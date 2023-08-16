Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска

Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад

5
2 отзыва
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Не скучать на обзорных экскурсиях — сложная задача для детей.

А что если превратить такие прогулки в весёлую семейную игру, где взрослые и ребята становятся не просто слушателями, а участниками? Приглашаю на увлекательный квест по центру Минска. Лабиринты, пазлы, раскопки, загадки, азарт и горящие глаза детей. Да! Экскурсии бывают и такими, особенно если в конце ждёт сундук с сокровищами.
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
Ближайшие даты:
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В нашей программе – самые главные достопримечательности Верхнего города и 9 увлекательных заданий. Вы пройдёте через исторический центр, разгадаете непростые загадки, получите код и в конце квеста откроете тот самый сундук с кладом.

Основные точки маршрута:

  • Ратуша. Наше мини-путешествие начнётся с самых настоящих археологических раскопок.
  • Смотровая площадка. А тут мы постараемся не запутаться в коварном лабиринте, ведь впереди столько всего интересного.
  • Свято-Духов кафедральный собор. Рассмотрим его белоснежные фасады и выясним, что же там внутри.
  • Улица Зыбицкая. Здесь ребят ждёт заковыристый пазл, придётся поломать голову.
  • Ратуша. Закончим испытания там, откуда их и начали. Но теперь уже у вас в руках будет код от сундука. А это значит, что заветные сокровища совсем рядом.

Во время квеста вы:

  • побываете в роли археологов, детективов, исследователей,
  • узнаете, на чём перемещались минчане 100 лет назад,
  • порассуждаете о том, молодой или старый наш Минск,
  • выясните, какой необычный предмет нашли в городе во время археологических раскопок,
  • выучите самые интересные слова белорусского языка,
  • расширите кругозор,
  • да и просто весело и интересно проведёте время.

Организационные детали

  • По вашему запросу можно дополнить квест другими локациями, к примеру, посещением Троицкого предместья
  • Квест-экскурсию можно провести для организованных групп до 20 человек. Подробности – в переписке.
  • Оплата на месте производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
16 авг 2023
Очень понравилось всей семье.
Все супер.
Ирина
10 авг 2023
Спасибо Марине за организацию и проведение экскурсии по историческому центру Минска для детей. Мальчишки остались довольны не только интересными рассказами, но и заработанными подарками и сувенирами в конце экскурсии. Взрослые также получили много полезной информации. С благодарностью
Ирина, Михаил, Максим и Виталик.

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