути! Буду вам рада! Я не стану выгружать на вас поток дат, имён и фактов. Вас ждет только интересная информация. Ведь путешествие — это в первую очередь отдых и впечатления. У меня большой опыт проведения экскурсий и общения с разными людьми. И спустя 10 лет работы я поняла, что семьи и небольшие группы друзей - это моя любимая категория туристов. Я люблю детей, обладаю невероятным терпением. Путешествия с детьми имеют свою специфику, моя задача сделать ваш семейный отдых интересным и комфортным.

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